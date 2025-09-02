szeptember 2., kedd

DorinaRebeka névnap

28°
+29
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

37 perce

Kezdődik a Vármegyei Kupa, mutatjuk újra, hol és mikor játszanak a csapatok

Címkék#Csenger#vármegyei foci#vármegyei kupa#megye II#megye I#labdarúgás#Vásárosnamény

Egy mérkőzést már hétvégén lejátszottak, az Újdombrád jutott tovább a következő körbe. A Vármegyei Kupa 1. fordulójában 13 párharcot rendeznek szerdán.

Kerecsen József

Szűk két héttel a sorsolás után elérkezik a Vármegyei Kupa 1. fordulójának játéknapja, szerdán összesen 13 helyszínen bonyolítanak mérkőzéseket. A sorozatra 29 csapat nevezett, melyek közül az előző idény eredményei alapján hármat kiemeltek a szervezők, ez alapján a Csenger, a Gyulaháza és a Vásárosnamény játék nélkül ott van a 2. fordulóban. Miként az Újdombrád is, igaz, ők nagyon is megküzdöttek ezért, még az előző héten legyőzték a Rakamaz együttesét. 

Szerdán rendezik a Vármegyei Kupa 1. fordulóját.
Vármegyei kupamérkőzés tavaly a Biri és az Újfehértó között
Fotó: Archív / Sipeki Péter

Ami a szabályokat illeti, a párharcok minden esetben egy mérkőzésen dőlnek. Nem megegyező osztályból érkező együttesek esetén az alacsonyabb bajnokságban szereplő gárda élvezi a hazai pálya előnyét, megegyező osztályból érkező alakulatoknál az előbb kihúzott egyesület játszik otthon. Ha kilencven perc után döntetlen az állás, úgy nem megegyező osztályban szereplő csapatok esetén az alacsonyabb osztályú jut tovább, egyazon osztályból érkezők esetében pedig tizenegyesrúgások döntenek. A mérkőzések egy kivételével valamennyi helyszínen 16 órakor kezdődnek.

Vármegyei Kupa, 2025/2026. | 1. forduló (szerda)

  • 16.00: Biri (vármegyei II.)–Sonkád (vármegyei II.)
  • 16.00: Filo SE (vármegyei II.)–Mátészalka (vármegyei I.)
  • 16.00: Nagydobos (vármegyei II.)–Balkány (vármegyei II.)
  • 16.00: Kállósemjéni Herkules SE (vármegyei II.)–Érpatak (vármegyei II.)
  • 16.00: Fényeslitke (vármegyei II.)–Ópályi (vármegyei II.)
  • 16.00: Nyírmada (vármegyei III.)–Ibrány (vármegyei I.)
  • 16.00: Nyírvasvári (vármegyei II.)–Jéke (vármegyei II.)
  • 16.00: Rozsály (vármegyei III.)–Nagyecsed (vármegyei I.)
  • 16.00: Szatmárcseke (vármegyei II.)–Baktalórántháza (vármegyei I.)
  • 16.00:Tisztaberek (vármegyei II.)–Újfehértó (vármegyei I.)
  • 16.00:Túristvándi (vármegyei III.)–Nyírmeggyes (vármegyei I.)
  • 17.00: Szakoly (vármegyei II.)–Nyírbátor (vármegyei I.)
  • Korábban játszották: Rakamaz (vármegyei II.)–Újdombrád (vármegyei II.) 2–3

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu