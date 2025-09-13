szeptember 13., szombat

Labdarúgás

2 órája

Három meccs, 21 találat - Potyogtak a gólok a mennyei megyei első osztály szombati játéknapján

Címkék#Megyei I#vármegyei foci#labdarúgas#foci

A Namény kupázott, ott 13 gól esett. Három mérkőzést játszottak a Nyír-Wetland vármegyei I. osztályban szombaton. Mutatjuk az eredményeket!

Szon.hu

Eddig a gólok napjának is nevezhetnénk szeptember második szombatját. Kinyílt a gólzsák a vásárosnaményi kupameccsen, ahol 13-at gurított a Vásárosnaménynek a ZTE. A Nyír-Wetland vármegyei I. osztályban három mérkőzést rendeztek szombaton, és bizony gólgazdag volt minden találkozó. 

labdarúgás, vármegyei I. osztály
Labdarúgás: potyogtak a gólok a vármegyei I. osztály szombati játéknapján
Forrás:  Illusztráció: Pixabay

Csenger–Gyulaháza 7–3 (4–2)

Csenger, v.: Veres.
Csenger: Edző: Orosz Ferenc
Gyulaháza: Kasza (Márkánics), –Simon, Bunkóczi, Mohl, Fodor (Ivánkó), Kozma Zs., Kozma M., Novák (Iski), Galambos, Dolhai (Papp), Farkas. Edző: Deák Béla Gól: Csorvási 2, Lyáh 2, Somlyai, Popovics, Osváth, illetve Mohl, Novák, Iski. Kiállítva: Bunkóczi (48.).
Orosz Ferenc: –  Kiváló játékvezetés mellett egy szimpatikus fiatal csapattal játszottunk egy közönségszórakoztató mérkőzést. Ma mindenki odatette magát és tudásához mérten futballozott. Végig kézben tartottuk a mérkőzést. Úgy gondolom, hogy megérdemelt a nagyarányú győzelmünk. Sok sikert kívánok ellenfelünknek!
Deák Béla: – Rossz napot fogtunk ki, ugyanis a korán bekapott gól, a kiállítás, az öngól és a számtalan kihagyott helyzet mellett kapushibát is vétettünk. Ennyi negatívumot pedig már nagyon nehéz lett volna ellensúlyozni. A dicséret az idegenben szerzett három gólért és a kialakított helyzetekért jár, viszont az egyéni és csapat szintű védekezést, a fegyelmezettséget és a meccsre való profi felkészülést mindenféleképpen át kell beszélnünk. Mindez mit sem von le a csengeriek érdemeiből, mert ők gólra törően, remekül fociztak, jó százalékban használva ki helyzeteiket. Gratulálok nekik!

Mándok –Tiszavasvári 3–1 (1–1)

Mándok, v.: Valu.
Mándok: Végső – Maroda, Gyüre, Bokor, Molnár (Matyi), Márton (Csáki P.), Cservenyák, Spisák (Fejes), Méhész (Csáki G.), Jánvári, Veress. Edző: Baksa Zoltán.
Tiszavasvári: Nagy R. – Czifra Á., Szőnyi, Bolega, Balogh R. (Karalyos), Zsoldos, Makra, Czifra L. (Balogh Gy.), Bóz, Szolyka (Nagy D.), Vadász (Vinginder). Edző: Szabó Zoltán. Gól: Bokor 2, Gyüre (11-esből), illetve Szolyka.
Baksa Zoltán: – Nem volt egyszerű mérkőzés, ugyanis ellenfelünk mélyen a saját térfélen védekezett és kontrákra rendezkedett be, melynek az első félidőben nem találtuk az ellenszerét. Azonban a csapat erejét mutatja, hogy gyengébb játékkal is hazai pályán tudtuk tartani a három pontot, ami most a legfontosabb feladat volt. További sok sikert ellenfelünknek!
Szabó Zoltán: – Egy végtelenül parázs, de kulturált mérkőzésen szenvedtünk vereséget. Gratulálok a hazai csapatnak! Megyünk tovább, hajrá Vasvári!

Újfehértó–Nyírmeggyes 5–2 (3–0)

Újfehértó, v.: Horváth.
Újfehértó: Budaházi – Daróczi (Szilágyi), Chrien, Kállai (Tóth), Angyal, Pallai B., Zámbó, Garda, Benke, Szabó (Csáki), Toldi. Edző: Kiss Tamás.
Nyírmeggyes: Ritli – Törő, Tóth L., Nagy, Török, Baglyos, Tóth Á. (Takács), Huszti, Mányi, Ádám, Kujbus (Gere). Egyesületi elnök: Nagy Zsolt. Gól: Angyal 3, Toldi, Szilágyi, illetve Ádám, Török. Kiállítva: Garda (78.), illetve Huszti (16.).
Kiss Tamás: – Gratulálok a csapatnak a győzelemhez és további sok sikert a Nyírmeggyesnek!
Nagy Zsolt: –

