Vármegyei labdarúgás
2 órája
Micsoda végjáték Csengerben! –mutatjuk a megye egy szombati eredményeit, edzői nyilatkozatokkal
A "városi " rangadót a vendégek nyerték, ismét nyert a Nyírbátor, zsinórban ötödször vesztett a Bakta. Íme a vármegyei I. osztály szombati eredményei.
Szombaton három mérkőzést rendeztek a Nyír-Wetland vármegyei I. osztály 8. fordulójában. Egy hazai siker mellett, kettő ööszecsapáson a vendégek szerezték meg a három pontot.
Labdarúgás: Nyír-Wetland vármegyei I. osztály, 8. forduló
- Csenger–Nyírbátor 3–4 (1–2)
Csenger, v.: Horváth.
Csenger: Szedlacsek G.– Peterman (Barcsay), Lyáh, Popovics, Nagy, Csorvási (Német), Antal, Osváth, Szedlacsek Á. (Ur), Gaál, Somlyai. Edző: Orosz Ferenc.
Nyírbátor: Kopasz – Tóth Sz., Bodó, Tóth Á. (Ferenczi), Hunyadi (Boda), Gönczör (Tóth E.), Terdik (Karácsony), Márton, Budaházi (Petics), Orosz, Ur. Játékos-edző: Erdei Zoltán. Gól: Lyáh, Nagy, Csorvási, illetve Hunyadi, Terdik, Tóth Sz., Petics. Kiállítva: Boda (90.).
Orosz Ferenc: – Dicséret illeti a csapatot, mert nagyot játszottak. Egyenlő ellenfelei voltunk Nyírbátornak és végig háromesélyes volt a mérkőzés. Igazi közönségszórakoztató meccsen végül alulmaradtunk, bár a mérkőzés képe alapján minimum egy pontra úgy gondolom, hogy rászolgáltunk. További sok sikert ellenfelünknek!
Erdei Zoltán: – Fordulatos mérkőzést játszottunk a Csengerrel, szerencsére mi jöttünk le győztesen a pályáról. Gratulálok a csapatomnak!
- Mándok–Baktalórántháza 2– 0 (0–0)
Mándok, v.: Goneth.
Mándok: Végső – Jánvári, Veress (Matyi), Maroda, Csáki P.(Márton), Gyüre (Fejes), Bokor, Spisák, Molnár (Kozma Zs.), Méhész, Cservenyák. Edző: Baksa Zoltán.
Baktalórántháza: Szilágyi – Maleskovits K., Jávor (Pataki), Huncsik, Németh (Tóth), Gyarmati, Csatári, Maleskovits M. (Pataki), Ferencz, Kozma J. (Szabó), Lakatos. Edző: Illés László. Gól: Csáki P., Spisák.
Baksa Zoltán: – A mérkőzés nagy részében mezőnyfölényben játszottunk, ellenfelünk mélyen saját térfelén védekezett kontrára berendezkedve várták a lehetőséget, amely nem jött. Mi nagy akarattal és alázattal futballoztunk előrefelé, viszont a kialakult helyzetekből nem tudtunk betalálni, azonban a szokásos forgatókönyv szerint két rögzített játékhelyzetből sikerült eldöntenünk a mérkőzést. További sok sikert a Baktának!
Illés László: – Küzdöttünk végig a mérkőzésen, a védekezés felemésztette az erőnket és nem maradt támadásra. Nem tudtuk kibekkelni a meccset, mert egy ötperces rövidzárlat megpecsételte a sorsunkat. Megérdemelten nyert a hazai csapat.
- Vásárosnamény–Gergelyiugornya 0–2 (0–0)
Vásárosnamény, v.: Nagy.
Vásárosnamény: Csordás – Géci, Szabó, Újvári, Deskó, Chepak (Marozsán), Odunuga I., Hadadi (Olaitan), Odunuga C., Kopor, Orosz. Edző: Varga Gábor.
Gergelyiugornya: Vakarcs – Szász, Szabó (Danku), Szokolai, Barta (Sebestyén), Bátyi, Bíró, Rácz Zs., Alapi, Csonka, Balogh (Zán). Játékos-edző: Balogh Tibor. Gól: Alapi, Barta.
Varga Gábor: –
Balogh Tibor: – Az első félidőben idegesen és kapkodóan játszottuk, ekkor az ellenfelünk akár meg is szerezhette volna a vezetést. A másodikban már jobb felfogásban kezdtük a félidőt, győzelmünk akár nagyobb különbségű is lehetett volna. További sok sikert a Naménynak!
8 órája
Egyre inkább csapattá érik a Nyíregyháza, ennek is köszönhető az újpesti pontszerzés
