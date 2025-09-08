Vármegyei II. osztály
Először győzött az Érpatak, vendég siker a szomszédvári rangadón (fotókkal)
A Nyírbogát és a Szakoly is hátrányból tudta maga javára billenteni mérkőzését. A 3. fordulót rendezték a Vármegyei II. osztály 1. számú csoportjában.
Valamennyi mérkőzést vasárnap rendeztek a Nyír-Wetland Vármegyei II. osztály 1. számú csoportjában. Mutatjuk az eredményeket és a bajnokság állását.
Vármegyei II. osztály 1. számú csoport | 3. forduló
- Balkány–Szakoly 1–3 (1–2)
Balkány, v.: Makszim.
Balkány: Chriszt, – Görög (Baumgartner), Daru, Ruha, Fodor, Málik, Filep (Filó), Ocskó (Koncz), Vitkai, Serbán (Uri), Kovács. Edző: Nagy Lajos.
Szakoly: Kerekes, – Soós, Lőrincz, Kerecsen, Selymes (Bodai), Kovács, Csatári, Borsy (Bodnár), Fazekas, Vasas (Balogh), Czerula. Játékos-edző: Kovács Ádám.
Gól: Vitkai, ill. Kovács 2, Lőrincz.
- Apagy–Nyírvasvári 0–1 (0–0)
Apagy, v.:Takács.
Apagy: Kanócz, – Bagoly Z., Budai (Bagoly A.), Phrakonkham, Árpási, Marics T., Hajdu (Bőgős), Marics G., Sitku, Sándor, Lipcsei (Németh). Játékos-edző: Németh Attila.
Nyírvasvári: Szegedi, – Serbán, Molnár (Takács), Sőre, Csiszár (Sztolyka), Pető (Farkas), Scheibli (Tóth), Jónás, Polacsek, Ricsei, Kiss (Varga). Edző: Paulik János.
Gól: Scheibli.
- Érpatak–Tiszalök 3–1 (0–1)
Érpatak, v.: Szikszai.
Érpatak: Piskóti, – Tóth, Kurucz, Kriston (Simon), Nyiri (Majoros), Katona, Mikó, Seres, Balogh, Nagy, Szilágyi (Hugyecz). Játékos-edző: Seres Konrád.
Tiszalök: Jónás, – Fábián A. (Kóti), Tóth (Lakatos K.), Makula (Fábián R.), Banga J., Kiss, Banga B., Bognár, Kóka, Lakatos M. (Soltész), Lakatos Gy. Játékos-edző: Bognár Attila.
Gól: Nagy, Seres 2 (egyet 11-esből), ill. Fábián A.
- Nyírbogát–Biri 3–1 (2–1)
Nyírbogát, v.: Tóth.
Nyírbogát: Virágh, – Budai, Gebri, Sárközi (Gyulai), Hamza, Fodor, Kornutyak, Zámbori, Horváth (File), Csekk, Nógrádi (Pataki). Edző: Marincsák Viktor.
Biri: Szabolcsi, – Kiss, Rácz, Fabu, Tábori, Nagy T., Nagy M., Fegyuk (Papp), Halastyák, Csucsi (Makács), Emődi (Ménfői). Edző: Dankó Zsolt.
Gól: Zámbori, Budai, File, ill. Halastyák. Kiállítva: Budai, Hamza, ill. Kiss.
- Levelek–Rakamaz 1–1 (1–1)
Levelek, v.: Pécsi.
Levelek: Bodnár, – Juhász, Nagy, Hatházi, Bálint, Molnár (Homonyik), Fábri, Tolnai (Sztankula), Horváth, Papp (Király), Fekete. Edző: ifj. Majláth Sándor.
Rakamaz: Simkó,– Verner, Lupsa, Balogh (Bodnár), Kántor, Galambosi K., Cseh, Galambosi G., Parádi, Ludas, Galambos. Edző: Venczel Imre.
Gól: Bálint, ill. Galambosi G. (11-esből).
Érpatak - Tiszalok, vármegyei II.Fotók: Sipeki Péter
A bajnokság állása:
|1
|SZAKOLY SE
|3
|2
|1
|0
|10
|2
|8
|7
|2
|BOGÁT 2000 TC
|3
|2
|0
|1
|10
|4
|6
|6
|3
|KÁLLÓSEMJÉNI HERKULES FC
|2
|2
|0
|0
|5
|2
|3
|6
|4
|NYÍRVASVÁRI '16 FC
|3
|2
|0
|1
|3
|1
|2
|6
|5
|RAKAMAZI SPARTACUS SE
|2
|1
|1
|0
|6
|3
|3
|4
|6
|APAGY SE
|3
|1
|1
|1
|4
|4
|0
|4
|7
|LEVELEK SE
|3
|1
|1
|1
|3
|3
|0
|4
|8
|BIRI SE
|3
|1
|0
|2
|5
|9
|-4
|3
|9
|ÉRPATAKI SE
|3
|1
|0
|2
|5
|11
|-6
|3
|10
|BALKÁNYI SE
|2
|0
|0
|2
|1
|4
|-3
|0
|11
|TISZALÖK VSE
|3
|0
|0
|3
|4
|13
|-9
|0
