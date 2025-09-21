17 perce
Megszerezte első győzelmét a Vásárosnamény, kapusparádé Gergelyiugornyán (tabellával)
Teljessé vált a 7. forduló eredménysora. Mutatjuk a Vármegyei I. osztály ponttáblázatát.
A szombati öt mérkőzés után vasárnap két találkozót rendeztek a Nyír-Wetland Vármegyei I. osztály 7. fordulójában. Mutatjuk az eredményeket és az edzői reakciókat.
Nyír-Wetland Vármegyei I. osztály | 7. forduló
Gergelyiugornya–Ibrány 1–2 (1–1)
Gergelyiugornya, v.: Kosztyu.
Gergelyiugornya: Vakarcs – Szabó, Szokolai, Barta (Zán), Alapi, Bíró, Bátyi, Aranyos (Rácz I.), Rácz Zs. (Sebestyén) Lakatos, Csonka. Játékos-edző: Balogh Tibor.
Ibrány: Tóth – Horváth, Lukács (Kiss), Nagy, Barta (Novák), Csáki, Lakatos, Gergely, Ács (Boros), Szokol, Katona (Tóthszegi). Edző: Fiumei Viktor. Gól: Szokolai, illetve Csonka (öngól), Nagy.
Balogh Tibor: – Aki itt volt, az látta, aki meg nem, az úgysem hiszi el… Gratulálok az Ibránynak a győzelemhez!
Fiumei Viktor: – Tudtuk jól, hogy nagyon nehéz Ugornyán nyerni. Rögtön góllal kezdtük a mérkőzést, amit sajnos egy egyéni hiba után egalizált az ellenfél. Ezután az Ugornyának több gólszerzési lehetősége volt, de a kapusunk tette a dolgát. A második félidőre megoldottuk a védekezésünket is és megszereztük a győztes találatot, amely után lett volna még lehetőség gólt rúgni, de rossz döntéseket hoztunk. Gratulálok az ellenfélnek!
Baktalórántháza–Vásárosnamény 3–4 (2–2)
Baktalórántháza, v.: Balogh.
Baktalórántháza: Szilágyi – Maleskovits K., Maleskovits M. (Németh), Huncsik, Gyarmati, Jávor (Kozma), Csatári (Szabó), Pataki, Ferencz, Lakatos, Tóth (Pataki). Edző: Illés László.
Vásárosnamény: Csordás – Géci, Marozsán (Slobodianyk), Odunuga C. (Hadadi), Deskó, Szabó, Lisboa, Odunuga I. (Olaitan), Illés (Chepak), Kopor, Orosz. Edző: Varga Gábor.
Gól: Lakatos 2 (egyet 11-esből), Maleskovits K., illetve Pataki (öngól), Deskó, Odunuga C., Chepak.
Illés László: – Addig, amíg olyan egyéni hibákat követünk el, amivel saját magunkat verjük meg, nem tudom ki ellen lesz esélyünk nyerni. Úgy gondolom, hogy most a cseréim sem jól sültek el és sajnos egy igen alacsony színvonalú mérkőzésen alulmaradtunk.
Varga Gábor: –
A bajnokság állása:
|1
|MÁTÉSZALKAI MTK
|6
|5
|1
|0
|16
|3
|13
|16
|2
|NYÍRBÁTORI LSE
|6
|5
|1
|0
|13
|6
|7
|16
|3
|NAGYKÁLLÓI VSE
|7
|4
|1
|2
|18
|11
|7
|13
|4
|NAGYECSED RSE
|7
|4
|1
|2
|9
|4
|5
|13
|5
|IBRÁNY SE
|6
|4
|0
|2
|14
|9
|5
|12
|6
|CSENGER FC
|6
|4
|0
|2
|16
|13
|3
|12
|7
|MÁNDOK VSE
|6
|3
|1
|2
|17
|9
|8
|10
|8
|ÚJFEHÉRTÓ SE
|6
|3
|0
|3
|8
|8
|0
|9
|9
|GYULAHÁZA KSE
|6
|3
|0
|3
|11
|16
|-5
|9
|10
|KÓTAJ SE
|6
|2
|1
|3
|9
|7
|2
|7
|11
|AGNIS-GERGELYIUGORNYAI SE
|7
|2
|1
|4
|10
|11
|-1
|7
|12
|BAKTALÓRÁNTHÁZA VSE
|6
|2
|0
|4
|12
|19
|-7
|6
|13
|SWISS KRONO-VÁSÁROSNAMÉNY
|5
|1
|1
|3
|9
|17
|-8
|4
|14
|TISZAVASVÁRI SE
|7
|0
|2
|5
|9
|21
|-12
|2
|15
|NYÍRMEGGYES SK
|7
|0
|0
|7
|7
|24
|-17
|0