szeptember 26., péntek

Jusztina névnap

14°
+16
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Vármegyei I. osztály

51 perce

Városi derbi a Beregben, rangadó Ibrányban! Jön a 8. forduló a megyei élvonalban

Címkék#Gergelyiugornyai SE#Gergelyiugornya#Ibrány#Fiumei Viktor#megye I#Újfehértó#Újfehértó SE#Vásárosnamény

A két élmenő idegenben lép pályára. Mutatjuk a Nyír-Wetland Vármegyei I. osztály 8. fordulójának párosításait.

Kerecsen József

Hétvégén folytatódik a bajnokság a megyei élvonalban, szombaton három, vasárnap pedig négy mérkőzést bonyolítanak a Nyír-Wetland Vármegyei I. osztály 8. fordulójában. Csalódott csapatok mérkőzése lesz Csengerben, hisz mind a hazaiak, mind pedig a Nyírbátor búcsúzott a Vármegyei Kupa küzdelmeitől. Az éllovas Mátészalka éppen a bátoriakat kiejtő Gyulaháza vendége lesz. A forduló rangadóját Ibrányban rendezik, Fiumei Viktor ötödik helyen álló gárdája, a negyedik Nagyecsedet fogadja, jól tudjuk, mindkét gárda dobogós helyre vágyik. A hétvége legpikánsabb összecsapása azonban mindenképpen a vásárosnaményi derbi lesz, a Vásárosnamény–Gergelyiugornya mérkőzés újra megbolygatja a Bereget. Szomszédvárinak mondható ugyanakkor az Újfehértó nagykállói vendégjátéka is, lesz tehát miből csemegézni az előttünk álló két napon.

Ibrány–Nagyecsed mérkőzést rendeznek a Vármegyei I. osztályban.
Nyír-Wetland Vármegyei I. osztály: Remélhetőleg hétvégén kedvezőbb körülmények között fogadhatja a Nagyecsedet az Ibrány.
Fotó: Foto: Peter Sipeki

Nyír-Wetland Vármegyei I. osztály | 8. forduló (kezdés: 15.00, ifi: 13.00)

Szombat:

  • Csenger–Nyírbátor
  • Mándok–Baktalórántháza
  • Vásárosnamény–Gergelyiugornya

Vasárnap:

  • Gyulaháza–Mátészalka
  • Ibrány–Nagyecsed
  • Kótaj–Nyírmeggyes
  • Nagykálló–Újfehértó

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu