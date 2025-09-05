Szomszédvári rangadó a vármegyei II. osztályban, hosszú út vár a Filo SE-re

Hétvégén a 3. fordulóval folytatódnak a Vármegyei II. osztály bajnokságai. Az 1. és 2. számú csoportban valamennyi találkozót szombaton rendezik, előbbiben pedig egy pikáns szomszédvári rangadót is találunk, hiszen a Balkány a Szakolyt fogadja.

A Szakoly a Balkány vendége lesz a Vármegyei II. osztály 1. számú csoportjában

Fotó: Bozsó Katalin

Vármegyei II. osztály 1. számú csoport | 3. forduló (kezdés: 16.00) Vasárnap: Balkány–Szakoly

Érpatak–Tiszalök

Apagy–Nyírvasvári

Nyírbogát–Biri

Levelek–Rakamaz

Vármegyei II. osztály 2. számú csoport | 3. forduló (kezdés: 16.00) Vasárnap: Záhony–Filo SE

Aranyosapáti–Nagyhalász

Fényeslitke–Újdombrád

Jéke–Vaja

Ajak–Nyírkarász