Vármegyei Kupa: a bombameglepetések mellett vérbeli rangadót hozott a Szalka–Fehértó derbi (Galériákkal)

A Vármegyei Kupa 2. fordulóját rendezték szeptember 24-én, szerdán. Tizenhat csapat szállt harcba nyolc párharcban a továbbjutás reményében. Az előzetes várakozásoknak megfelelően remek mérkőzést hozott a Mátészalka és az Újfehértó rangadója, miközben a Jéke a Csengert, míg az Újdombrád a Vásárosnaményt kapta el. A játékkör legnagyobb meglepetését okozva kiesett a vármegyei első osztály egyik élcsapata a Nyírbátor, amely Gyulaházán maradt alul tizenegyes párbajt követően. Az Ibrány és a Nagyecsed viszont hallatlan magabiztossággal jutott a harmadik körbe.

A Vármegyei Kupa 2. fordulójában sem hazudtolta meg magát a Mátészalka és az Újfehértó derbije

Fotó: Sipeki Péter

Vármegyei Kupa: 2. forduló

Ópályi (vármegyei II.)–Baktalórántháza (vármegyei I.) 1–2 (0–1)

Ópályi, v.: Csurgó.

Ópályi: Bélteki – Bársony, Bégány (Szilágyi), Varjasi, Szatlószki, Máté, Rácz D., Jónás (Farkas), Szabó (Radvánszki), Rácz P., Bartha. Edző: Bartha Miklós.

Baktalórántháza: Szilágyi – Maleskovits K., Huncsik, Németh, Gyarmati, Jávor (Balogh), Szabó, Csatári, Maleskovits M., Pataki G. I. (Pataki G. II.), Lakatos (Kozma). Edző: Illés László.

Gól: Rácz P., ill Szabó, Kozma.



Jéke (vármegyei II.)–Csenger (vármegyei I.) 3–1 (0–0)

Jéke, v.: Kondor.

Jéke: Barna – Halász (Algács M.), Iván A. I., Balogh L. (Csáki), Koszta (Kovács), Jónás, Mona, Horváth, Setét, Balogh M. (Algács B.), Iván A. II. (Varga). Edző: Varga György.

Csenger: Székely – Lyáh (Barcsay), Popovics, Nagy, Csorvási, Antal, Csete (Tóth), Német, Osváth, Gaál, Somlyai. Edző: Orosz Ferenc.

Gól: Algács M., Balogh L., Algács B., ill Német.



Nagydobos (vármegyei II.)–Biri (vármegyei II.) 2–2 (0–1) büntetőkkel 2–4

Nagydobos, v.. Dobos.

Nagydobos: Pindzsula – Mos, Varga, Molnár, Bancsi, Fleisz, Zakor G., Zakor J., Baráth, Boldizsár (Paragh), Drabik. Edző: Körmös Miklós.

Biri: Szabolcsi – Kiss, Rácz, Szlávik, Fabu, Halastyák, Tábori, Nagy T., Nagy M., Fegyuk, Csucsi (Ménfői). Edző: Dankó Zsolt.

Gól: Zakor 2, ill Halastyák 2.