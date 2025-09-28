szeptember 28., vasárnap

Vencel névnap

12°
+20
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Vármegyei labdarúgás

2 órája

A Nagyecsed fellépett a dobogóra – egy helyen a megye egy vasárnap eredményei, edzői nyilatkozatokkal (fotók, videó)

Címkék#vármegyei labdarúgás#megye I#labdarúgás

Ez nem a hazai csapatok napja volt. Mutatjuk a vármegyei I. osztály vasárnapi eredményeit.

Szon.hu

A szombati három mérkőzés után vasárnap négy találkozót rendeztek a Nyír-Wetland vármegyei I. osztályú bajnokság 8. fordulójában. Ez nem a hazai csapatok napja volt, egy döntetlen mellett három vendéggyőzelem született.

vármegyei
A vármegyei I. osztály 8. fordulójában a narancs felsős Nagyecsed elvitte a három pontot Ibrányból Fotó: Sipeki Péter

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!

Labdarúgás: Nyír-Wetland vármegyei  I. osztály, 8. forduló

  • Gyulaháza–Mátészalka 0–6 (0–3)

Gyulaháza, v.: Takács.

Gyulaháza: Kasza (Márkánics)– Mohl, Kozma Zs., Tóth, Simon, Csépke (Domokos), Farkas, Ivánkó, Fodor (Iski), Galambos, Novák (Hamza). Edző: Deák Béla.

Mátészalka: Szilágyi – Sárosi, Molnár, Kovács, Jene, Rubus, Mező, Bodó (Hicsár), Vámos (Fenyőfalvi), Gyurján (Milák), Farkas (Mozgovoj). Edző: Makszim Gábor.

Gól: Kovács 3, Vámos, Mező, Sárosi.

Deák Béla: – Nagyon rossz előjelekkel vágtunk neki a mérkőzésnek és borítékolható volt, hogy négy napon belül nagyon nehezen fogjuk a pályán kívüli különbségeket a pályán eltüntetni. Az ellenfél jobban játszott és teljesen megérdemelten győzött, kihasználták nagy egyéni hibáinkat. Ami viszont pozitívum, hogy kettő 2009-es és négy 2008-as születésű játékosunk játszott most, ez a jövőre nézve mindenképpen bizakodó, de sokat kell még melóznunk, mert ezeken a meccseken még nem vagyunk versenyképesek. Ettől függetlenül ezt is a helyén kezeljük ugyanúgy, mint a győzelmeket, tanulunk belőle és dolgozunk tovább. Gratulálok a Mátészalkának!

Makszim Gábor: – Magabiztosan és felszabadultan játszottunk az egész mérkőzésen. Egy rendkívül fiatal és kulturáltan futballozó együttest sikerült legyőznünk. Gratulálok az egész csapatnak. További sok sikert a Gyulaházának!

  • Ibrány–Nagyecsed 0–1 (0–1)

Ibrány, v.: Valu.

Ibrány: Tóth – Horváth, Tóthszegi (Barta), Motkó (Novák), Kiss (Boros), Nagy, Csáki, Lakatos B., Gergely, Ács, Szokol. Edző: Fiumei Viktor.

Nagyecsed: Nagy M. – Zámbó, Tangel (Nyíregyházi), Tilinger (Boldizsár), Bulyáki K. (Sarkadi G.), Nagy N., Orosz, Lakatos (Bulyáki A.), Kovács, Hudák, Jónucz (Fejes). Edző: Piskóti Zsolt.

Gól: Csáki (öngól). Kiállítva: Lakatos B. (79.).

Fiumei Viktor: – Az eddigi mérkőzésekhez képest sajnos jóval gyengébben futballoztunk, aminek vereség lett a vége. Nehezen alakult ki folyamatos játék, ami nem kedvezett nekünk. Talán ezen a mérkőzésen egy ikszre lettünk volna jók.

Piskóti Zsolt: – Ezen a mérkőzésen úgy gondolom, hogy ismét maximálisan kitettek a fiúk magukért. Alázatosan, sokat futva, szép támadásokat vezetve és sajnos sok helyzetet elpuskázva, de ez most nem bosszulta meg magát. További sok sikert az Ibránynak!

  • Kótaj–Nyírmeggyes 1–1 (1–0)

Kótaj, v.: Veres.

Kótaj: Reszler – Czimer, Nagy, Papp, Haller, Kató (Ujvári), Nóbrega (Jobbágy), Sallai, Magyar, Korsoveczki, Kárpátfalvi. Edző: Seregi Mihály

Nyírmeggyes: Ritli – Törő, Nagy Zs., Török, Huszti, Baglyos, Batizi Pócsi, Tóth (Ádám), Silimon, Mányi, Nagy Z. Egyesületi elnök: Nagy Zsolt.

Gól: Haller, illetve Ádám. Kiállítva: Törtei (88.), Nagy Zs. (90.).

Seregi Mihály: – Gyenge iramú mérkőzésen rossz játékvezetés mellett igazságos döntetlen született. További sok sikert a Meggyesnek!

Nagy Zsolt: – nem nyilatkozott

  • Nagykálló–Újfehértó 0–3 (0–0)

Nagykálló, v.: Tóth.

Nagykálló: Csikós – Erdei, Marozsán, Ramos, Homann, Oláh, Sipos, Mészáros, Sidibe (Bencs), Baráz (Puluczkai), Kovács (Simon). Edző: Homann Richárd.

Újfehértó: Budaházi – Chrien, Toldi, Kállai (Ferkó), Somogyi (Zámbó), Pallai B. (Tóth), Daróczi, Garda, Benke, Szabó, Szilágyi. Edző: Kiss Tamás.

Gól: Daróczi, Zámbó, Toldi.

Homann Richárd: – Az első félidő alapján nem volt benne a meccsben ez az eredmény, viszont a másodikban tíz perc alatt lerendeztük magunkat. Így nem marad más hátra, gratulálok az Újfehértónak, megérdemelték a győzelmet!

Kiss Tamás: – Az első félidőben kapkodóan és idegesen futballoztunk, emellett rengeteget íveltünk és ez egyáltalán nem feküdt nekünk. A második félidei játék alapján viszont úgy gondolom, megérdemelten nyertük meg a találkozót. További sok sikert a Kállónak!

Ibrány - Nagyecsed

Fotók: Sipeki Péter

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu