Sorsoltak a Vármegyei Kupában: összecsap két nagyágyú a 2. fordulóban

Hétfőn délelőtt a Magyar Labdarúgó-szövetség Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Területi Igazgatóságának irodájában kisorsolták a Vármegyei Kupa 2. fordulójának párosításait. A szeptember 24. (szerda) 16.00-ra kiírt körben már a nyitófordulóban kiemelt Gyulaháza–Vásárosnamény–Csenger trió is pályára lép, így összesen nyolc összecsapást rendeznek. A vármegyei III. osztályban érdekelt Túristvándi ezúttal is élvonalbeli csapatot kapott, miközben két olyan párharcot is rendeznek, ahol vármegyei I. osztályú együttesek találkoznak. A szabályok abban a tekintetben nem változtak, hogy amennyiben nincs döntés 90 perc után, úgy azonos osztályúak mérkőzésén tizenegyesrúgások döntenek, nem azonos osztályúak összecsapásán az alacsonyabb osztályú gárda a továbbjutó.

A Nyírbátor "osztálytárs" ellenfelet kapott a Vármegyei Kupa 2. fordulójában

Fotó: Bozsó Katalin