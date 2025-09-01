Vasárnap végig ment a Milota meccse, nem volt benne köszönet

Labdarúgás: vármegyei II osztály, 3. számú csoport, 2. forduló

Vámosoroszi–Szatmárcseke 2–1 (1–1)

Vámosoroszi, v.: Kondor.

Vámosoroszi: Kánya – Somogyi R. (Bihari), Riskó, Bartha, Róka, Szabó, Dávid, Somogyi T. (Szalai), Kövesligeti (Somogyi N.), Imre. Játékos-edző: Imre Zsolt.

Szatmárcseke: Pásztor – Varga, Kóczé I. G., Sztáraszta, Bozsányi, Bakó, Kóczé II. G., Cigus, Császár (Pintye), Danó, Horváth. Edző: Hadadi Ferenc.

Gól: Dávid, Imre, illetve Kóczé II. G.

Tisztaberek–Sonkád 6–1 (1–0)

Tisztaberek, v.: Kocsis.

Tisztaberek: Makay – Nagy, Molnár Róbert, Mándi L., Molnár Roland, Balogh (Jadallah), Garda, Algács (Magyar), Kósa, Nagy (Fási), Szsbó (Mester). Edző: Garda Endre.

Sonkád: Gergorics – Horváth, Jencsik, Mándi Z., Farkas (Tóth), Makuka, Fejes P., Lukács (Téfel), Mándi Zs., Németh, Mercz (Sankó). Edző: homoki Endre.

Gól: Mándi L. 4 (kettőt 11-esből), Magyar, Kósa, illetve Mándi L.

Nagydobos–Kisar 4–0 (1–0)

Nagydobos, v.: Dienes.

Nagydobos: Körmös M. D. – Mos,Vargsa, Paragh M., Malinetescu, Zakor J. (Drabik), Fleisz (Molnár), Bancsi, Zakor G. (Fodor), Baráth, Boldizsár (Paragh K.). Edző: Körmös Miklós.

Kisar: Szabó – Kacsó, Csákányóczi, Farkas, Lakatos R. (Erdélyi), Lakatos F. (Zun), Losonczi, Nadimov (Almási), Bornemissza, Tatár, Gacsó D. (Gacsó L.). Edző: Siti Ferenc.

Gól: Fleisz 3 (egyiket 11-esből), Paragh M.

Őr–Nyírcsaholy 2–4 (0–3)

Őr, v.: Kocsis.

Őr: Rózsa (Szabó A.) – Zakor M., Pethő, Husi, Rézműves, Tisza, Jenei B. (Lapos), Szabó L. (Kanálos), Mulutó (Jenei Zs-), Benkő (Király), Márton. Edző: Szabó Attila.

Nyírcsaholy: Gáspár – Fetter (Orgován), Ilku, Botos, Petrohai, Marozsán (Jóni), Ötvös (Szabó V.), Sarkadi, Balogh, Ruha (Tóth M.), Tóth B. (Mihálku). Edző: Tóth Zoltán.

Gól: Jenei, Lapos, illetve Petrohai 2, Ruha, Ilku.

Kocsord–Ópályi 4–1 (1–0)

Kocsord, v.: Tóth L.

Kocsord: Papp – Pályi, Balogh R., Horváth (Gáti), Gergely, Varga (Farkas), Virág, Kiss, Suta, Bozsányi, Balogh I. Elnök: Disznós Gusztáv.

Ópályi: Bélteki – Bársony (Szabó), Varjasi, Szatlószki, Kondor, Máté (Patály), Rácz D. (Farkas), Rácz P. (Bégány), Bartha A., Vargs, Szilágyi. Edző: Bartha Miklós.

Gól: Kiss 2, Virág, Suta, illetve Szatlószki.

Milota–Fehérgyarmat 0–6 (0–3)

Milota, v.: Oláh.

Milota: Lóránt – Balogh D., Algács M., (Blanár), Algács E., Algács A., Sankó, Botos, Rétfalvi, Pálóci, Német, Tóth. Edző: Elek László.

Fehérgyarmat: Munkácsi – Barna, Dascal (Lomaga), Bartha (Papp), Stef, Tóth, Lobos (Dókus), Kinczel, Puskás, Tóth I., Tempfli (Rostás).

Gól: Bartha 2, Kinczel 2, Tóth I., Rostás.