Vármegyei Kupa: a bombameglepetések mellett vérbeli rangadót hozott a Szalka–Fehértó derbi (Galériákkal)
Kiesett a Nyírbátor, de pórul járt a Csenger és a Vásárosnamény is.
A Vármegyei Kupa 2. fordulóját rendezték szeptember 24-én, szerdán. Tizenhat csapat szállt harcba nyolc párharcban a továbbjutás reményében. Az előzetes várakozásoknak megfelelően remek mérkőzést hozott a Mátészalka és az Újfehértó rangadója, miközben a Jéke a Csengert, míg az Újdombrád a Vásárosnaményt kapta el. A játékkör legnagyobb meglepetését okozva kiesett a vármegyei első osztály egyik élcsapata a Nyírbátor, amely Gyulaházán maradt alul tizenegyes párbajt követően. Az Ibrány és a Nagyecsed viszont hallatlan magabiztossággal jutott a harmadik körbe.
Vármegyei Kupa: 2. forduló
Ópályi (vármegyei II.)–Baktalórántháza (vármegyei I.) 1–2 (0–1)
Ópályi, v.: Csurgó.
Ópályi: Bélteki – Bársony, Bégány (Szilágyi), Varjasi, Szatlószki, Máté, Rácz D., Jónás (Farkas), Szabó (Radvánszki), Rácz P., Bartha. Edző: Bartha Miklós.
Baktalórántháza: Szilágyi – Maleskovits K., Huncsik, Németh, Gyarmati, Jávor (Balogh), Szabó, Csatári, Maleskovits M., Pataki G. I. (Pataki G. II.), Lakatos (Kozma). Edző: Illés László.
Gól: Rácz P., ill Szabó, Kozma.
Jéke (vármegyei II.)–Csenger (vármegyei I.) 3–1 (0–0)
Jéke, v.: Kondor.
Jéke: Barna – Halász (Algács M.), Iván A. I., Balogh L. (Csáki), Koszta (Kovács), Jónás, Mona, Horváth, Setét, Balogh M. (Algács B.), Iván A. II. (Varga). Edző: Varga György.
Csenger: Székely – Lyáh (Barcsay), Popovics, Nagy, Csorvási, Antal, Csete (Tóth), Német, Osváth, Gaál, Somlyai. Edző: Orosz Ferenc.
Gól: Algács M., Balogh L., Algács B., ill Német.
Nagydobos (vármegyei II.)–Biri (vármegyei II.) 2–2 (0–1) büntetőkkel 2–4
Nagydobos, v.. Dobos.
Nagydobos: Pindzsula – Mos, Varga, Molnár, Bancsi, Fleisz, Zakor G., Zakor J., Baráth, Boldizsár (Paragh), Drabik. Edző: Körmös Miklós.
Biri: Szabolcsi – Kiss, Rácz, Szlávik, Fabu, Halastyák, Tábori, Nagy T., Nagy M., Fegyuk, Csucsi (Ménfői). Edző: Dankó Zsolt.
Gól: Zakor 2, ill Halastyák 2.
Nagydobos-Biri Magyar KupaFotók: Bodnárné Varga Éva
Mátészalka (vármegyei I.)–Újfehértó (vármegyei I.) 5–3 (1–0)
Mátészalka, v.: Goneth.
Mátészalka: Kőrösi – Szántó, Sárosi, Molnár (Milák), Jene, Bényei, Mező, Bodó (Hicsár), Torkos, Vámos (Józsa), Farkas (Mozgovoj). Edző: Makszim Gábor.
Újfehértó: Budaházi – Chrien (Csáki), Szilágyi (Tóth), Kállai, Pallai, Zámbó (Kádas), Daróczi, Garda, Benke, Szabó (Ferkó), Toldi (Somogyi). Edző: Kiss Tamás.
Gól: Bodó, Torkos, Jene, Vámos, Milák, ill Pallai, Garda (11-esből), Kállai.
Mátészalka - ÚjfehértóFotók: Sipeki Péter
Gyulaháza (vármegyei I.)–Nyírbátor (vármegyei I.) 1–1 (1–0), büntetőkkel 4–2
Gyulaháza, v.: Semegi.
Gyulaháza: Kasza – Bunkóczi, Mohl, Kozma (Dolhai), Simon, Farkas, Ivánkó (Iski), Fodor, Galambos (Tóth), Novák. Edző: Deák Béla.
Nyírbátor: Kopasz – Karácsony (Ur), Danó (Gönczör), Tóth (Berki), Petics, Hunyadi, Terdik, Ferenczi, Lukács, Márton, Boda (Molnár). Edző: Erdei Zoltán.
Gól: Kozma, ill Ferenczi. Kiállítva: Lukács (52.), Kopasz (62.).
Túristvándi (vármegyei III.)–Ibrány (vármegyei I.) 1–7 (1–3)
Túristvándi, v.: Horváth.
Túristvándi: Somogyi – Aranyos, Mursa, Lázár, Lancsár (Lakatos), Koczé, Nagy P., Kondor, Hadi, Nagy J. (Varga), Nagy Zs. (Bélteki). Edző: Tukacs László.
Ibrány: Sira – Horváth, Virág (Lukács), Kiss, Nagy, Lakatos, Novák, Gergely (Ács), Bészély (Tóthszegi), Boros (Szilágyi), Szokol. Edző: Fiumei Viktor.
Gól: Kóczé, ill Novák, Nagy 3, Lakatos, Ács, Aranyos (öngól).
Kállósemjéni Herkules FC (vármegyei II.)–Nagyecsed (vármegyei I.) 1–7 (0–4)
Kállósemjén, v.: Kiss.
Kállósemjén: Papp (Pekk) – Bacskai (Balogh), Pintye S., Dócs, Borsi (Jávor), Horváth, Marozsán, Csorba, Páll (Pintye A.), Nistor E., Szabó (Nistor R.). Edző: Herczku József.
Nagyecsed: Nagy M. – Zámbó (Sarkadi), Tilinger, Bulyáki (Nyíregyházi), Nagy N., Jónucz, Orosz, Fejes, Tangel, Lakatos, Boldizsár. Edző: Piskóti Zsolt.
Gól: Balogh, ill Lakatos, Orosz 2, Tangel 4,.
Újdombrád (vármegyei II.)–Vásárosnamény (vármegyei I.) 4–2 (2–1)
Újdombrád, v.: Maleskovits.
Újdombrád: Balla D. – Bodnár (Mándi), Veress (Balla K.), Bodó, Bandor, Tóth Á., Balogh, Puporka (Poór), Tóth N., Török. Edző: Balla János.
Vásárosnamény: Nagy – Géci, Gere, Újvári, Deskó, Lisboa, Odunuga, Kálmán (Chepak), Illés (Marozsán), Kopor, Orosz. Edző: Varga Gábor.
Gól: Török 2, Tóth N., Mándi, ill Lisboa, Marozsán.
