Vármegyei labdarúgás

2 órája

Nagyhalászban négy volt a nyerő (fotókkal)

Négyet vágott a Nagyhalász, a Filo DE is behúzta. Mutatjuk a vármegyei II. osztály 2. számú csoportjának hétvégi eredményeit.

Szombaton kettő vasárnap pedig három mérkőzést rendeztek a vármegyei II. osztály 2. számú csoportjának 4. fordulójában.

vármegyei
A vármegyei II. osztály 2-es csoportjában a Nagyhalász-Záhony meccsen öt gól született Fotó: Sipeki Péter

Labdarúgás: vármegyei II. osztály, 2. számú csoport, 4. forduló

Tuzsér–Jéke 2–4 (1–3)

Tuzsér, v.: Lipták.

Tuzsér: Révész Barnabás – Sajtos R. (Iván T.), Balogh T., Révész Bálint, Orgován (Szőke), Balogh, Vantyuch, Jónás A. (Gombkötő S.), Setét E., Osztolykán, Jónás Zs. Edző: Balogh Zoltán.

Jéke: Iván I. Attila (Algács M.) – Iván II. Attila, Koszta (Csáki), Setét M., Mona, Huszti (Kovács), Jónás K II., Balogh L (Miskolczi Á.), Horváth T., Balogh M. (Varga), Barna. Edző: Varga György.

Gól: Sajtos R., Balogh G., illetve Iván II. Attila, Balogh L., Balogh M., Kovács.

Filos SE–Nyírkarász 3–0 (1–0)

Nyíregyháza, v.: Szilágyi.

Filo SE: Ferencz – Micovda, Sztojka (Rácz F.), Lipcsei, Záhonyi (Balogh G.), Krutilla (Szabovcsik), Asztalos, Czipa, Tóth P. (Nemes), Vajda, Bárdos (Opre). Edző: Balogh Zoltán.

Nyírkarász: Bandor – Király, Dudás (Roskó), Tóth M., Kasza, Kovács Sz., Savrnoh, Tóth T. (Puskás), Jónás d., Koós, Veress (Lesku). Edző: Éles István.

Gól: Vajda 2, Lipcsei.

Vaja–Fényeslitke 1–2 (1–1)

Vaja, v.: Balogh A.

Vaja: Ilyés – Pilik, Kósa, Tóth Zs. (Lusánszki), Virág, Bencze, Simák, Papp (Balogh I.), Mikó (Nagy T.), Bencze, Mozga. Edző: Molnár István.

Fényeslitke: Rohács – Cspa, Demeter, Juhász, Nagy B., Fodor (Arnóczki), Kovács D., kovács J., Nagy Z., Kazár (Lippai), Nagy B. Edző: Nagy Zoltán.

Gól: Virág, illetve Juhász, Demeter.

Újdombrád–Aranyosapáti 4–1 (2–1)

Újdombrád, v.: Semegi.

Újdombrád: Tóth B., – Veress (Poór), Balla, Bodó, Bandor (Nagy), Tóth Á., Balogh, Puporka, Balla (Mándi), Tóth N., Török. Játékos-edző: Balla János.

Aranyosapáti: Révész, – Treszkai, Boda (Tári), Koi, Dobod (Bedő), Rakóczi (Popovics), Baráth (Varga), Kazsuk, Barta, Kantár (Fodor), Orosz. Edző: Böszörményi József.

Gól: Balla 2 (egyet 11-esből), Tóth Á., Mándi, illetve Kantár.

Nagyhalász–Záhony 4–1 (1–1)

Nagyhalász, v.: Kocsis.

Nagyhalász: Krizsanovszki, – Együd (Kernács), Illés, Petrikovits (Gulyás), Czirbik, Kató (Nagy), Iván, Lippai, Korsoveczki, Balogh (Csatlós), Kormány. Játéos-edző: Kató István.

Záhony: Mucsicska, – Varga (Szitai), Zán, Barna (Győri), Barkaszi, Balogh, Ponczók, Fábián, Molnár, ifj. Gombkötő Z., Gombkötő Z. Edző: Gombkötő Zoltán.

Gól: Korsoveczki 2, Iván 2, illetve Barna.

Nagyhalász vs. Záhony

Fotók: Sipeki Péter

 

