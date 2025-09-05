szeptember 5., péntek

Labdarúgás

3 órája

Szomszédvári rangadó a vármegyei II. osztályban, hosszú út vár a Filo SE-re

Szombaton mindössze három mérkőzést rendeznek. Mutatjuk a Vármegyei II. osztály három csoportjának hétvégi menetrendjét.

Hétvégén a 3. fordulóval folytatódnak a Vármegyei II. osztály bajnokságai. Az 1. és 2. számú csoportban valamennyi találkozót szombaton rendezik, előbbiben pedig egy pikáns szomszédvári rangadót is találunk, hiszen a Balkány a Szakolyt fogadja. 

A Szakoly a rivális Balkányhoz látogat a Vármegyei II. osztály 1. számú csoportjában.
A Szakoly a Balkány vendége lesz a Vármegyei II. osztály 1. számú csoportjában
Fotó: Bozsó Katalin

Vármegyei II. osztály 1. számú csoport | 3. forduló (kezdés: 16.00)

Vasárnap:

  • Balkány–Szakoly
  • Érpatak–Tiszalök
  • Apagy–Nyírvasvári
  • Nyírbogát–Biri
  • Levelek–Rakamaz

 

Vármegyei II. osztály 2. számú csoport | 3. forduló (kezdés: 16.00)

Vasárnap:

  • Záhony–Filo SE
  • Aranyosapáti–Nagyhalász
  • Fényeslitke–Újdombrád
  • Jéke–Vaja
  • Ajak–Nyírkarász

Vármegyei II. osztály 3. számú csoport | 3. forduló (kezdés: 16.00)

Szombat:

  • Sonkád–Vámosoroszi
  • Szatmárcseke–Nagydobos
  • Kisar–Fehérgyarmat

Vasárnap:

  • Ópályi–Őr
  • Nyírcsaholy–Tisztaberek
  • Milota–Kocsord

 

