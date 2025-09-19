szeptember 19., péntek

Labdarúgás

1 órája

Íme, az 5. forduló menetrendje a „megye kettőben"

Kerecsen József

Hétvégén már az 5. fordulót rendezik a Vármegyei II. osztály három csoportjában. Mutatjuk a teljes menetrendet.

Nagyhalász–Záhony mérkőzés a Vármegyei II. osztályban.
A Záhony és a Nagyhalász is hazai pályán játszik a Vármegyei II. osztály 2. számú csoportjának 5. fordulójában
Fotó: Sipeki Péter

Vármegyei II. osztály 1. számú csoport | 5. forduló (kezdés 15.00)

Szombat:

Vasárnap: 

  • Balkány–Nyírvasvári
  • Érpatak–Biri
  • Apagy–Rakamaz
  • Nyírbogát–Levelek

Szabadnapos: Szakoly.

Vármegyei II. osztály 2. számú csoport | 5. forduló (kezdés: 15.00)

Vasárnap:

  • Záhony–Újdombrád
  • Aranyosapáti–Vaja
  • Fényeslitke–Tuzsér
  • Nagyhalász–Nyírkarász
  • Ajak–Filo SE

Szabadnapos: Jéke.

 

Vármegyei II. osztály 3. számú csoport | 5. forduló (kezdés: 15.00)

Szombat: 

  • Szatmárcseke–Kisar
  • Sonkád–Fehérgyarmat

Vasárnap: 

  • Kocsord–Tisztaberek
  • Milota–Őr
  • Nyírcsaholy–Nagydobos
  • Ópályi–Vámosoroszi

 

 

