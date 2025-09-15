szeptember 15., hétfő

EnikőMelitta névnap

21°
+23
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Vármegyei II. osztály

3 órája

Fordított a Nyírbogát, gálázott a Szakoly (tabellával)

Címkék#vármegyei foci#megye II#Balkány SE#Nyírbogát#labdarúgás

Biriben játékra alkalmatlannak ítélte meg a játékvezető a pályát, így elmaradt az Apagy elleni mérkőzés. Mutatjuk a Vármegyei II. osztály 1. számú csoportjának hétvégi eredményeit.

Kerecsen József

Szombaton kettő mérkőzést rendeztek, majd vasárnap az eredeti tervek szerint három meccset bonyolítottak volna a Vármegyei II. osztály 1. számú csoportjában, ám a Biri–Apagy találkozó a hirtelen lezúdult sok eső miatt elmaradt. 

A Szakoly 7–0-re nyert, őrzi első helyét a Vármegyei II. osztály 1. számú csoportjában.
A Szakoly fölényes győzelme után őrzi első helyét a Vármegyei II. osztály 1. számú csoportjában
Fotó: Szakoly SE

 

Vármegyei II. osztály 1. számú csoport | 3. forduló

  • Tiszalök–Balkány 5–0 (1–0)
    Tiszalök, v.:Takács.
    Tiszalök: Jónás, – Fábián A. (Fábián R.), Tóth, Makula (Soltész), Banga J. (Majoros), Kiss, Banga B., Kóti, Kóka (Bognár), Lakatos M. (Lakatos K.), Lakatos Gy. Játékos-edző: Bognár Attila.
    Balkány: Mohácsi, – Görög (Ocskó), Baumgartner (Harangi), Daru, Ruha, Fodor, Málik, Filep, Vitkai (Pongó), Kovács, Koncz. Edző: Nagy Lajos.
    Gól: Lakatos Gy., Kiss, Soltész, Majoros.
  • Szakoly–Herkules FC Kállósemjén 7–0 (2–0)
    Szakoly, v.: Király.
    Szakoly: Kerekes, – Soós, Lőrincz (Fazekas), Kerecsen, Kovács (Selymes), Csatári, Bodai (Berzsán), Módis (Balogh), Vasas (Lukács), Czerula. Játékos-edző: Kovács Ádám.
    Herkules FC: Árpád, – Bacskai (Mészáros), Demeter (Bereczki), Pintye (Szabó), Balogh, Tóth, Dócs, Marozsán, Jávor (Hajdu), Páll (Nistor R.), Nistor E. Edző: Herczku József.
    Gól: Vasas 3, Kovács, Módis (11-esből), Kerecsen, Selymes.
  • Rakamaz–Nyírbogát 2–3 (2–1)
    Rakamaz, v.: Hegedűs.
    Rakamaz: Simkó, – Verner (Bodnár), Lupsa, Kántor, Galambosi K., Cseh, Galambosi G., Parádi, Galambos (Balogh), Ludas, Gál. Edző: Venczel Imre.
    Nyírbogát: Virágh, – Gebri, Fodor, Kornutyak, Pataki E., Gyulai, Horváth (Mihalovics), Petruska (File), Csekk (Tóth), Pataki I. (Marincsák), Nógrádi. Edző: Marincsák Viktor. 
    Gól: Cseh, Galambos, illetve Pataki E., Pataki I., Gyulai.
  • Nyírvasvári–Érpatak 6–1 (2–1)
    Nyírvasvári, v.: Varga.
    Nyírvasvári: Szegedi, – Serbán (Varga), Takács, Molnár (Tóth), Sőre, Pető (Sztolyka), Scheibli, Jónás, Polacsek, Ricsei, Kiss (Farkas). Edző: Paulik János.
    Érpatak: Piskóti, – Kurucz (Daróczi), Nagy, Hugyecz, Szilágyi, Nyiri (Simon), Katona, Mikó, Seres (Serbán), Kriston, Tóth. Játékos-edző: Seres Konrád. 
    Gól: Scheibli 2, Sőre 2, Molnár, Takács, illetve Kriston.
     
  • A Biri–Apagy mérkőzés elmaradt.
  • Szabadnapos: Levelek.

A bajnokság állása:

1SZAKOLY SESZAKOLY SE43101721510
2BOGÁT 2000 TCBOGÁT 2000 TC430113679
3NYÍRVASVÁRI '16 FCNYÍRVASVÁRI '16 FC43019279
4KÁLLÓSEMJÉNI HERKULES FCKÁLLÓSEMJÉNI HERKULES FC320159-46
5RAKAMAZI SPARTACUS SERAKAMAZI SPARTACUS SE31118624
6APAGY SEAPAGY SE31114404
7LEVELEK SELEVELEK SE31113304
8TISZALÖK VSETISZALÖK VSE4103913-43
9BIRI SEBIRI SE310259-43
10ÉRPATAKI SEÉRPATAKI SE4103617-113
11BALKÁNYI SEBALKÁNYI SE300319-80

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu