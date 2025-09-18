Súlyos sérülés, piros lap és pontosztozkodás a pótolt szatmári rangadón

A MOL Magyar Kupa 3. fordulójában még versenyben volt a Mátészalkai MTK, az arra a hétvégére kiírt Nagyecsed elleni Vármegyei I. osztályú bajnokit így hét közben pótolták.

Parázs meccset hozott a Vármegyei I. osztály 3. fordulójából elhalasztott Mátészalka–Nagyecsed mérkőzés.

Fotó: Illusztráció: Bozsó Katalin

A Mátészalkai MTK honlapjának beszámolója szerint a hazaiak kezdték kezdeményezőbben a meccset, ám ez nagy helyzetekben nem mutatkozott meg. A Nagyecsed kontrákra rendezkedett be és épp egy ilyen szituáció után szerezték meg a vezetést Piskóti Zsolt tanítványai a 21. percben, a korábban éppen szalkai színekben is futballozó Tangel László talált be. Nem sokáig vezettek a vendégek, Jene Gábor ugyanis hat perccel később egalizált.

A második játékrészben is a hazaiak birtokolták többet a labdát, de a helyzetek ekkor sem sorjáztak. A 77. percben súlyos sérülés történt, Papp Csaba, a mátészalkaiak támadója egy rossz átvétel után a kezére esett és felkartörést szenvedett. A hajrá aztán a kétes szituációkról szólt, a 93. percben először büntetőt ítélt a játékvezető egy tizenhatoson belüli kezezésre, majd partjelzői javaslatra visszavonta azt és tizenhatos vonaláról jöhetett a hazaiak szabadrúgása. A 95. percben a nagyecsedi Zámbó Krisztián még a kiállítás sorsára jutott, az állás viszont már nem változott. A Mátészalka így már nem száz százalékos, de tartja veretlenségét, a Nagyecsed pedig a negyedik helyről várja a folytatást.

Nyír-Wetland Vármegyei I. osztály | 3. fordulóból elhalasztott mérkőzés Mátészalkai MTK–Nagyecsed RSE 1–1 (1–1)

Mátészalka, v.: Papp. Mátészalka: Szilágyi, – Sárosi (Milák), Molnár, Fenyőfalvi (Vámos), Kovács, Jene (Papp, Torkos), Bényei, Rubus, Bodó, Gyurján, Farkas. Edző: Makszim Gábor. Nagyecsed: Nagy, – Fejes, Zámbó, Tangel (Jónucz), Tilinger, Bulyáki (Boldizsár), Nagy, Orosz, Lakatos (Nyíregyházi), Kovács, Hudák. Edző: Piskóti Zsolt. Gól: Jene, illetve Tangel. Kiállítva: Zámbó (95.).

A bajnokság állása:

1 NYÍRBÁTORI LSE 5 5 0 0 11 4 7 15 2 MÁTÉSZALKAI MTK 5 4 1 0 13 3 10 13 3 NAGYKÁLLÓI VSE 6 3 1 2 15 10 5 10 4 NAGYECSED RSE 6 3 1 2 6 4 2 10 5 MÁNDOK VSE 5 3 0 2 15 7 8 9 6 IBRÁNY SE 5 3 0 2 12 8 4 9 7 ÚJFEHÉRTÓ SE 5 3 0 2 8 5 3 9 8 CSENGER FC 5 3 0 2 13 11 2 9 9 GYULAHÁZA KSE 6 3 0 3 11 16 -5 9 10 KÓTAJ SE 5 2 1 2 9 4 5 7 11 AGNIS-GERGELYIUGORNYAI SE 6 2 1 3 9 9 0 7 12 BAKTALÓRÁNTHÁZA VSE 5 2 0 3 9 15 -6 6 13 TISZAVASVÁRI SE 6 0 2 4 7 18 -11 2 14 SWISS KRONO-VÁSÁROSNAMÉNY 4 0 1 3 5 14 -9 1 15 NYÍRMEGGYES SK 6 0 0 6 6 21 -15 0



