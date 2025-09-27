szeptember 27., szombat

Adalbert névnap

Vármegyei labdarúgás

2 órája

Micsoda végjáték Csengerben! –mutatjuk a megye egy szombati eredményeit, edzői nyilatkozatokkal

Címkék#vármegyei labdarúgás#megye I#labdarúgás

A "városi " rangadót a vendégek nyerték, ismét nyert a Nyírbátor, zsinórban ötödször vesztett a Bakta. Íme a vármegyei I. osztály szombati eredményei.

Szon.hu

Szombaton három mérkőzést rendeztek a Nyír-Wetland vármegyei I. osztály 8. fordulójában. Egy hazai siker mellett, kettő ööszecsapáson a vendégek szerezték meg a három pontot.

vármegyei
A Nyír-Wetland vármegyei első osztályban három mérkőzést játszottak szombaton

Labdarúgás: Nyír-Wetland vármegyei I. osztály, 8. forduló

  • Csenger–Nyírbátor 3–4 (1–2)
    Csenger, v.: Horváth.
    Csenger: Szedlacsek G.– Peterman (Barcsay), Lyáh, Popovics, Nagy, Csorvási (Német), Antal, Osváth, Szedlacsek Á. (Ur), Gaál, Somlyai. Edző: Orosz Ferenc.
    Nyírbátor: Kopasz – Tóth Sz., Bodó, Tóth Á. (Ferenczi), Hunyadi (Boda), Gönczör (Tóth E.), Terdik (Karácsony), Márton, Budaházi (Petics), Orosz, Ur. Játékos-edző: Erdei Zoltán. Gól: Lyáh, Nagy, Csorvási, illetve Hunyadi, Terdik, Tóth Sz., Petics. Kiállítva: Boda (90.).
    Orosz Ferenc: – Dicséret illeti a csapatot, mert nagyot játszottak. Egyenlő ellenfelei voltunk Nyírbátornak és végig háromesélyes volt a mérkőzés. Igazi közönségszórakoztató meccsen végül alulmaradtunk, bár a mérkőzés képe alapján minimum egy pontra úgy gondolom, hogy rászolgáltunk. További sok sikert ellenfelünknek!
    Erdei Zoltán: – Fordulatos mérkőzést játszottunk a Csengerrel, szerencsére mi jöttünk le győztesen a pályáról. Gratulálok a csapatomnak!
  • Mándok–Baktalórántháza 2– 0 (0–0)
    Mándok, v.: Goneth.
    Mándok: Végső – Jánvári, Veress (Matyi), Maroda, Csáki P.(Márton), Gyüre (Fejes), Bokor, Spisák, Molnár (Kozma Zs.), Méhész, Cservenyák. Edző: Baksa Zoltán.
    Baktalórántháza: Szilágyi – Maleskovits K., Jávor (Pataki), Huncsik, Németh (Tóth), Gyarmati, Csatári, Maleskovits M. (Pataki), Ferencz, Kozma J. (Szabó), Lakatos. Edző: Illés László. Gól: Csáki P., Spisák.
    Baksa Zoltán: – A mérkőzés nagy részében mezőnyfölényben játszottunk, ellenfelünk mélyen saját térfelén védekezett kontrára berendezkedve várták a lehetőséget, amely nem jött. Mi nagy akarattal és alázattal futballoztunk előrefelé, viszont a kialakult helyzetekből nem tudtunk betalálni, azonban a szokásos forgatókönyv szerint két rögzített játékhelyzetből sikerült eldöntenünk a mérkőzést. További sok sikert a Baktának!
    Illés László: – Küzdöttünk végig a mérkőzésen, a védekezés felemésztette az erőnket és nem maradt támadásra. Nem tudtuk kibekkelni a meccset, mert egy ötperces rövidzárlat megpecsételte a sorsunkat. Megérdemelten nyert a hazai csapat.
  • Vásárosnamény–Gergelyiugornya 0–2 (0–0)
    Vásárosnamény, v.: Nagy.
    Vásárosnamény: Csordás – Géci, Szabó, Újvári, Deskó, Chepak (Marozsán), Odunuga I., Hadadi (Olaitan), Odunuga C., Kopor, Orosz. Edző: Varga Gábor.
    Gergelyiugornya: Vakarcs – Szász, Szabó (Danku), Szokolai, Barta (Sebestyén), Bátyi, Bíró, Rácz Zs., Alapi, Csonka, Balogh (Zán). Játékos-edző: Balogh Tibor. Gól: Alapi, Barta.
    Varga Gábor: –
    Balogh Tibor: – Az első félidőben idegesen és kapkodóan játszottuk, ekkor az ellenfelünk akár meg is szerezhette volna a vezetést. A másodikban már jobb felfogásban kezdtük a félidőt, győzelmünk akár nagyobb különbségű is lehetett volna. További sok sikert a Naménynak!

 

