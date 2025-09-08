3 órája
Jékén kiszakadt a gólzsák, megszerezte első győzelmét a Záhony
Mind az öt mérkőzést vasárnap játszották. Mutatjuk a vármegyei II. osztály 2. számú csoportjának eredményeit.
Hétvégén a 3. fordulót rendezték a vármegyei II. osztályban. a 2. számú csoportban az összes mérkőzést vasárnap rendezték.
Labdarúgás: vármegyei II. osztály, 2 számú csoport
- Záhony–Filo SE 3–2 (2–1)
Záhony, v.: Papp.
Záhony: Mucsicska – Varga, Zán (Szitai), Angyal, Barkaszi, Balogh (Győri), Ponczók, Fábián, Molnár, ifj. Gombkötő Z., Gombkötő Z. Játékos-edző: Gombkötő Zoltán.
Filo SE: Ferencz – Micovda, Nagy P., Majoros (Opre), Sztojka (Tóth), Lipcsei, Záhonyi, Szabó B., Asztalos, Czipa (Szabó Z.), Vajda (Krutilla). Edző: Balogh Zoltán.
Gól: Ponczók, Barkaszi, Gombkötő Z., illetve Lipcsei, Micovda.
- Aranyosapáti–Nagyhalász 3–1 (1–0)
Aranyosapáti, v.: Luzsinszki.
Aranyosapáti: Révész – Boda (Fodor), Koi, Dobod, Szőke (Treszkai), Rakóczi, Kazsuk (Baráth), Németh, Bartha, Kantár, Orosz. Edző: Böszörmény József.
Nagyhalász: Krizsanovszki – Együd (Nagy T.), Kormány (Kernács), Czirbik, Kató, Petrikovits. Iván, Korsoveczki, Balogh, Mészáros (Olcsvári), Illés. Edző: id. Kató István.
Gól: Kantár, Orosz, Boda, illetve Illés (11-esből).
- Fényeslitke–Újdombrád 1–3 (0–1)
Fényeslitke, v.: Hegedűs Csaba I.
Fényeslitke: Juhász B. – Czap, Demeter, Juhász G. (Nagy B.), Fodor, Kovács D., Kovács J., Miczák, Nagy Z., Arnóczki (Nagy B.), Kazár (Luppai). Edző: Nagy Zoltán.
Újdombrád: Tóth B. – Bodnár (Nagy R.), Mándi (Balla K.), Veress (Poór), Török, Bodó, Bandor, Tóth Á., Balogh, Puporka, Oláh. Edző: Balla János.
Gól: Nagy B., illetve Balogh 2, Puporka.
- Jéke–Vaja 9–2 (4–1)
Jéke, v.: Kósa.
Jéke: Iván I. A. (Kovács T.) – Iván II. A. (Algács), Jónás K. II., Setét (Varga), Mona, Huszti (Koszta), Balogh L., Horváth, Balogh M., Barna, Halász (Csáki). Edző: Volkán Roland.
Vaja: Papp – Nagy H., Kósa, Tóth, Virág, Berki, Soós, Simák, Mikó (Balogh I.), Nagy Z. (Lusánszki), Mozga. Edző: Molnár István.
Gól: Balogh L. 4, Balogh M. 2, Huszti, Koszta, Algács, illetve Mikó, Virág.
- Ajak–Nyírkarász 2–1 (1–0)
Ajak, v.: Ésik I.
Ajak: Szakszon – Ténai, Homoki (Hódos), Illés, Lakatos (Iski), Miskolczi G. (Nikisher), Bakó, Meggyesi (Jenei), Varga, Horváth, Soós. Edző: Szőlősi Lóránd.
Nyírkarász: Bandor – Király, Dudás, Tóth M., Kasza (Tóth T.), Kovács, Savrnoh (Roskó), Jónás, Koós, Veres (Lesku). Edző: Éles István.
Gól: Soós, Hódos, illetve Jónás.
