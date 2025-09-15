Sonkádon és Kisarban potyogtak a gólok

Kisar–Milota 8–1 (5–0)

Kisar, v.: Tóth L.

Kisar: Farkas – Andrási, Lakatos R., Lakatos F. (Gacsó L.), Aranyoa, Zun, Gacsó D. (Siti), Almási (Bornemissza), Gaál, Tatár, Szabó Á. Edző: Siti Ferenc.

Milota: Sztároszta – Balogh, Algács M., Sankó, Lukács, Algács e., Algács a., Német, Botos, Rétfalvi, Lóránt. Edző: Elek László.

Gól: Lakatos F. 2, Andrási, Aranyos, Almási, Gaál, Gacsó L., illetve Német.

Vámosoroszi–Nyírcsaholy 6–1 (4–0)

Vámosoroszi, v.: Szikszai.

Vámosoroszi: Kánya – Somogyi R., Imre Zs., Riskó, Bartha, Róka, Dávid (Somogyi N.), Szabó T. (Kövesligeti M.), Kövesligeti L. (Bihari), Somogyi T. (Kövesligeti R.), Imre M. Játékos-edző: Imre Zsolt.

Nyírcsaholy: Gáspár (Bozsányi J.) – Ilku (Biczu), Turi, Petrohai L., Marozsán B., Orgován, Szabó V. (Bihari), Sarkadi, Balogh Sz. (Tóth M.), Ruha, Tóth B. Edző: Tóth Zoltán.

Gól: Dávid R. 3, Kövesligeti L. 2, Riskó, illetve Sarkadi.

Tisztaberek–Ópályi 2–0 (0–0)

Tisztaberek, v.: Maleskovits R.

Tisztaberek: Makay – Nagy Cs., Mándi L., Molnár Roland (Mester), Bodó, Garda E. (Bencze), Algács P. (Jadallah), Kósa (Molnár Róbert), Nagy M. (Magyar), Szabó A. Edző: Garda Endre.

Ópályi: Béleki – Bársony (Kondor), Bégány (Farkas), Varjasi, Szatlószki (Pajti), Máté, Rácz D. (Szilágyi), Szabó P., Rácz P., Bartha, Varga. Edző: Bartha Miklós.

Gól: Mándi L. (tizenegyesből), Algács P.

Fehérgyarmat–Szatmárcseke 5–0 (4–0)

Fehérgyarmat, v.: Ésik I.

Fehérgyarmat: Munkácsi – Dascal, Tóth I., Lobos, Stef, Tempfli P., Kincze, Bartha T. (Lomaga), Birle, Tóth F. Barna (Kormos). Edző: Lucian Dascal.

Szatmárcseke: Pásztor – Varga, Kóczé I. G., Sztáraszta, Bozsányi (Császár), Kóczé II. G., Nagy K., Cigus, Császár P., Danó (Pintye), Horváth. Edző: Hadadi Ferenc.

Gól: Kinczel 3, Tóth I. 2.

Sonkád–Nagydobos 0–7 (0–3)

Sonkád, v.: Pokoracki.

Sonkád: Gergorics – Fejes P., Horváth R., Jencsik, Fejes D., Bakó, Farkas, Fejes M., Mándi Z., Mercz. Edző: Homoki Endre.

Nagydobos: Pindzsula – Mos, Varga, Paragh M. (Drabik), Malinetescu, Bencsi, Fleisz (Molnár), Zakor J., Zakor G., Baráth (Paragh K.), Boldizsár. Edző: Körmös Miklós.

Gól: Fleisz 3 (egyiket tizenegyesből), Zakor J., Baráth, Fodor, Paragh K. Kiállítva: Horváth R. (52.).

Őr–Kocsord 1–1 (1–0)

Őr, v.: Tóth L.

Őr: Szabó A. – Zakor M., Ilyés, Pethő, Márton (Szőke), Husi, Rézműves, Tisza (Lapos), Jenei Zs., Jenei B., Mulutó. Edző: Szabó Attila.

Kocsord: Papp – Pályi, Balogh R., Horváth Á., Gergely, Virág, Kiss A. (Gál), Farkas (Gáti), Suta, Bozsányi, Balogh I. Elnök. Disznós Gusztáv.

Gól: Jenei (tizenegyesből), illetve Virág.