Labdarúgás
1 órája
Íme, az 5. forduló menetrendje a „megye kettőben"
Hétvégén már az 5. fordulót rendezik a Vármegyei II. osztály három csoportjában. Mutatjuk a teljes menetrendet.
Vármegyei II. osztály 1. számú csoport | 5. forduló (kezdés 15.00)
Szombat:
- Kállósemjéni Herkules FC–Tiszalök
Vasárnap:
- Balkány–Nyírvasvári
- Érpatak–Biri
- Apagy–Rakamaz
- Nyírbogát–Levelek
Szabadnapos: Szakoly.
Vármegyei II. osztály 2. számú csoport | 5. forduló (kezdés: 15.00)
Vasárnap:
- Záhony–Újdombrád
- Aranyosapáti–Vaja
- Fényeslitke–Tuzsér
- Nagyhalász–Nyírkarász
- Ajak–Filo SE
Szabadnapos: Jéke.
Vármegyei II. osztály 3. számú csoport | 5. forduló (kezdés: 15.00)
Szombat:
- Szatmárcseke–Kisar
- Sonkád–Fehérgyarmat
Vasárnap:
- Kocsord–Tisztaberek
- Milota–Őr
- Nyírcsaholy–Nagydobos
- Ópályi–Vámosoroszi
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre