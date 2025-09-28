A Nagyecsed fellépett a dobogóra – egy helyen a megye egy vasárnap eredményei, edzői nyilatkozatokkal (fotók, videó)

Labdarúgás: Nyír-Wetland vármegyei I. osztály, 8. forduló

Gyulaháza–Mátészalka 0–6 (0–3)

Gyulaháza, v.: Takács.

Gyulaháza: Kasza (Márkánics)– Mohl, Kozma Zs., Tóth, Simon, Csépke (Domokos), Farkas, Ivánkó, Fodor (Iski), Galambos, Novák (Hamza). Edző: Deák Béla.

Mátészalka: Szilágyi – Sárosi, Molnár, Kovács, Jene, Rubus, Mező, Bodó (Hicsár), Vámos (Fenyőfalvi), Gyurján (Milák), Farkas (Mozgovoj). Edző: Makszim Gábor.

Gól: Kovács 3, Vámos, Mező, Sárosi.

Deák Béla: – Nagyon rossz előjelekkel vágtunk neki a mérkőzésnek és borítékolható volt, hogy négy napon belül nagyon nehezen fogjuk a pályán kívüli különbségeket a pályán eltüntetni. Az ellenfél jobban játszott és teljesen megérdemelten győzött, kihasználták nagy egyéni hibáinkat. Ami viszont pozitívum, hogy kettő 2009-es és négy 2008-as születésű játékosunk játszott most, ez a jövőre nézve mindenképpen bizakodó, de sokat kell még melóznunk, mert ezeken a meccseken még nem vagyunk versenyképesek. Ettől függetlenül ezt is a helyén kezeljük ugyanúgy, mint a győzelmeket, tanulunk belőle és dolgozunk tovább. Gratulálok a Mátészalkának!

Makszim Gábor: – Magabiztosan és felszabadultan játszottunk az egész mérkőzésen. Egy rendkívül fiatal és kulturáltan futballozó együttest sikerült legyőznünk. Gratulálok az egész csapatnak. További sok sikert a Gyulaházának!

Ibrány–Nagyecsed 0–1 (0–1)

Ibrány, v.: Valu.

Ibrány: Tóth – Horváth, Tóthszegi (Barta), Motkó (Novák), Kiss (Boros), Nagy, Csáki, Lakatos B., Gergely, Ács, Szokol. Edző: Fiumei Viktor.

Nagyecsed: Nagy M. – Zámbó, Tangel (Nyíregyházi), Tilinger (Boldizsár), Bulyáki K. (Sarkadi G.), Nagy N., Orosz, Lakatos (Bulyáki A.), Kovács, Hudák, Jónucz (Fejes). Edző: Piskóti Zsolt.

Gól: Csáki (öngól). Kiállítva: Lakatos B. (79.).

Fiumei Viktor: – Az eddigi mérkőzésekhez képest sajnos jóval gyengébben futballoztunk, aminek vereség lett a vége. Nehezen alakult ki folyamatos játék, ami nem kedvezett nekünk. Talán ezen a mérkőzésen egy ikszre lettünk volna jók.

Piskóti Zsolt: – Ezen a mérkőzésen úgy gondolom, hogy ismét maximálisan kitettek a fiúk magukért. Alázatosan, sokat futva, szép támadásokat vezetve és sajnos sok helyzetet elpuskázva, de ez most nem bosszulta meg magát. További sok sikert az Ibránynak!

Kótaj–Nyírmeggyes 1–1 (1–0)

Kótaj, v.: Veres.

Kótaj: Reszler – Czimer, Nagy, Papp, Haller, Kató (Ujvári), Nóbrega (Jobbágy), Sallai, Magyar, Korsoveczki, Kárpátfalvi. Edző: Seregi Mihály

Nyírmeggyes: Ritli – Törő, Nagy Zs., Török, Huszti, Baglyos, Batizi Pócsi, Tóth (Ádám), Silimon, Mányi, Nagy Z. Egyesületi elnök: Nagy Zsolt.

Gól: Haller, illetve Ádám. Kiállítva: Törtei (88.), Nagy Zs. (90.).

Seregi Mihály: – Gyenge iramú mérkőzésen rossz játékvezetés mellett igazságos döntetlen született. További sok sikert a Meggyesnek!

Nagy Zsolt: – nem nyilatkozott

Nagykálló–Újfehértó 0–3 (0–0)

Nagykálló, v.: Tóth.

Nagykálló: Csikós – Erdei, Marozsán, Ramos, Homann, Oláh, Sipos, Mészáros, Sidibe (Bencs), Baráz (Puluczkai), Kovács (Simon). Edző: Homann Richárd.

Újfehértó: Budaházi – Chrien, Toldi, Kállai (Ferkó), Somogyi (Zámbó), Pallai B. (Tóth), Daróczi, Garda, Benke, Szabó, Szilágyi. Edző: Kiss Tamás.

Gól: Daróczi, Zámbó, Toldi.

Homann Richárd: – Az első félidő alapján nem volt benne a meccsben ez az eredmény, viszont a másodikban tíz perc alatt lerendeztük magunkat. Így nem marad más hátra, gratulálok az Újfehértónak, megérdemelték a győzelmet!

Kiss Tamás: – Az első félidőben kapkodóan és idegesen futballoztunk, emellett rengeteget íveltünk és ez egyáltalán nem feküdt nekünk. A második félidei játék alapján viszont úgy gondolom, megérdemelten nyertük meg a találkozót. További sok sikert a Kállónak!