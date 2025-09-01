szeptember 1., hétfő

EgonEgyed névnap

23°
+26
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás, vármegyei II. osztály, 3. számú csoport

1 órája

Vasárnap végig ment a Milota meccse, nem volt benne köszönet

Címkék#vármegyei labdarúgás#megye II#labdarúgás

Hatiot vágott a Fehérgyarmat és a Tisztaberek. Mutatjuk vármegyei II. osztály 3. számú csoportjának hétvégi eredményeit.

Szon.hu

Hétvégén a második fordulót rendezték a vármegyei II. osztályú bajnokságban. A 3. számú csoportban szombaton kettő, míg vasárnap négy mérkőzést játszottak.

vármegyei
A vármegyei II. osztály 3. számú csoportjában két meccsen is hatot rúgott a győztes csapata

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!

Labdarúgás: vármegyei II osztály, 3. számú csoport, 2. forduló

  • Vámosoroszi–Szatmárcseke 2–1 (1–1)

Vámosoroszi, v.: Kondor.

Vámosoroszi: Kánya – Somogyi R. (Bihari), Riskó, Bartha, Róka, Szabó, Dávid, Somogyi T. (Szalai), Kövesligeti (Somogyi N.), Imre. Játékos-edző: Imre Zsolt.

Szatmárcseke: Pásztor – Varga, Kóczé I. G., Sztáraszta, Bozsányi, Bakó, Kóczé II. G., Cigus, Császár (Pintye), Danó, Horváth. Edző: Hadadi Ferenc.

Gól: Dávid, Imre, illetve Kóczé II. G.

  • Tisztaberek–Sonkád 6–1 (1–0)

Tisztaberek, v.: Kocsis.

Tisztaberek: Makay – Nagy, Molnár Róbert, Mándi L., Molnár Roland, Balogh (Jadallah), Garda, Algács (Magyar), Kósa, Nagy (Fási), Szsbó (Mester). Edző: Garda Endre.

Sonkád: Gergorics – Horváth, Jencsik, Mándi Z., Farkas (Tóth), Makuka, Fejes P., Lukács (Téfel), Mándi Zs., Németh, Mercz (Sankó). Edző: homoki Endre.

Gól: Mándi L. 4 (kettőt 11-esből), Magyar, Kósa, illetve Mándi L.

  • Nagydobos–Kisar 4–0 (1–0)

Nagydobos, v.: Dienes.

Nagydobos: Körmös M. D. – Mos,Vargsa, Paragh M., Malinetescu, Zakor J. (Drabik), Fleisz (Molnár), Bancsi, Zakor G. (Fodor), Baráth, Boldizsár (Paragh K.). Edző: Körmös Miklós.

Kisar: Szabó – Kacsó, Csákányóczi, Farkas, Lakatos R. (Erdélyi), Lakatos F. (Zun), Losonczi, Nadimov (Almási), Bornemissza, Tatár, Gacsó D. (Gacsó L.). Edző: Siti Ferenc.

Gól: Fleisz 3 (egyiket 11-esből), Paragh M.

  • Őr–Nyírcsaholy 2–4 (0–3)

Őr, v.: Kocsis.

Őr: Rózsa (Szabó A.) – Zakor M., Pethő, Husi, Rézműves, Tisza, Jenei B. (Lapos), Szabó L. (Kanálos), Mulutó (Jenei Zs-), Benkő (Király), Márton. Edző: Szabó Attila.

Nyírcsaholy: Gáspár – Fetter (Orgován), Ilku, Botos, Petrohai, Marozsán (Jóni), Ötvös (Szabó V.), Sarkadi, Balogh, Ruha (Tóth M.), Tóth B. (Mihálku). Edző: Tóth Zoltán.

Gól: Jenei, Lapos, illetve Petrohai 2, Ruha, Ilku.

  • Kocsord–Ópályi 4–1 (1–0)

Kocsord, v.: Tóth L.

Kocsord: Papp – Pályi, Balogh R., Horváth (Gáti), Gergely, Varga (Farkas), Virág, Kiss, Suta, Bozsányi, Balogh I. Elnök: Disznós Gusztáv.

Ópályi: Bélteki – Bársony (Szabó), Varjasi, Szatlószki, Kondor, Máté (Patály), Rácz D. (Farkas), Rácz P. (Bégány), Bartha A., Vargs, Szilágyi. Edző: Bartha Miklós.

Gól: Kiss 2, Virág, Suta, illetve Szatlószki.

  • Milota–Fehérgyarmat 0–6 (0–3)

Milota, v.: Oláh.

Milota: Lóránt – Balogh D., Algács M., (Blanár), Algács E., Algács A., Sankó, Botos, Rétfalvi, Pálóci, Német, Tóth. Edző: Elek László.

Fehérgyarmat: Munkácsi – Barna, Dascal (Lomaga), Bartha (Papp), Stef, Tóth, Lobos (Dókus), Kinczel, Puskás, Tóth I., Tempfli (Rostás).

Gól: Bartha 2, Kinczel 2, Tóth I., Rostás.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu