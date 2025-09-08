1 órája
Sorsoltak a Vármegyei Kupában: összecsap két nagyágyú a 2. fordulóban
16 csapat van még versenyben. A Vármegyei Kupa 2. fordulójának mérkőzéseit szeptember 24-én rendezik.
Hétfőn délelőtt a Magyar Labdarúgó-szövetség Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Területi Igazgatóságának irodájában kisorsolták a Vármegyei Kupa 2. fordulójának párosításait. A szeptember 24. (szerda) 16.00-ra kiírt körben már a nyitófordulóban kiemelt Gyulaháza–Vásárosnamény–Csenger trió is pályára lép, így összesen nyolc összecsapást rendeznek. A vármegyei III. osztályban érdekelt Túristvándi ezúttal is élvonalbeli csapatot kapott, miközben két olyan párharcot is rendeznek, ahol vármegyei I. osztályú együttesek találkoznak. A szabályok abban a tekintetben nem változtak, hogy amennyiben nincs döntés 90 perc után, úgy azonos osztályúak mérkőzésén tizenegyesrúgások döntenek, nem azonos osztályúak összecsapásán az alacsonyabb osztályú gárda a továbbjutó.
Vármegyei Kupa 2025/2026. | 2. forduló
Szeptember 24. (szerda), 16.00:
- Ópályi (vármegyei II.)–Baktalórántháza (vármegyei I.)
- Jéke (vármegyei II.)–Csenger (vármegyei I.)
- Nagydobos (vármegyei II.)–Biri (vármegyei II.)
- Mátészalka (vármegyei I.)–Újfehértó (vármegyei I.)
- Gyulaháza (vármegyei I.)–Nyírbátor (vármegyei I.)
- Túristvándi (vármegyei III.)–Ibrány
- Kállósemjéni Herkules FC (vármegyei II.)–Nagyecsed (vármegyei I.)
- Újdombrád (vármegyei II.)–Vásárosnamény (vármegyei I.)
