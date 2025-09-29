2 órája
Vámosoroszi, Sonkád: hetet vágtak hétvégén – mutatjuk a megye kettő 3- csoportjának hétvégi eredményeit.
A 6. fordulóban szombaton három, míg vasárnap két mérkőzést rendeztek. Egy helyen a vármegyei másodosztály 3. számú csoportjának hétvégi eredményei.
A Milota visszalépésével a vármegyei II. osztály 3. számú csoportjának mezőnye is tizenegy tagúvá vált. A 6. fordulóban szombaton három, míg vasárnap két mérkőzést rendeztek, a Szatmárcseke pedig szabadnapos volt.
Labdarúgás: vármegyei II. osztály, 3 számú csoport
- Tisztaberek–Őr 5–1 (5–1)
Tisztaberek, Balogh A.
Tisztaberek: Makay – Fási (Kosztya), Molnár, Balogh, Bodó, Algács (Jadallah), Kósa (Magyar B.), Mándi, Nagy (Magyar M.), Lukács, Szabó Antal (Mester). Edző: Garda Endre.
Őr: Szabó Attila – Zakor, pethő, Márton, Szabó L. (Szabó J.), Rézműves, Tisza (Czine), Jenei, Király, Mulutó, Szőke. Edző: Szabó Attila.
Gól: Mándi, Fási, Kósa, Molnár, Algács, illetve Márton.
- Kisar–Sonkád 2–7 (0–5)
Kisar, v.: Maleskovits.
Kisar: Szabó Á. – Farkas, Andrási (Gacsó L.), Lakatos R., Lakatos F., Gaál (Almási), Csákányóczi, Gacsó D., Siti, Zun, Tatár. Edző: Siti Ferenc.
Sonkád: Gergorics (Kondor), Horváth, Makuka, Farkas D., Farkas T., Fejes M., Mándi Zs. (Jencsik), Mándi Z., Németh, Mercz, Botos. Edző: Homoki Endre.
Gól: Almási, Siti, illetve Makuka 2, Mercz 2, Mándi Z. Fejes, Farkas D. Kiállítva: Farkas S. (66.).
- Vámosoroszi–Kocsord 7–0 (4–0)
Vámosoroszi, v.: Ésik L.
Vámosoroszi: Kánya (Szaniszló) – Somogyi R. (Bihari), Imre Zs., Kövesligeti M. (Rigó), Riskó, Bartha (Somogyi N.), Róka, Szabó T., Dávid, Somogyi T. (Szalai), Imre M. Edző: Imre Zsolt.
Kocsord: Papp – Horváth Á., Gergely, Varga, Kiss, Horváth T., Jónás, Suta, Bozsányi (Balogh Gy.), Balogh I., Gál. Elnök: Disznós Gusztáv.
Gól: Kövesliget M. 2, Riskó 2, Dávid 2, Imre M.
- Fehérgyarmat–Nyírcsaholy 1–0 (0–0)
Fehérgyarmat, v.: Dobos.
Fehérgyamat: Dascal (Papp) – Tóth, Munkácsi, Lobos, (Rostás), Stef, Tempfli, Puskás, Kiczel, Bartha (Tóth), Barna. Edző: Lucian Dascal.
Nyírcsaholy: Gáspár – Ilku, Botos, Mező (Mihálku), Petrohai, Marozsán, Orgován (Turi), Szabó, Balogh, Ruha (Biczu), Jóni (Mező). Edző: Tóth Zoltán.
Gól: Kinczel.
- Nagydobos–Ópályi 2–1 (2–1)
Nagydobos, v.: Kosztyu.
Nagydobos: Pindzsula – Drabik, Mos, Varga, Paragh M. (Molnár), Malinetescu, Bancsi, Fleisz (Fodor), Zakor J., Zakor G. (Boldizsár), Baráth (Paragh K.) Edző: Körmös Miklós.
Ópályi: Bélteki – Bársony, Bégány, Varjasi, Szatlószki, Kondor (Szilágyi), Máté, Rácz D., Jónás, Rácz P., Bartha A. Edző: Bartha Miklós.
Gól: Paragh M., Fleisz, illetve Szatlószki (11-esből). Kiállítva: Bancsi (41), illetve Máté (46.).
