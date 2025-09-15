Vármegyei II. osztály
3 órája
Fordított a Nyírbogát, gálázott a Szakoly (tabellával)
Biriben játékra alkalmatlannak ítélte meg a játékvezető a pályát, így elmaradt az Apagy elleni mérkőzés. Mutatjuk a Vármegyei II. osztály 1. számú csoportjának hétvégi eredményeit.
Szombaton kettő mérkőzést rendeztek, majd vasárnap az eredeti tervek szerint három meccset bonyolítottak volna a Vármegyei II. osztály 1. számú csoportjában, ám a Biri–Apagy találkozó a hirtelen lezúdult sok eső miatt elmaradt.
Vármegyei II. osztály 1. számú csoport | 3. forduló
- Tiszalök–Balkány 5–0 (1–0)
Tiszalök, v.:Takács.
Tiszalök: Jónás, – Fábián A. (Fábián R.), Tóth, Makula (Soltész), Banga J. (Majoros), Kiss, Banga B., Kóti, Kóka (Bognár), Lakatos M. (Lakatos K.), Lakatos Gy. Játékos-edző: Bognár Attila.
Balkány: Mohácsi, – Görög (Ocskó), Baumgartner (Harangi), Daru, Ruha, Fodor, Málik, Filep, Vitkai (Pongó), Kovács, Koncz. Edző: Nagy Lajos.
Gól: Lakatos Gy., Kiss, Soltész, Majoros.
- Szakoly–Herkules FC Kállósemjén 7–0 (2–0)
Szakoly, v.: Király.
Szakoly: Kerekes, – Soós, Lőrincz (Fazekas), Kerecsen, Kovács (Selymes), Csatári, Bodai (Berzsán), Módis (Balogh), Vasas (Lukács), Czerula. Játékos-edző: Kovács Ádám.
Herkules FC: Árpád, – Bacskai (Mészáros), Demeter (Bereczki), Pintye (Szabó), Balogh, Tóth, Dócs, Marozsán, Jávor (Hajdu), Páll (Nistor R.), Nistor E. Edző: Herczku József.
Gól: Vasas 3, Kovács, Módis (11-esből), Kerecsen, Selymes.
- Rakamaz–Nyírbogát 2–3 (2–1)
Rakamaz, v.: Hegedűs.
Rakamaz: Simkó, – Verner (Bodnár), Lupsa, Kántor, Galambosi K., Cseh, Galambosi G., Parádi, Galambos (Balogh), Ludas, Gál. Edző: Venczel Imre.
Nyírbogát: Virágh, – Gebri, Fodor, Kornutyak, Pataki E., Gyulai, Horváth (Mihalovics), Petruska (File), Csekk (Tóth), Pataki I. (Marincsák), Nógrádi. Edző: Marincsák Viktor.
Gól: Cseh, Galambos, illetve Pataki E., Pataki I., Gyulai.
- Nyírvasvári–Érpatak 6–1 (2–1)
Nyírvasvári, v.: Varga.
Nyírvasvári: Szegedi, – Serbán (Varga), Takács, Molnár (Tóth), Sőre, Pető (Sztolyka), Scheibli, Jónás, Polacsek, Ricsei, Kiss (Farkas). Edző: Paulik János.
Érpatak: Piskóti, – Kurucz (Daróczi), Nagy, Hugyecz, Szilágyi, Nyiri (Simon), Katona, Mikó, Seres (Serbán), Kriston, Tóth. Játékos-edző: Seres Konrád.
Gól: Scheibli 2, Sőre 2, Molnár, Takács, illetve Kriston.
- A Biri–Apagy mérkőzés elmaradt.
- Szabadnapos: Levelek.
A bajnokság állása:
|1
|SZAKOLY SE
|4
|3
|1
|0
|17
|2
|15
|10
|2
|BOGÁT 2000 TC
|4
|3
|0
|1
|13
|6
|7
|9
|3
|NYÍRVASVÁRI '16 FC
|4
|3
|0
|1
|9
|2
|7
|9
|4
|KÁLLÓSEMJÉNI HERKULES FC
|3
|2
|0
|1
|5
|9
|-4
|6
|5
|RAKAMAZI SPARTACUS SE
|3
|1
|1
|1
|8
|6
|2
|4
|6
|APAGY SE
|3
|1
|1
|1
|4
|4
|0
|4
|7
|LEVELEK SE
|3
|1
|1
|1
|3
|3
|0
|4
|8
|TISZALÖK VSE
|4
|1
|0
|3
|9
|13
|-4
|3
|9
|BIRI SE
|3
|1
|0
|2
|5
|9
|-4
|3
|10
|ÉRPATAKI SE
|4
|1
|0
|3
|6
|17
|-11
|3
|11
|BALKÁNYI SE
|3
|0
|0
|3
|1
|9
|-8
|0
Ezt ne hagyja ki!Vármegyei foci
17 órája
Villámrajtot vett a Nagyecsed, vízilabdameccs Ibrányban (fotókkal)
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre