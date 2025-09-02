Kezdődik a Vármegyei Kupa, mutatjuk újra, hol és mikor játszanak a csapatok

Szűk két héttel a sorsolás után elérkezik a Vármegyei Kupa 1. fordulójának játéknapja, szerdán összesen 13 helyszínen bonyolítanak mérkőzéseket. A sorozatra 29 csapat nevezett, melyek közül az előző idény eredményei alapján hármat kiemeltek a szervezők, ez alapján a Csenger, a Gyulaháza és a Vásárosnamény játék nélkül ott van a 2. fordulóban. Miként az Újdombrád is, igaz, ők nagyon is megküzdöttek ezért, még az előző héten legyőzték a Rakamaz együttesét.

Vármegyei kupamérkőzés tavaly a Biri és az Újfehértó között

Fotó: Archív / Sipeki Péter

Ami a szabályokat illeti, a párharcok minden esetben egy mérkőzésen dőlnek. Nem megegyező osztályból érkező együttesek esetén az alacsonyabb bajnokságban szereplő gárda élvezi a hazai pálya előnyét, megegyező osztályból érkező alakulatoknál az előbb kihúzott egyesület játszik otthon. Ha kilencven perc után döntetlen az állás, úgy nem megegyező osztályban szereplő csapatok esetén az alacsonyabb osztályú jut tovább, egyazon osztályból érkezők esetében pedig tizenegyesrúgások döntenek. A mérkőzések egy kivételével valamennyi helyszínen 16 órakor kezdődnek.