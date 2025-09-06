szeptember 6., szombat

Zakariás névnap

24°
+35
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Vármegyei I. osztály

24 perce

Szerencsétlen Nagyecsed, nagyot hajrázó Nyírbátor (fotókkal)

Címkék#vármegyei foci#Mátészalkai MTK#megye I#Újfehértó SE#labdarúgás

A Mátészalka fölényesen nyerte a szomszédvári rangadót. A Nyír-Wetland Vármegyei I. osztály 5. fordulójában négy mérkőzést rendeztek szombaton.

Kerecsen József

Szombaton az 5. fordulóval folytatódott a Nyír-Wetland Vármegyei I. osztály 2025/2026-os idénye. A játéknapon két igen komoly rangadót is rendeztek, hiszen a Nyírbátor az Ibrányt, a Nagyecsed pedig az Újfehértót fogadta. Mutatjuk az eredményeket és az edzői reakciókat.

A Mátészalka 5–0-ra győzte le a Nyírmeggyest a vármegyei I. osztály 5. fordulójában..
Nyír-Wetland Vármegyei I. osztály: nem hagyott kérdést a Mátészalka a Nyírmeggyes ellen.
Fotó: Bozsó Katalin

 

Labdarúgás: Nyír-Wetland Vármegyei I. osztály | 5. forduló

  • Nyírbátor–Ibrány 3–2 (1–0)
    Nyírbátor, v.: Goneth.
    Nyírbátor: Kopasz – Gönczör, Ur, Bodó, Budaházi (Tóth E.), Orosz, Márton, Tóth Á. (Hunyadi), Tóth Sz., Buda (Lukács), Gömze (Petis). Játékos-edző: Erdei Zoltán.
    Ibrány: Tóth – Csáki, Szokol, Lakatos, Horváth, Gergely, Katona (Kiss), Ács (Boros), Barta, Lukács (Novák), Nagy. Edző: Fiumei Viktor. 
    Gól: Tóth Á., Hunyadi (11-esből), Tóth Sz., illetve Nagy, Katona.
    Erdei Zoltán: – Először is gratulálok mindkét csapatnak a mérkőzéshez. Úgy gondolom, hogy rangadóhoz méltó játék volt a pályán, izgalmas és fordulatos. Örülök annak, hogy a csapat végig koncentrált tudott maradni, még vesztes állásnál is. Most már a csapatra jellemző, hogy ezek után sem esett össze és a végén meg tudtuk fordítani a mérkőzést. További sok sikert az Ibránynak!
    Fiumei Viktor: – Semleges nézőként nagyon jól szórakoztam volna ezen a mérkőzésen, viszont a vendégcsapat edzőjeként úgy érzem, hogy egyetlen dolgot nem érdemeltünk, az pedig pont a végeredmény. A második félidőben voltak lehetőségek itt-ott, viszont úgy gondolom, hogy a játék képe alapján nekünk kellett volna megnyerni a mérkőzést. Sajnos az utolsó öt percben saját magunkat vertük meg.
  • Tiszavasvári–Vásárosnamény 2–2 (1–1)
    Tiszavasvári, v.: Paráda.
    Tiszavasvári: Mászlai – Czifra Á. (Bíró), Tolnai (Bakos), Szőnyi, Bolega, Zsoldos (Vadász), Makra, Czifra L., Bóz, Szolyka (Balogh Gy.), Miterkó (Balogh R.). Edző: Szabó Zoltán.
    Vásárosnamény: Csordás – Marozsán (Illés), Deskó, Chepak, Slobodianyk, Szabó, Odunuga, Géci, Kopor, Orosz, Hadadi (Olaitan). Edző: Varga Gábor.
    Gól: Miterkó, Bolega, illetve Deskó 2.
    Szabó Zoltán: – Férfias küzdelemben vesztettünk két pontot. Hatalmasat küzdött a csapat, gratulálok a fiaimnak, további sok sikert az ellenfélnek! Hajrá Vasvári!
    Varga Gábor: nem nyilatkozott.
  • Nagyecsed–Újfehértó 0–1 (0–0)
    Nagyecsed, v.: Kosztyu.
    Nagyecsed: Nagy M. – Fejes (Nyíregyházi), Zámbó, Tangel, Tilinger, Nagy N. (Jónás), Orosz (Bulyáki A.), Lakatos, Kovács, Hudák, Boldizsár (Bulyáki K.). Edző: Piskóti Zsolt.
    Újfehértó: Budaházi – Daróczi (Kállai), Chrien, Somogyi (Tóth), Angyal, Pallai B., Zámbó (Garda), Pallai G., Benke, Szabó, Toldi (Szilágyi). Edző: Kiss Tamás. 
    Gól: Toldi.
    Piskóti Zsolt: – Véleményem szerint a szerencsésebb csapat nyert, csak azt nem értem, miért mindig ellenem van ez. Ettől függetlenül további sok sikert kívánok Fehértónak!
    Kiss Tamás: – Egy igazi rangadót játszottunk Ecseden, ahol az első húsz perc után három óriási helyzet volt a hazaiak előtt, amit kapusunk bravúrral védett. Aztán nekünk is meg voltak a lehetőségeink, nagy helyzetünk is volt. A második félidő abszolút egy ikszes meccs volt, általában aki rúgja az első gólt, az meg tudja nyerni a találkozót, hálistennek ezt most mi rúgtuk. Gratulálok a csapatomnak, Ecseden még úgysem nyertem soha edzőként, de megtört a jég. Isten éltesse a Viktorokat és további sok sikert a Nagyecsednek!
  • Mátészalka–Nyírmeggyes 5–0 (2–0)
    Mátészalka, v.: Fehér.
    Mátészalka: Szilágyi – Sárosi (Hicsár), Molnár (Szántó), Fenyőfalvi (Mező), Kovács, Jene, Bényei, Rubus, Bodó, Gyurján (Milák), Farkas. Edző: Makszim Gábor.
    Nyírmeggyes: Ritli – Törő, Tóth L. (Major), Nagy Zs., Török (Kujbus), Ádám (Takács), Éles, Baglyos (Tóth Á.), Batizi Pócsi (Huszti), Mányi, Nagy Z. Egyesületi elnök: Nagy Zsolt. 
    Gól: Kovács 3, Bodó 2.
    Makszim Gábor: – Kulcsfontosságú volt, hogy mindkét félidőt sikerült góllal kezdeni. A csapat megfelelő hozzáállással állt bele a mérkőzésbe így ilyen különbséggel is megérdemelten győztünk.
    Nagy Zsolt: nem nyilatkozott.

Vasárnap játsszák: Gergelyiugornya–Nagykálló, Baktalórántháza–Kótaj, Gyulaháza–Mándok.

 

Mátészalka – Nyírmeggyes mérkőzés

Fotók: Bozsó Katalin

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu