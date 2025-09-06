Szerencsétlen Nagyecsed, nagyot hajrázó Nyírbátor (fotókkal)

Szombaton az 5. fordulóval folytatódott a Nyír-Wetland Vármegyei I. osztály 2025/2026-os idénye. A játéknapon két igen komoly rangadót is rendeztek, hiszen a Nyírbátor az Ibrányt, a Nagyecsed pedig az Újfehértót fogadta. Mutatjuk az eredményeket és az edzői reakciókat.

Nyír-Wetland Vármegyei I. osztály: nem hagyott kérdést a Mátészalka a Nyírmeggyes ellen.

Fotó: Bozsó Katalin