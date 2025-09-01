szeptember 1., hétfő

EgonEgyed névnap

28°
+26
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Vármegyei foci

4 órája

Bukott az egyik bajnokesélyes, a Szakoly hatot lőtt

Címkék#vármegyei foci#Szakoly#megye II#Balkány SE#Nyírvasvári#Nyírbogát

Folytatódott a bajnokság. A Vármegyei II. osztály 1. számú csoportjában öt mérkőzést rendeztek hétvégén.

Kerecsen József

Hétvégén a Vármegyei II. osztály 1. számú csoportjában is megrendezték a 2. forduló mérkőzéseit, szombaton három, vasárnap pedig két találkozót bonyolítottak. A szabadnapos a Rakamaz volt.

Vármegyei II. osztály 1. számú csoport: a narancs mezes Szakoly 6–0-ra győzte le az Érpatakot.
Sima hazai sikerrel zárult a Szakoly–Érpatak mérkőzés a Vármegyei II. osztály 1. számú csoportjának szombati játéknapján
Fotó: Szakoly SE

Labdarúgás: Vármegyei II. osztály 1. számú csoport | 2. forduló

  • Kállósemjéni Herkules FC–Balkány 1–0 (0–0)
    Kállósemjén, v.: Pokoracki.
    Herkules: Pekk, – Bacskai, Demeter, Pintye, Hajdu (Borsi), Balogh, Dócs, Marozsán, Jávor, Páll, Nistor E. Edző: Herczku József.
    Balkány: Chriszt, – Görög, Daru, Ruha, Fodor, Málik, Serbán, Ocskó, Vitkai (Pongó), Harangi, Kovács. Edző: Szabó Lajos.
    Gól: Hajdu.
  • Szakoly–Érpatak 6–0 (3–0)
    Szakoly, v.: Valu.
    Szakoly: Papp, – Soós, Lőrincz, Selymes (Berzsán), Kovács, Csatári, Balogh, Borsi, Fazekas (Bodai), Lukács, Vasas. Játékos-edző: Kovács Ádám.
    Érpatak: Piskóti, – Hugyecz, Bakos, Kurucz, Nagy, Hegedűs II., Daróczi (Kriston), Nyiri, Katona, Seres, Kovács. Játékos-edző: Seres Konrád.
    Gól: Vasas 2, Lőrincz 2, Bodai 2.
  • Tiszalök–Apagy 2–3 (1–2)
    Tiszalök, v.: Hegedűs.
    Tiszalök: Jónás, – Soltész (Lakatos M.), Fábián (Lakatos K.), Tóth, Makula (Kóti), Banga J., Kiss, Banga B., Puncsák, Bognár, Kóka (Lakatos Gy.). Játékos-edző: Bognár Attila.
    Apagy: Kanócz, – Phrakonkham, Rubóczki (Bagoly A.), Árpási, Marics T., Németh (Lipcsei), Marics G., Sitku, Molnár (Bőgős), Hajdu, Bagoly Z. Játékos-edző: Németh Attila.
    Gól: Kiss, Lakatos M., illetve Molnár, Phrakonkham, Marics G.
  • Biri–Levelek 2–1 (1–1)
    Biri, v.: Goneth.
    Biri: Szabolcsi, – Kiss, Rácz, Szlávik, Fabu, Tábori, Nagy T., Nagy M., Fegyuk, Halastyák (Ménfői), Csucsi (Makács). Edző: Dankó Zsolt.
    Levelek: Bodnár, – Juhász, Király (Homonyik), Hatházi, Bálint, Sztankula (Tolnai), Horváth, Fekete (Szarka), Molnár (Papp), Nagy, Fábri (Bakk). Edző: ifj. Majláth Sándor.
    Gól: Nagy M., Rácz, illetve Bálint.
  • Nyírvasvári–Nyírbogát 2–0 (1–0)
    Nyírvasvári, v.: Kosztyu.
    Nyírvasvári: Szegedi, – Serbán (Tóth), Molnár (Sztolyka), Sőre, Csiszár (Farkas), Pető (Takács), Scheibli (Varga), Jónás, Polacsek, Ricsei, Kiss. Edző: Paulik János.
    Nyírbogát: Pécsi, – Budai (Petruska), Gebri, Sárközi (Pataki), Hamza, Fodor, Kornutyak, Zámbori, Horváth (Gyulai), Csekk (File), Nógrádi. Edző: Marincsák Viktor.
    Gól: Ricsei, Kiss. 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu