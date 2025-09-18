szeptember 18., csütörtök

Vármegyei I. osztály

6 órája

Súlyos sérülés, piros lap és pontosztozkodás a pótolt szatmári rangadón

Címkék#vármegyei foci#Nagyecsed RSE#Mátészalkai MTK#megye I

A 3. fordulóból elhalasztott mérkőzést pótoltak szerdán. A Mátészalka tartja veretlenségét a Nyír-Wetland Vármegyei I. osztályban.

Kerecsen József

A MOL Magyar Kupa 3. fordulójában még versenyben volt a Mátészalkai MTK, az arra a hétvégére kiírt Nagyecsed elleni Vármegyei I. osztályú bajnokit így hét közben pótolták.

Döntetlent játszott egymással a Mátészalka és a Nagyecsed a Nyír-Wetland Vármegyei I. osztály 3. fordulójából elhalasztott mérkőzésen.
Parázs meccset hozott a Vármegyei I. osztály 3. fordulójából elhalasztott Mátészalka–Nagyecsed mérkőzés.
Fotó: Illusztráció: Bozsó Katalin

A Mátészalkai MTK honlapjának beszámolója szerint a hazaiak kezdték kezdeményezőbben a meccset, ám ez nagy helyzetekben nem mutatkozott meg. A Nagyecsed kontrákra rendezkedett be és épp egy ilyen szituáció után szerezték meg a vezetést Piskóti Zsolt tanítványai a 21. percben, a korábban éppen szalkai színekben is futballozó Tangel László talált be. Nem sokáig vezettek a vendégek, Jene Gábor ugyanis hat perccel később egalizált. 

A második játékrészben is a hazaiak birtokolták többet a labdát, de a helyzetek ekkor sem sorjáztak. A 77. percben súlyos sérülés történt, Papp Csaba, a mátészalkaiak támadója egy rossz átvétel után a kezére esett és felkartörést szenvedett. A hajrá aztán a kétes szituációkról szólt, a 93. percben először büntetőt ítélt a játékvezető egy tizenhatoson belüli kezezésre, majd partjelzői javaslatra visszavonta azt és tizenhatos vonaláról jöhetett a hazaiak szabadrúgása. A 95. percben a nagyecsedi Zámbó Krisztián még a kiállítás sorsára jutott, az állás viszont már nem változott. A Mátészalka így már nem száz százalékos, de tartja veretlenségét, a Nagyecsed pedig a negyedik helyről várja a folytatást.

Nyír-Wetland Vármegyei I. osztály | 3. fordulóból elhalasztott mérkőzés

Mátészalkai MTK–Nagyecsed RSE 1–1 (1–1)
Mátészalka, v.: Papp.

Mátészalka: Szilágyi, – Sárosi (Milák), Molnár, Fenyőfalvi (Vámos), Kovács, Jene (Papp, Torkos), Bényei, Rubus, Bodó, Gyurján, Farkas. Edző: Makszim Gábor.

Nagyecsed: Nagy, – Fejes, Zámbó, Tangel (Jónucz), Tilinger, Bulyáki (Boldizsár), Nagy, Orosz, Lakatos (Nyíregyházi), Kovács, Hudák. Edző: Piskóti Zsolt.

Gól: Jene, illetve Tangel. Kiállítva: Zámbó (95.).

A bajnokság állása:

1NYÍRBÁTORI LSENYÍRBÁTORI LSE5500114715
2MÁTÉSZALKAI MTKMÁTÉSZALKAI MTK54101331013
3NAGYKÁLLÓI VSENAGYKÁLLÓI VSE63121510510
4NAGYECSED RSENAGYECSED RSE631264210
5MÁNDOK VSEMÁNDOK VSE530215789
6IBRÁNY SEIBRÁNY SE530212849
7ÚJFEHÉRTÓ SEÚJFEHÉRTÓ SE53028539
8CSENGER FCCSENGER FC5302131129
9GYULAHÁZA KSEGYULAHÁZA KSE63031116-59
10KÓTAJ SEKÓTAJ SE52129457
11AGNIS-GERGELYIUGORNYAI SEAGNIS-GERGELYIUGORNYAI SE62139907
12BAKTALÓRÁNTHÁZA VSEBAKTALÓRÁNTHÁZA VSE5203915-66
13TISZAVASVÁRI SETISZAVASVÁRI SE6024718-112
14SWISS KRONO-VÁSÁROSNAMÉNYSWISS KRONO-VÁSÁROSNAMÉNY4013514-91
15NYÍRMEGGYES SKNYÍRMEGGYES SK6006621-150


 

 

