Vármegyei II. osztály

3 órája

Először győzött az Érpatak, vendég siker a szomszédvári rangadón (fotókkal)

A Nyírbogát és a Szakoly is hátrányból tudta maga javára billenteni mérkőzését. A 3. fordulót rendezték a Vármegyei II. osztály 1. számú csoportjában.

Kerecsen József

Valamennyi mérkőzést vasárnap rendeztek a Nyír-Wetland Vármegyei II. osztály 1. számú csoportjában. Mutatjuk az eredményeket és a bajnokság állását.

Érpatak–Tiszalök vármegyei II. osztályú bajnoki mérkőzés.
A zöld mezes újonc Érpatak fordított és első győzelmét aratta a Vármegyei II. osztályban
Fotó: Sipeki Péter

Vármegyei II. osztály 1. számú csoport | 3. forduló

  • Balkány–Szakoly 1–3 (1–2)
    Balkány, v.: Makszim.
    Balkány: Chriszt, – Görög (Baumgartner), Daru, Ruha, Fodor, Málik, Filep (Filó), Ocskó (Koncz), Vitkai, Serbán (Uri), Kovács. Edző: Nagy Lajos.
    Szakoly: Kerekes, – Soós, Lőrincz, Kerecsen, Selymes (Bodai), Kovács, Csatári, Borsy (Bodnár), Fazekas, Vasas (Balogh), Czerula. Játékos-edző: Kovács Ádám.
    Gól: Vitkai, ill. Kovács 2, Lőrincz.
  • Apagy–Nyírvasvári 0–1 (0–0)
    Apagy, v.:Takács. 
    Apagy: Kanócz, – Bagoly Z., Budai (Bagoly A.), Phrakonkham, Árpási, Marics T., Hajdu (Bőgős), Marics G., Sitku, Sándor, Lipcsei (Németh). Játékos-edző: Németh Attila.
    Nyírvasvári: Szegedi, – Serbán, Molnár (Takács), Sőre, Csiszár (Sztolyka), Pető (Farkas), Scheibli (Tóth), Jónás, Polacsek, Ricsei, Kiss (Varga). Edző: Paulik János.
    Gól: Scheibli.
  • Érpatak–Tiszalök 3–1 (0–1)
    Érpatak, v.: Szikszai.
    Érpatak: Piskóti, – Tóth, Kurucz, Kriston (Simon), Nyiri (Majoros), Katona, Mikó, Seres, Balogh, Nagy, Szilágyi (Hugyecz). Játékos-edző: Seres Konrád.
    Tiszalök: Jónás, – Fábián A. (Kóti), Tóth (Lakatos K.), Makula (Fábián R.), Banga J., Kiss, Banga B., Bognár, Kóka, Lakatos M. (Soltész), Lakatos Gy. Játékos-edző: Bognár Attila.
    Gól: Nagy, Seres 2 (egyet 11-esből), ill. Fábián A.
  • Nyírbogát–Biri 3–1 (2–1)
    Nyírbogát, v.: Tóth.
    Nyírbogát: Virágh, – Budai, Gebri, Sárközi (Gyulai), Hamza, Fodor, Kornutyak, Zámbori, Horváth (File), Csekk, Nógrádi (Pataki). Edző: Marincsák Viktor.
    Biri: Szabolcsi, – Kiss, Rácz, Fabu, Tábori, Nagy T., Nagy M., Fegyuk (Papp), Halastyák, Csucsi (Makács), Emődi (Ménfői). Edző: Dankó Zsolt.
    Gól: Zámbori, Budai, File, ill. Halastyák. Kiállítva: Budai, Hamza, ill. Kiss.
  • Levelek–Rakamaz 1–1 (1–1)
    Levelek, v.: Pécsi.
    Levelek: Bodnár, – Juhász, Nagy, Hatházi, Bálint, Molnár (Homonyik), Fábri, Tolnai (Sztankula), Horváth, Papp (Király), Fekete. Edző: ifj. Majláth Sándor.
    Rakamaz: Simkó,– Verner, Lupsa, Balogh (Bodnár), Kántor, Galambosi K., Cseh, Galambosi G., Parádi, Ludas, Galambos. Edző: Venczel Imre.
    Gól: Bálint, ill. Galambosi G. (11-esből).

Érpatak - Tiszalok, vármegyei II.

Fotók: Sipeki Péter

A bajnokság állása: 

1SZAKOLY SESZAKOLY SE321010287
2BOGÁT 2000 TCBOGÁT 2000 TC320110466
3KÁLLÓSEMJÉNI HERKULES FCKÁLLÓSEMJÉNI HERKULES FC22005236
4NYÍRVASVÁRI '16 FCNYÍRVASVÁRI '16 FC32013126
5RAKAMAZI SPARTACUS SERAKAMAZI SPARTACUS SE21106334
6APAGY SEAPAGY SE31114404
7LEVELEK SELEVELEK SE31113304
8BIRI SEBIRI SE310259-43
9ÉRPATAKI SEÉRPATAKI SE3102511-63
10BALKÁNYI SEBALKÁNYI SE200214-30
11TISZALÖK VSETISZALÖK VSE3003413-90

 

