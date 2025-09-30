A Rakamaz alaposan kitömte az Érpatakot, a Biri nem kegyelmezett a Balkánynak (fotókkal)

Labdarúgás: vármegyei II. osztály, 6. forduló

Tiszalök–Szakoly 2–2 (0–2)

Tiszalök, v.: Kosztyu.

Tiszalök: Jónás – Tóth, Banga J., Kiss, Banga B., Puncsák, Kóti, Bognár, Kóka, Lakatos M. (Makula), Lakatos Gy. Technikai vezető: Fábián Attila.

Szakoly: Papp– Soós, Lőrincz, Kerecsen, Selymes, Kovács, Csatári (Piránszki), Balogh (Bodai), Bodnár (Lukács), Vasas, Czerula. Játékos-edző: Kovács Ádám.

Gól: Kiss 2, illetve Balogh, Czerula.

Levelek–Apagy 3–1 (1–1)

Levelek, v.: Fehér.

Levelek: Bodnár – Fekete, Homonyik, Hatházi (Bakk), Fábri (Papp), Molnár (Tolnai), Bálint, Szztankula, Király, Horváth, Nagy. Edző: ifj. Majláth Sándor.

Apagy: Kanócz – Prakonkham, Rubóczki (Bőgős), Árpási, Marics T., Németh, Marics G., Sitku, Molnár (Bagoly A.), Hajdú, Bagoly Z. Játékos-edző: Németh Attila.

Gól: Hatházi, Fábri, Fekete, illetve Bagoly Z.

Rakamaz–Érpatak 7–0 (2–0)

Rakamaz, v.: Molnár J.

Rakamaz: Veres – Lupsa (Balogh), Kántor (Pásztor), Galambosi K., Verner (Galambos), Koczogh (Bodnár), Cseh, Galambosi G., Parádi, Ludas, Gál. Edző: Venczel Imre.

Érpatak: Piskóti – Nagy, Hugyecz, Szilágyi, Daróczi, Nyíri, Katona, Seres K., Kriston, Majoros (Seres J.), Tóth. Játékos-edző: Seres Konrád.

Gól: Cseh 2, Galambosi G. 2, Galambos 2, Gál.

Biri–Balkány 4–0 (3–0)

Biri, v.: Balogh A.

Biri: Szabolcsi (Jordán) – Kiss, Rácz, Szlávik, Fabu, Tábori (Ménfői), Nagy T., Nagy M., Fegyuk (Makács), Halastyák (Lippai), sucsi (Huri). Edző: Dankó Zsolt.

Balkány: Chriszt – Ruha, Fodor, Málik, Filep, Ocskó (Pongó R.), Raduly, Vitkai, Serbán (Pongó M.), Kovács, Koncz. Edző: Mirgai László.

Gól: Nagy T. 2, Nagy M, Csucsi (11-esből).

Nyírvasvári–Kállósemjéni Herkules FC 4–3 (1–3)

Nyírvasvári, v.: Major.

Nyírvasvári: Szegedi – Serbán (Farkas), Molnár, Sőre (Takács), Csiszár, Pető (Sztolyka),Nagy, Scheibli (Varga), Jónás, Polacsek, Kiss I. Edző: Paulik János.

Kállósemjén: Árpád – Docsa (Bereczki), Bacskai (Jávor), Demeter, Pintye (Szabó), Balogh (Hajdú), Dócs, Horváth (Tóth), Csorba, Páll. Edző: Herczku József.

Gól: Scheibli 3 (egyiket 11-esből), Pető, illetve Csorba 2, Docsa.