Vámosoroszi, Sonkád: hetet vágtak hétvégén – mutatjuk a megye kettő 3- csoportjának hétvégi eredményeit.

Labdarúgás: vármegyei II. osztály, 3 számú csoport

Tisztaberek–Őr 5–1 (5–1)

Tisztaberek, Balogh A.

Tisztaberek: Makay – Fási (Kosztya), Molnár, Balogh, Bodó, Algács (Jadallah), Kósa (Magyar B.), Mándi, Nagy (Magyar M.), Lukács, Szabó Antal (Mester). Edző: Garda Endre.

Őr: Szabó Attila – Zakor, pethő, Márton, Szabó L. (Szabó J.), Rézműves, Tisza (Czine), Jenei, Király, Mulutó, Szőke. Edző: Szabó Attila.

Gól: Mándi, Fási, Kósa, Molnár, Algács, illetve Márton.

Kisar–Sonkád 2–7 (0–5)

Kisar, v.: Maleskovits.

Kisar: Szabó Á. – Farkas, Andrási (Gacsó L.), Lakatos R., Lakatos F., Gaál (Almási), Csákányóczi, Gacsó D., Siti, Zun, Tatár. Edző: Siti Ferenc.

Sonkád: Gergorics (Kondor), Horváth, Makuka, Farkas D., Farkas T., Fejes M., Mándi Zs. (Jencsik), Mándi Z., Németh, Mercz, Botos. Edző: Homoki Endre.

Gól: Almási, Siti, illetve Makuka 2, Mercz 2, Mándi Z. Fejes, Farkas D. Kiállítva: Farkas S. (66.).

Vámosoroszi–Kocsord 7–0 (4–0)

Vámosoroszi, v.: Ésik L.

Vámosoroszi: Kánya (Szaniszló) – Somogyi R. (Bihari), Imre Zs., Kövesligeti M. (Rigó), Riskó, Bartha (Somogyi N.), Róka, Szabó T., Dávid, Somogyi T. (Szalai), Imre M. Edző: Imre Zsolt.

Kocsord: Papp – Horváth Á., Gergely, Varga, Kiss, Horváth T., Jónás, Suta, Bozsányi (Balogh Gy.), Balogh I., Gál. Elnök: Disznós Gusztáv.

Gól: Kövesliget M. 2, Riskó 2, Dávid 2, Imre M.

Fehérgyarmat–Nyírcsaholy 1–0 (0–0)

Fehérgyarmat, v.: Dobos.

Fehérgyamat: Dascal (Papp) – Tóth, Munkácsi, Lobos, (Rostás), Stef, Tempfli, Puskás, Kiczel, Bartha (Tóth), Barna. Edző: Lucian Dascal.

Nyírcsaholy: Gáspár – Ilku, Botos, Mező (Mihálku), Petrohai, Marozsán, Orgován (Turi), Szabó, Balogh, Ruha (Biczu), Jóni (Mező). Edző: Tóth Zoltán.

Gól: Kinczel.

Nagydobos–Ópályi 2–1 (2–1)

Nagydobos, v.: Kosztyu.

Nagydobos: Pindzsula – Drabik, Mos, Varga, Paragh M. (Molnár), Malinetescu, Bancsi, Fleisz (Fodor), Zakor J., Zakor G. (Boldizsár), Baráth (Paragh K.) Edző: Körmös Miklós.

Ópályi: Bélteki – Bársony, Bégány, Varjasi, Szatlószki, Kondor (Szilágyi), Máté, Rácz D., Jónás, Rácz P., Bartha A. Edző: Bartha Miklós.

Gól: Paragh M., Fleisz, illetve Szatlószki (11-esből). Kiállítva: Bancsi (41), illetve Máté (46.).