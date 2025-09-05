Labdarúgás
3 órája
Szomszédvári rangadó a vármegyei II. osztályban, hosszú út vár a Filo SE-re
Szombaton mindössze három mérkőzést rendeznek. Mutatjuk a Vármegyei II. osztály három csoportjának hétvégi menetrendjét.
Hétvégén a 3. fordulóval folytatódnak a Vármegyei II. osztály bajnokságai. Az 1. és 2. számú csoportban valamennyi találkozót szombaton rendezik, előbbiben pedig egy pikáns szomszédvári rangadót is találunk, hiszen a Balkány a Szakolyt fogadja.
Vármegyei II. osztály 1. számú csoport | 3. forduló (kezdés: 16.00)
Vasárnap:
- Balkány–Szakoly
- Érpatak–Tiszalök
- Apagy–Nyírvasvári
- Nyírbogát–Biri
- Levelek–Rakamaz
Vármegyei II. osztály 2. számú csoport | 3. forduló (kezdés: 16.00)
Vasárnap:
- Záhony–Filo SE
- Aranyosapáti–Nagyhalász
- Fényeslitke–Újdombrád
- Jéke–Vaja
- Ajak–Nyírkarász
Vármegyei II. osztály 3. számú csoport | 3. forduló (kezdés: 16.00)
Szombat:
- Sonkád–Vámosoroszi
- Szatmárcseke–Nagydobos
- Kisar–Fehérgyarmat
Vasárnap:
- Ópályi–Őr
- Nyírcsaholy–Tisztaberek
- Milota–Kocsord
