Vármegyei II. osztály
1 órája
Két élmenő is botlott az 1. számú csoportban
Szabadnapos volt, mégis maradt az élen a Szakoly. Mutatjuk a Vármegyei II. osztály 1. számú csoportjának eredményeit.
Valamennyi mérkőzést vasárnap rendezték a Vármegyei II. osztály 1. számú csoportjának 5. fordulójában.
Vármegyei II. osztály 1. számú csoport | 5. forduló
- Érpatak–Biri 3–3 (2–1)
Érpatak, v.: Takács.
Érpatak: Piskóti, – Kurucz, Nagy, Hugyecz, Balogh, Nyiri (Daróczi), Katona, Mikó, Seres, Kriston, Tóth. Játékos-edző: Seres Konrád.
Biri: Szabolcsi, – Rácz, Szlávik, Fabu, Tábori, Nagy T., Nagy M., Csucsi (Makács), Halastyák, Fegyuk, Ménfői. Edző: Dankó Zsolt.
Gól: Kriston 2, Tóth, illetve Nagy M. 2, Halastyák. Kiállítva: Mikó.
- Nyírbogát–Levelek 2–2 (1–2)
Nyírbogát, v.: Szikszai.
Nyírbogát: Pécsi, – Budai (File), Gebri, Sárközi, Hamza (Pataki), Fodor, Kornutyak, Pataki (Petruska), Zámbori, Gyulai (Horváth), Nógrádi (Csekk). Edző: Marincsák Viktor.
Levelek: Bodnár, – Juhász, Király (Papp), Hatházi, Bálint, Molnár (Homonyik), Sztankula, Fekete (Tolnai), Horváth, Nagy, Fábri. Edző: ifj. Majláth Sándor.
Gól: Budai, Petruska, illetve Juhász, Fábri.
- Kállósemjéni Herkules FC–Tiszalök 3–2 (1–1)
Kállósemjén, v.: Molnár.
Herkules: Pekk, – Docsa (Borsi), Bacskai, Demeter, Pintye, Balogh (Marozsán), Tóth, Dócs, Páll, Jábor (Csorba), Nistor E. Edző: Herczku József.
Tiszalök: Jónás, – Fábián A. (Lakatos K.), Makula (Majoros), Banga J., Kiss, Banga B., Puncsák, Kóti, Kóka (Fábián R.), Lakatos M. (Soltész), Lakatos Gy. Játékos-edző: Fábián Attila.
Gól: Nistor E., Marozsán 2, Kiss R. (11-esből), Banga.
- Balkány–Nyírvasvári 1–1 (1–0)
Balkány, v.: Gajdics.
Balkány: Chriszt, – Serbán, Daru, Ruha, Fodor (Harangi), Málik, Filep, Ocskó (Filó), Vitkai, Kovács, Koncz. Mb. edző: Fodor Tamás.
Nyírvasvári: Szegedi, – Serbán, Takács (Sztolyka), Molnár (Csiszár), Sőre, Pető, Scheibli (Varga), Jónás, Polacsek, Ricsei, Kiss (Farkas). Edző: Paulik János.
Gól: Daru, illetve Jónás.
- Apagy–Rakamaz 0–3 (0–1)
Apagy, v.: Varga.
Apagy: Kanócz, – Phrakonkham, Bagoly, Budai (Lipcsei), Árpási, Marics T., Németh (Bőgős), Hajdu(Sándor), Marics G., Sitku, Molnár (Bagoly). Játékos-edző: Németh Attila.
Rakamaz: Simkó, – Lupsa, Kántor, Galambosi K. (Pásztor), Koczogh (Balogh), Cseh (Bodnár), Galambosi G., Gál (Villás), Parádi (Galambos), Ludas, Verner. Edző: Venczel Imre.
Gól: Hajdu (öngól), Verner, Gál.
A bajnokság állása:
|1
|SZAKOLY SE
|4
|3
|1
|0
|17
|2
|15
|10
|2
|BOGÁT 2000 TC
|5
|3
|1
|1
|15
|8
|7
|10
|3
|NYÍRVASVÁRI '16 FC
|5
|3
|1
|1
|10
|3
|7
|10
|4
|KÁLLÓSEMJÉNI HERKULES FC
|4
|3
|0
|1
|8
|11
|-3
|9
|5
|RAKAMAZI SPARTACUS SE
|4
|2
|1
|1
|11
|6
|5
|7
|6
|LEVELEK SE
|4
|1
|2
|1
|5
|5
|0
|5
|7
|APAGY SE
|4
|1
|1
|2
|4
|7
|-3
|4
|8
|BIRI SE
|4
|1
|1
|2
|8
|12
|-4
|4
|9
|ÉRPATAKI SE
|5
|1
|1
|3
|9
|20
|-11
|4
|10
|TISZALÖK VSE
|5
|1
|0
|4
|11
|16
|-5
|3
|11
|BALKÁNYI SE
|4
|0
|1
|3
|2
|10
|-8
|1
Ezt ne hagyja ki!Vármegyei labdarúgás
1 órája
Ki állítja meg a Nagydobost? – hétvégi eredmények, tabella
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre