Vármegyei II. osztály
2 órája
Biriben lép színre újra Mirgai László
A Milota kizárása után már mindhárom versenyfutásban van szabadnapos. Mutatjuk a hétvége programját a Vármegyei II. osztály csoportjaiban.
A Nyír-Wetland Vármegyei I. osztályhoz hasonlóan a Vármegyei II. osztály küzdelmei is folytatódnak a hétvégén. Mutatjuk a 6. forduló párosításait.
Vármegyei II. osztály 1. számú csoport | 6. forduló
Szombat:
- Tiszalök–Szakoly
Vasárnap:
- Biri–Balkány
- Rakamaz–Érpatak
- Nyírvasvári–Kállósemjéni Herkules FC
- Levelek–Apagy
Szabadnapos: Nyírbogát.
Vármegyei II. osztály 2. számú csoport | 6. forduló
Szombat:
- Tuzsér–Aranyosapáti
Vasárnap:
- Nagyhalász–Filo SE
- Vaja–Záhony
- Újdombrád–Nyírkarász
- Jéke–Ajak
Szabadnapos: Fényeslitke.
Vármegyei II. osztály 3. számú csoport | 6. forduló
Szombat:
- Tisztaberek–Őr
- Vámosoroszi–Kocsord
- Kisar–Sonkád
Vasárnap:
- Fehérgyarmat–Nyírcsaholy
- Nagydobos–Ópályi
Szabadnapos: Szatmárcseke.
