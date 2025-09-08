szeptember 8., hétfő

Labdarúgás

3 órája

Jékén kiszakadt a gólzsák, megszerezte első győzelmét a Záhony

Mind az öt mérkőzést vasárnap játszották. Mutatjuk a vármegyei II. osztály 2. számú csoportjának eredményeit.

Szon.hu

Hétvégén a 3. fordulót rendezték a vármegyei II. osztályban. a 2. számú csoportban az összes mérkőzést vasárnap rendezték.

vármegyei
A vármegyei II. osztály 3. számú csoportjában vasárnap játszottak a csapatok

Labdarúgás: vármegyei II. osztály, 2 számú csoport

  • Záhony–Filo SE 3–2 (2–1)

Záhony, v.: Papp.

Záhony: Mucsicska – Varga, Zán (Szitai), Angyal, Barkaszi, Balogh (Győri), Ponczók, Fábián, Molnár, ifj. Gombkötő Z., Gombkötő Z. Játékos-edző: Gombkötő Zoltán.

Filo SE: Ferencz – Micovda, Nagy P., Majoros (Opre), Sztojka (Tóth), Lipcsei, Záhonyi, Szabó B., Asztalos, Czipa (Szabó Z.), Vajda (Krutilla). Edző: Balogh Zoltán.

Gól: Ponczók, Barkaszi, Gombkötő Z., illetve Lipcsei, Micovda.

  • Aranyosapáti–Nagyhalász 3–1 (1–0)

Aranyosapáti, v.: Luzsinszki.

Aranyosapáti: Révész – Boda (Fodor), Koi, Dobod, Szőke (Treszkai), Rakóczi, Kazsuk (Baráth), Németh, Bartha, Kantár, Orosz. Edző: Böszörmény József.

Nagyhalász: Krizsanovszki – Együd (Nagy T.), Kormány (Kernács), Czirbik, Kató, Petrikovits. Iván, Korsoveczki, Balogh, Mészáros (Olcsvári), Illés. Edző: id. Kató István.

Gól: Kantár, Orosz, Boda, illetve Illés (11-esből).

  • Fényeslitke–Újdombrád 1–3 (0–1)

Fényeslitke, v.: Hegedűs Csaba I.

Fényeslitke: Juhász B. – Czap, Demeter, Juhász G. (Nagy B.), Fodor, Kovács D., Kovács J., Miczák, Nagy Z., Arnóczki (Nagy B.), Kazár (Luppai). Edző: Nagy Zoltán.

Újdombrád: Tóth B. – Bodnár (Nagy R.), Mándi (Balla K.), Veress (Poór), Török, Bodó, Bandor, Tóth Á., Balogh, Puporka, Oláh. Edző: Balla János.

Gól: Nagy B., illetve Balogh 2, Puporka.

  • Jéke–Vaja 9–2 (4–1)

Jéke, v.: Kósa.

Jéke: Iván I. A. (Kovács T.) – Iván II. A. (Algács), Jónás K. II., Setét (Varga), Mona, Huszti (Koszta), Balogh L., Horváth, Balogh M., Barna, Halász (Csáki). Edző: Volkán Roland.

Vaja: Papp – Nagy H., Kósa, Tóth, Virág, Berki, Soós, Simák, Mikó (Balogh I.), Nagy Z. (Lusánszki), Mozga. Edző: Molnár István.

Gól: Balogh L. 4, Balogh M. 2, Huszti, Koszta, Algács, illetve Mikó, Virág.

  • Ajak–Nyírkarász 2–1 (1–0)

Ajak, v.: Ésik I.

Ajak: Szakszon – Ténai, Homoki (Hódos), Illés, Lakatos (Iski), Miskolczi G. (Nikisher), Bakó, Meggyesi (Jenei), Varga, Horváth, Soós. Edző: Szőlősi Lóránd.

Nyírkarász: Bandor – Király, Dudás, Tóth M., Kasza (Tóth T.), Kovács, Savrnoh (Roskó), Jónás, Koós, Veres (Lesku). Edző: Éles István.

Gól: Soós, Hódos, illetve Jónás.

 

 

