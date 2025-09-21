szeptember 21., vasárnap

Vármegyei I. osztály

1 órája

Megszerezte első győzelmét a Vásárosnamény, kapusparádé Gergelyiugornyán (tabellával)

Címkék#vármegyei foci#Ibrány#megye I

Teljessé vált a 7. forduló eredménysora. Mutatjuk a Vármegyei I. osztály ponttáblázatát.

Kerecsen József

A szombati öt mérkőzés után vasárnap két találkozót rendeztek a Nyír-Wetland Vármegyei I. osztály 7. fordulójában. Mutatjuk az eredményeket és az edzői reakciókat.

A vármegyei I. osztály vasárnapi eredményei.
Két idegenbeli siker a Vármegyei I. osztály vasárnapi játéknapján.
Fotó: Illusztráció: KM-archív

Nyír-Wetland Vármegyei I. osztály | 7. forduló

Gergelyiugornya–Ibrány 1–2 (1–1)
Gergelyiugornya, v.: Kosztyu.
Gergelyiugornya: Vakarcs – Szabó, Szokolai, Barta (Zán), Alapi, Bíró, Bátyi, Aranyos (Rácz I.), Rácz Zs. (Sebestyén) Lakatos, Csonka. Játékos-edző: Balogh Tibor.
Ibrány: Tóth – Horváth, Lukács (Kiss), Nagy, Barta (Novák), Csáki, Lakatos, Gergely, Ács (Boros), Szokol, Katona (Tóthszegi). Edző: Fiumei Viktor. Gól: Szokolai, illetve Csonka (öngól), Nagy.
Balogh Tibor: – Aki itt volt, az látta, aki meg nem, az úgysem hiszi el… Gratulálok az Ibránynak a győzelemhez!
Fiumei Viktor: – Tudtuk jól, hogy nagyon nehéz Ugornyán nyerni. Rögtön góllal kezdtük a mérkőzést, amit sajnos egy egyéni hiba után egalizált az ellenfél. Ezután az Ugornyának több gólszerzési lehetősége volt, de a kapusunk tette a dolgát. A második félidőre megoldottuk a védekezésünket is és megszereztük a győztes találatot, amely után lett volna még lehetőség gólt rúgni, de rossz döntéseket hoztunk. Gratulálok az ellenfélnek!

Baktalórántháza–Vásárosnamény 3–4 (2–2)
Baktalórántháza, v.: Balogh.
Baktalórántháza: Szilágyi – Maleskovits K., Maleskovits M. (Németh), Huncsik, Gyarmati, Jávor (Kozma), Csatári (Szabó), Pataki, Ferencz, Lakatos, Tóth (Pataki). Edző: Illés László.
Vásárosnamény: Csordás – Géci, Marozsán (Slobodianyk), Odunuga C. (Hadadi), Deskó, Szabó, Lisboa, Odunuga I. (Olaitan), Illés (Chepak), Kopor, Orosz. Edző: Varga Gábor. 
Gól: Lakatos 2 (egyet 11-esből), Maleskovits K., illetve Pataki (öngól), Deskó, Odunuga C., Chepak.
Illés László: – Addig, amíg olyan egyéni hibákat követünk el, amivel saját magunkat verjük meg, nem tudom ki ellen lesz esélyünk nyerni. Úgy gondolom, hogy most a cseréim sem jól sültek el és sajnos egy igen alacsony színvonalú mérkőzésen alulmaradtunk.
Varga Gábor:

A bajnokság állása:

1MÁTÉSZALKAI MTKMÁTÉSZALKAI MTK65101631316
2NYÍRBÁTORI LSENYÍRBÁTORI LSE6510136716
3NAGYKÁLLÓI VSENAGYKÁLLÓI VSE74121811713
4NAGYECSED RSENAGYECSED RSE741294513
5IBRÁNY SEIBRÁNY SE6402149512
6CSENGER FCCSENGER FC64021613312
7MÁNDOK VSEMÁNDOK VSE6312179810
8ÚJFEHÉRTÓ SEÚJFEHÉRTÓ SE63038809
9GYULAHÁZA KSEGYULAHÁZA KSE63031116-59
10KÓTAJ SEKÓTAJ SE62139727
11AGNIS-GERGELYIUGORNYAI SEAGNIS-GERGELYIUGORNYAI SE72141011-17
12BAKTALÓRÁNTHÁZA VSEBAKTALÓRÁNTHÁZA VSE62041219-76
13SWISS KRONO-VÁSÁROSNAMÉNYSWISS KRONO-VÁSÁROSNAMÉNY5113917-84
14TISZAVASVÁRI SETISZAVASVÁRI SE7025921-122
15NYÍRMEGGYES SKNYÍRMEGGYES SK7007724-170

 

