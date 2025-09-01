Vármegyei foci
48 perce
Bukott az egyik bajnokesélyes, a Szakoly hatot lőtt
Folytatódott a bajnokság. A Vármegyei II. osztály 1. számú csoportjában öt mérkőzést rendeztek hétvégén.
Hétvégén a Vármegyei II. osztály 1. számú csoportjában is megrendezték a 2. forduló mérkőzéseit, szombaton három, vasárnap pedig két találkozót bonyolítottak. A szabadnapos a Rakamaz volt.
Labdarúgás: Vármegyei II. osztály 1. számú csoport | 2. forduló
- Kállósemjéni Herkules FC–Balkány 1–0 (0–0)
Kállósemjén, v.: Pokoracki.
Herkules: Pekk, – Bacskai, Demeter, Pintye, Hajdu (Borsi), Balogh, Dócs, Marozsán, Jávor, Páll, Nistor E. Edző: Herczku József.
Balkány: Chriszt, – Görög, Daru, Ruha, Fodor, Málik, Serbán, Ocskó, Vitkai (Pongó), Harangi, Kovács. Edző: Szabó Lajos.
Gól: Hajdu.
- Szakoly–Érpatak 6–0 (3–0)
Szakoly, v.: Valu.
Szakoly: Papp, – Soós, Lőrincz, Selymes (Berzsán), Kovács, Csatári, Balogh, Borsi, Fazekas (Bodai), Lukács, Vasas. Játékos-edző: Kovács Ádám.
Érpatak: Piskóti, – Hugyecz, Bakos, Kurucz, Nagy, Hegedűs II., Daróczi (Kriston), Nyiri, Katona, Seres, Kovács. Játékos-edző: Seres Konrád.
Gól: Vasas 2, Lőrincz 2, Bodai 2.
- Tiszalök–Apagy 2–3 (1–2)
Tiszalök, v.: Hegedűs.
Tiszalök: Jónás, – Soltész (Lakatos M.), Fábián (Lakatos K.), Tóth, Makula (Kóti), Banga J., Kiss, Banga B., Puncsák, Bognár, Kóka (Lakatos Gy.). Játékos-edző: Bognár Attila.
Apagy: Kanócz, – Phrakonkham, Rubóczki (Bagoly A.), Árpási, Marics T., Németh (Lipcsei), Marics G., Sitku, Molnár (Bőgős), Hajdu, Bagoly Z. Játékos-edző: Németh Attila.
Gól: Kiss, Lakatos M., illetve Molnár, Phrakonkham, Marics G.
- Biri–Levelek 2–1 (1–1)
Biri, v.: Goneth.
Biri: Szabolcsi, – Kiss, Rácz, Szlávik, Fabu, Tábori, Nagy T., Nagy M., Fegyuk, Halastyák (Ménfői), Csucsi (Makács). Edző: Dankó Zsolt.
Levelek: Bodnár, – Juhász, Király (Homonyik), Hatházi, Bálint, Sztankula (Tolnai), Horváth, Fekete (Szarka), Molnár (Papp), Nagy, Fábri (Bakk). Edző: ifj. Majláth Sándor.
Gól: Nagy M., Rácz, illetve Bálint.
- Nyírvasvári–Nyírbogát 2–0 (1–0)
Nyírvasvári, v.: Kosztyu.
Nyírvasvári: Szegedi, – Serbán (Tóth), Molnár (Sztolyka), Sőre, Csiszár (Farkas), Pető (Takács), Scheibli (Varga), Jónás, Polacsek, Ricsei, Kiss. Edző: Paulik János.
Nyírbogát: Pécsi, – Budai (Petruska), Gebri, Sárközi (Pataki), Hamza, Fodor, Kornutyak, Zámbori, Horváth (Gyulai), Csekk (File), Nógrádi. Edző: Marincsák Viktor.
Gól: Ricsei, Kiss.
Ezt ne hagyja ki!Labdarúgás, vármegyei II. osztály, 3. számú csoport
1 órája
Vasárnap végig ment a Milota meccse, nem volt benne köszönet
Ezt ne hagyja ki!NB I.
1 órája
Tovább dagad a botrány, itt a váratlan fordulat: súlyosat üzent Keita a Szparinak, szerinte ez az igazság
Ezt ne hagyja ki!3x3 kosárlabda
1 órája
3x3-as kosárlabda Eb: debreceni vereségekkel hangolt a férfi és női válogatott
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre