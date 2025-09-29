szeptember 29., hétfő

Vármegyei labdarúgás

4 órája

Sorsoltak a vármegyei kupában –mutatjuk a párosításokat

Címkék#vármegyei labdarúgás#vármegyei kupa#labdarúgás

Nyolc csapat van még versenyben. Hétfőn kisorsolták a vármegyei kupa 3. fordulójának párosításait.

Szon.hu

Hétfőn délelőtt a Magyar Labdarúgó-szövetség Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Területi Igazgatóságának irodájában kisorsolták a Vármegyei Kupa 3. fordulójának párosításait. A jó formában lévő Nagyecsed az osztálytárs Baktalórántházát látja vendégül. Az állva maradt megye kettes csapatok egyaránt otthon fogadhatják magasabb osztályú ellenfeleiket. Jékére az Ibrány látogat, Biribe a Gyulaháza, míg az előző körben a Vásárosnaményt búcsúztató Újdombrád a Mátészalkával mérkőzhet. A találkozókat egységesen október 15-én 15 órai kezdettel rendezik meg. A szabályok értelmében amennyiben nincs döntés 90 perc után, úgy az azonos osztályúak mérkőzésén tizenegyesrúgások döntenek, nem azonos osztályúak összecsapásán az alacsonyabb osztályú gárda a továbbjutó.

vármegyei kupa
A vármegyei kupa 3. fordulójában a kék mezes Mátészalka az Újdombrád vendége lesz fotó: Sipeki Péter

Google News

Labdarúgás: Vármegyei Kupa, 3. forduló, október 15. 15 óra

  • Nagyecsed (vármegyei I.)–Baktalórántháza (vármegyei I.)
  • Jéke (vármegyei II.)–Ibrány (vármegyei I.)
  • Biri–Gyulaháza (vármegyei II.)
  • Újdombrád (vármegyei II.)–Mátészalka (vármegyei I.)

 

