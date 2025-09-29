6 órája
Sorsoltak a vármegyei kupában –mutatjuk a párosításokat
Nyolc csapat van még versenyben. Hétfőn kisorsolták a vármegyei kupa 3. fordulójának párosításait.
Hétfőn délelőtt a Magyar Labdarúgó-szövetség Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Területi Igazgatóságának irodájában kisorsolták a Vármegyei Kupa 3. fordulójának párosításait. A jó formában lévő Nagyecsed az osztálytárs Baktalórántházát látja vendégül. Az állva maradt megye kettes csapatok egyaránt otthon fogadhatják magasabb osztályú ellenfeleiket. Jékére az Ibrány látogat, Biribe a Gyulaháza, míg az előző körben a Vásárosnaményt búcsúztató Újdombrád a Mátészalkával mérkőzhet. A találkozókat egységesen október 15-én 15 órai kezdettel rendezik meg. A szabályok értelmében amennyiben nincs döntés 90 perc után, úgy az azonos osztályúak mérkőzésén tizenegyesrúgások döntenek, nem azonos osztályúak összecsapásán az alacsonyabb osztályú gárda a továbbjutó.
Labdarúgás: Vármegyei Kupa, 3. forduló, október 15. 15 óra
- Nagyecsed (vármegyei I.)–Baktalórántháza (vármegyei I.)
- Jéke (vármegyei II.)–Ibrány (vármegyei I.)
- Biri–Gyulaháza (vármegyei II.)
- Újdombrád (vármegyei II.)–Mátészalka (vármegyei I.)
