Vármegyei II. osztály

2 órája

Biriben lép színre újra Mirgai László

A Milota kizárása után már mindhárom versenyfutásban van szabadnapos. Mutatjuk a hétvége programját a Vármegyei II. osztály csoportjaiban.

Kerecsen József

A Nyír-Wetland Vármegyei I. osztályhoz hasonlóan a Vármegyei II. osztály küzdelmei is folytatódnak a hétvégén. Mutatjuk a 6. forduló párosításait. 

A Vármegyei II. osztály 1. számú csoportjában a Biri a Balkányt látja vendégül hétvégén.
A Biri az immár Mirgai László által felkészített Balkányt fogadja a Vármegyei II. osztály 1. számú csoportjában.
Fotó: Bodnárné Varga Éva

Vármegyei II. osztály 1. számú csoport | 6. forduló

Szombat: 

Vasárnap: 

  • Biri–Balkány
  • Rakamaz–Érpatak
  • Nyírvasvári–Kállósemjéni Herkules FC
  • Levelek–Apagy

Szabadnapos: Nyírbogát.

Vármegyei II. osztály 2. számú csoport | 6. forduló

Szombat: 

  • Tuzsér–Aranyosapáti

Vasárnap:

  • Nagyhalász–Filo SE
  • Vaja–Záhony
  • Újdombrád–Nyírkarász
  • Jéke–Ajak
  • Vaja–Záhony

Szabadnapos: Fényeslitke.

Vármegyei II. osztály 3. számú csoport | 6. forduló

Szombat:

  • Tisztaberek–Őr
  • Vámosoroszi–Kocsord
  • Kisar–Sonkád

Vasárnap:

  • Fehérgyarmat–Nyírcsaholy
  • Nagydobos–Ópályi

Szabadnapos: Szatmárcseke.

 

