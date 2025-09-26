Városi derbi a Beregben, rangadó Ibrányban! Jön a 8. forduló a megyei élvonalban

Hétvégén folytatódik a bajnokság a megyei élvonalban, szombaton három, vasárnap pedig négy mérkőzést bonyolítanak a Nyír-Wetland Vármegyei I. osztály 8. fordulójában. Csalódott csapatok mérkőzése lesz Csengerben, hisz mind a hazaiak, mind pedig a Nyírbátor búcsúzott a Vármegyei Kupa küzdelmeitől. Az éllovas Mátészalka éppen a bátoriakat kiejtő Gyulaháza vendége lesz. A forduló rangadóját Ibrányban rendezik, Fiumei Viktor ötödik helyen álló gárdája, a negyedik Nagyecsedet fogadja, jól tudjuk, mindkét gárda dobogós helyre vágyik. A hétvége legpikánsabb összecsapása azonban mindenképpen a vásárosnaményi derbi lesz, a Vásárosnamény–Gergelyiugornya mérkőzés újra megbolygatja a Bereget. Szomszédvárinak mondható ugyanakkor az Újfehértó nagykállói vendégjátéka is, lesz tehát miből csemegézni az előttünk álló két napon.

Nyír-Wetland Vármegyei I. osztály: Remélhetőleg hétvégén kedvezőbb körülmények között fogadhatja a Nagyecsedet az Ibrány.

Fotó: Foto: Peter Sipeki