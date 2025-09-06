Vármegyei I. osztály
Szerencsétlen Nagyecsed, nagyot hajrázó Nyírbátor (fotókkal)
A Mátészalka fölényesen nyerte a szomszédvári rangadót. A Nyír-Wetland Vármegyei I. osztály 5. fordulójában négy mérkőzést rendeztek szombaton.
Szombaton az 5. fordulóval folytatódott a Nyír-Wetland Vármegyei I. osztály 2025/2026-os idénye. A játéknapon két igen komoly rangadót is rendeztek, hiszen a Nyírbátor az Ibrányt, a Nagyecsed pedig az Újfehértót fogadta. Mutatjuk az eredményeket és az edzői reakciókat.
Labdarúgás: Nyír-Wetland Vármegyei I. osztály | 5. forduló
- Nyírbátor–Ibrány 3–2 (1–0)
Nyírbátor, v.: Goneth.
Nyírbátor: Kopasz – Gönczör, Ur, Bodó, Budaházi (Tóth E.), Orosz, Márton, Tóth Á. (Hunyadi), Tóth Sz., Buda (Lukács), Gömze (Petis). Játékos-edző: Erdei Zoltán.
Ibrány: Tóth – Csáki, Szokol, Lakatos, Horváth, Gergely, Katona (Kiss), Ács (Boros), Barta, Lukács (Novák), Nagy. Edző: Fiumei Viktor.
Gól: Tóth Á., Hunyadi (11-esből), Tóth Sz., illetve Nagy, Katona.
Erdei Zoltán: – Először is gratulálok mindkét csapatnak a mérkőzéshez. Úgy gondolom, hogy rangadóhoz méltó játék volt a pályán, izgalmas és fordulatos. Örülök annak, hogy a csapat végig koncentrált tudott maradni, még vesztes állásnál is. Most már a csapatra jellemző, hogy ezek után sem esett össze és a végén meg tudtuk fordítani a mérkőzést. További sok sikert az Ibránynak!
Fiumei Viktor: – Semleges nézőként nagyon jól szórakoztam volna ezen a mérkőzésen, viszont a vendégcsapat edzőjeként úgy érzem, hogy egyetlen dolgot nem érdemeltünk, az pedig pont a végeredmény. A második félidőben voltak lehetőségek itt-ott, viszont úgy gondolom, hogy a játék képe alapján nekünk kellett volna megnyerni a mérkőzést. Sajnos az utolsó öt percben saját magunkat vertük meg.
- Tiszavasvári–Vásárosnamény 2–2 (1–1)
Tiszavasvári, v.: Paráda.
Tiszavasvári: Mászlai – Czifra Á. (Bíró), Tolnai (Bakos), Szőnyi, Bolega, Zsoldos (Vadász), Makra, Czifra L., Bóz, Szolyka (Balogh Gy.), Miterkó (Balogh R.). Edző: Szabó Zoltán.
Vásárosnamény: Csordás – Marozsán (Illés), Deskó, Chepak, Slobodianyk, Szabó, Odunuga, Géci, Kopor, Orosz, Hadadi (Olaitan). Edző: Varga Gábor.
Gól: Miterkó, Bolega, illetve Deskó 2.
Szabó Zoltán: – Férfias küzdelemben vesztettünk két pontot. Hatalmasat küzdött a csapat, gratulálok a fiaimnak, további sok sikert az ellenfélnek! Hajrá Vasvári!
Varga Gábor: nem nyilatkozott.
- Nagyecsed–Újfehértó 0–1 (0–0)
Nagyecsed, v.: Kosztyu.
Nagyecsed: Nagy M. – Fejes (Nyíregyházi), Zámbó, Tangel, Tilinger, Nagy N. (Jónás), Orosz (Bulyáki A.), Lakatos, Kovács, Hudák, Boldizsár (Bulyáki K.). Edző: Piskóti Zsolt.
Újfehértó: Budaházi – Daróczi (Kállai), Chrien, Somogyi (Tóth), Angyal, Pallai B., Zámbó (Garda), Pallai G., Benke, Szabó, Toldi (Szilágyi). Edző: Kiss Tamás.
Gól: Toldi.
Piskóti Zsolt: – Véleményem szerint a szerencsésebb csapat nyert, csak azt nem értem, miért mindig ellenem van ez. Ettől függetlenül további sok sikert kívánok Fehértónak!
Kiss Tamás: – Egy igazi rangadót játszottunk Ecseden, ahol az első húsz perc után három óriási helyzet volt a hazaiak előtt, amit kapusunk bravúrral védett. Aztán nekünk is meg voltak a lehetőségeink, nagy helyzetünk is volt. A második félidő abszolút egy ikszes meccs volt, általában aki rúgja az első gólt, az meg tudja nyerni a találkozót, hálistennek ezt most mi rúgtuk. Gratulálok a csapatomnak, Ecseden még úgysem nyertem soha edzőként, de megtört a jég. Isten éltesse a Viktorokat és további sok sikert a Nagyecsednek!
- Mátészalka–Nyírmeggyes 5–0 (2–0)
Mátészalka, v.: Fehér.
Mátészalka: Szilágyi – Sárosi (Hicsár), Molnár (Szántó), Fenyőfalvi (Mező), Kovács, Jene, Bényei, Rubus, Bodó, Gyurján (Milák), Farkas. Edző: Makszim Gábor.
Nyírmeggyes: Ritli – Törő, Tóth L. (Major), Nagy Zs., Török (Kujbus), Ádám (Takács), Éles, Baglyos (Tóth Á.), Batizi Pócsi (Huszti), Mányi, Nagy Z. Egyesületi elnök: Nagy Zsolt.
Gól: Kovács 3, Bodó 2.
Makszim Gábor: – Kulcsfontosságú volt, hogy mindkét félidőt sikerült góllal kezdeni. A csapat megfelelő hozzáállással állt bele a mérkőzésbe így ilyen különbséggel is megérdemelten győztünk.
Nagy Zsolt: nem nyilatkozott.
Vasárnap játsszák: Gergelyiugornya–Nagykálló, Baktalórántháza–Kótaj, Gyulaháza–Mándok.
Mátészalka – Nyírmeggyes mérkőzésFotók: Bozsó Katalin
