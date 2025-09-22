szeptember 22., hétfő

Vármegyei II. osztály

1 órája

Két élmenő is botlott az 1. számú csoportban

Címkék#Szakoly#Apagy#Balkány#megye II#Balkány SE#Nyírbogát

Szabadnapos volt, mégis maradt az élen a Szakoly. Mutatjuk a Vármegyei II. osztály 1. számú csoportjának eredményeit.

Kerecsen József

Valamennyi mérkőzést vasárnap rendezték a Vármegyei II. osztály 1. számú csoportjának 5. fordulójában.

A vármegyei II. osztály 1. számú csoportjában öt mérkőzést rendeztek vasárnap.
Vármegyei II. osztály 1. számú csoport: Fordulatosan alakult a Kállósemjéni Herkules FC–Tiszalök mérkőzés.
Fotó: Herkules FC/Facebook

Vármegyei II. osztály 1. számú csoport | 5. forduló

  • Érpatak–Biri 3–3 (2–1)
    Érpatak, v.: Takács.
    Érpatak: Piskóti, – Kurucz, Nagy, Hugyecz, Balogh, Nyiri (Daróczi), Katona, Mikó, Seres, Kriston, Tóth. Játékos-edző: Seres Konrád.
    Biri: Szabolcsi, – Rácz, Szlávik, Fabu, Tábori, Nagy T., Nagy M., Csucsi (Makács), Halastyák, Fegyuk, Ménfői. Edző: Dankó Zsolt.
    Gól: Kriston 2, Tóth, illetve Nagy M. 2, Halastyák. Kiállítva: Mikó.
  • Nyírbogát–Levelek 2–2 (1–2)
    Nyírbogát, v.: Szikszai.
    Nyírbogát: Pécsi, – Budai (File), Gebri, Sárközi, Hamza (Pataki), Fodor, Kornutyak, Pataki (Petruska), Zámbori, Gyulai (Horváth), Nógrádi (Csekk). Edző: Marincsák Viktor.
    Levelek: Bodnár, – Juhász, Király (Papp), Hatházi, Bálint, Molnár (Homonyik), Sztankula, Fekete (Tolnai), Horváth, Nagy, Fábri. Edző: ifj. Majláth Sándor.
    Gól: Budai, Petruska, illetve Juhász, Fábri.
  • Kállósemjéni Herkules FC–Tiszalök 3–2 (1–1)
    Kállósemjén, v.: Molnár.
    Herkules: Pekk, – Docsa (Borsi), Bacskai, Demeter, Pintye, Balogh (Marozsán),  Tóth, Dócs, Páll, Jábor (Csorba), Nistor E. Edző: Herczku József.
    Tiszalök: Jónás, – Fábián A. (Lakatos K.), Makula (Majoros), Banga J., Kiss, Banga B., Puncsák, Kóti, Kóka (Fábián R.), Lakatos M. (Soltész), Lakatos Gy. Játékos-edző: Fábián Attila. 
    Gól: Nistor E., Marozsán 2, Kiss R. (11-esből), Banga.
  • Balkány–Nyírvasvári 1–1 (1–0)
    Balkány, v.: Gajdics.
    Balkány: Chriszt, – Serbán, Daru, Ruha, Fodor (Harangi), Málik, Filep, Ocskó (Filó), Vitkai, Kovács, Koncz. Mb. edző: Fodor Tamás. 
    Nyírvasvári: Szegedi, – Serbán, Takács (Sztolyka), Molnár (Csiszár), Sőre, Pető, Scheibli (Varga), Jónás, Polacsek, Ricsei, Kiss (Farkas). Edző: Paulik János.
    Gól: Daru, illetve Jónás.
  • Apagy–Rakamaz 0–3 (0–1)
    Apagy, v.: Varga.
    Apagy: Kanócz, – Phrakonkham, Bagoly, Budai (Lipcsei), Árpási, Marics T., Németh (Bőgős), Hajdu(Sándor), Marics G., Sitku, Molnár (Bagoly). Játékos-edző: Németh Attila.
    Rakamaz: Simkó, – Lupsa, Kántor, Galambosi K. (Pásztor), Koczogh (Balogh), Cseh (Bodnár), Galambosi G., Gál (Villás), Parádi (Galambos), Ludas, Verner. Edző: Venczel Imre.
    Gól: Hajdu (öngól), Verner, Gál.

A bajnokság állása: 

1SZAKOLY SESZAKOLY SE43101721510
2BOGÁT 2000 TCBOGÁT 2000 TC5311158710
3NYÍRVASVÁRI '16 FCNYÍRVASVÁRI '16 FC5311103710
4KÁLLÓSEMJÉNI HERKULES FCKÁLLÓSEMJÉNI HERKULES FC4301811-39
5RAKAMAZI SPARTACUS SERAKAMAZI SPARTACUS SE421111657
6LEVELEK SELEVELEK SE41215505
7APAGY SEAPAGY SE411247-34
8BIRI SEBIRI SE4112812-44
9ÉRPATAKI SEÉRPATAKI SE5113920-114
10TISZALÖK VSETISZALÖK VSE51041116-53
11BALKÁNYI SEBALKÁNYI SE4013210-81

 

