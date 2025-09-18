6 órája
Súlyos sérülés, piros lap és pontosztozkodás a pótolt szatmári rangadón
A 3. fordulóból elhalasztott mérkőzést pótoltak szerdán. A Mátészalka tartja veretlenségét a Nyír-Wetland Vármegyei I. osztályban.
A MOL Magyar Kupa 3. fordulójában még versenyben volt a Mátészalkai MTK, az arra a hétvégére kiírt Nagyecsed elleni Vármegyei I. osztályú bajnokit így hét közben pótolták.
A Mátészalkai MTK honlapjának beszámolója szerint a hazaiak kezdték kezdeményezőbben a meccset, ám ez nagy helyzetekben nem mutatkozott meg. A Nagyecsed kontrákra rendezkedett be és épp egy ilyen szituáció után szerezték meg a vezetést Piskóti Zsolt tanítványai a 21. percben, a korábban éppen szalkai színekben is futballozó Tangel László talált be. Nem sokáig vezettek a vendégek, Jene Gábor ugyanis hat perccel később egalizált.
A második játékrészben is a hazaiak birtokolták többet a labdát, de a helyzetek ekkor sem sorjáztak. A 77. percben súlyos sérülés történt, Papp Csaba, a mátészalkaiak támadója egy rossz átvétel után a kezére esett és felkartörést szenvedett. A hajrá aztán a kétes szituációkról szólt, a 93. percben először büntetőt ítélt a játékvezető egy tizenhatoson belüli kezezésre, majd partjelzői javaslatra visszavonta azt és tizenhatos vonaláról jöhetett a hazaiak szabadrúgása. A 95. percben a nagyecsedi Zámbó Krisztián még a kiállítás sorsára jutott, az állás viszont már nem változott. A Mátészalka így már nem száz százalékos, de tartja veretlenségét, a Nagyecsed pedig a negyedik helyről várja a folytatást.
Nyír-Wetland Vármegyei I. osztály | 3. fordulóból elhalasztott mérkőzés
Mátészalkai MTK–Nagyecsed RSE 1–1 (1–1)
Mátészalka, v.: Papp.
Mátészalka: Szilágyi, – Sárosi (Milák), Molnár, Fenyőfalvi (Vámos), Kovács, Jene (Papp, Torkos), Bényei, Rubus, Bodó, Gyurján, Farkas. Edző: Makszim Gábor.
Nagyecsed: Nagy, – Fejes, Zámbó, Tangel (Jónucz), Tilinger, Bulyáki (Boldizsár), Nagy, Orosz, Lakatos (Nyíregyházi), Kovács, Hudák. Edző: Piskóti Zsolt.
Gól: Jene, illetve Tangel. Kiállítva: Zámbó (95.).
A bajnokság állása:
|1
|NYÍRBÁTORI LSE
|5
|5
|0
|0
|11
|4
|7
|15
|2
|MÁTÉSZALKAI MTK
|5
|4
|1
|0
|13
|3
|10
|13
|3
|NAGYKÁLLÓI VSE
|6
|3
|1
|2
|15
|10
|5
|10
|4
|NAGYECSED RSE
|6
|3
|1
|2
|6
|4
|2
|10
|5
|MÁNDOK VSE
|5
|3
|0
|2
|15
|7
|8
|9
|6
|IBRÁNY SE
|5
|3
|0
|2
|12
|8
|4
|9
|7
|ÚJFEHÉRTÓ SE
|5
|3
|0
|2
|8
|5
|3
|9
|8
|CSENGER FC
|5
|3
|0
|2
|13
|11
|2
|9
|9
|GYULAHÁZA KSE
|6
|3
|0
|3
|11
|16
|-5
|9
|10
|KÓTAJ SE
|5
|2
|1
|2
|9
|4
|5
|7
|11
|AGNIS-GERGELYIUGORNYAI SE
|6
|2
|1
|3
|9
|9
|0
|7
|12
|BAKTALÓRÁNTHÁZA VSE
|5
|2
|0
|3
|9
|15
|-6
|6
|13
|TISZAVASVÁRI SE
|6
|0
|2
|4
|7
|18
|-11
|2
|14
|SWISS KRONO-VÁSÁROSNAMÉNY
|4
|0
|1
|3
|5
|14
|-9
|1
|15
|NYÍRMEGGYES SK
|6
|0
|0
|6
|6
|21
|-15
|0
