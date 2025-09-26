Újabb csapat tűnt el a megyei foci térképéről

Alig tíz éve még pezsgett a vármegyei foci élet, az elit mellett a második vonalban három csoportban negyvennyolc együttes küzdött a bajnoki pontokért, a harmadosztályban is négy csoportban negyvennyolc együttes lépett pályára hétről hétre. Ahogy teltek az évek egyre karcsúbb lett a mezőny, folyamatosan koptak a csapatok. Az aktuális kiírásban a megyei első osztályba tizenöt csapat nevezett, a másodosztályba harmincnégy gárda kezdte meg a küzdelmeket, míg a harmadik vonalban harminckilenc alakulat adta be nevezését a bajnokságba. Egy évtized alatt közel harminc csapat tűnt el a rendszerből, nem véletlen tehát, hogy a vármegyei szövetség szeptemberben már csak két csoportot indít a másodosztályban.

A vármegyei foci ismét szegényebb lett egy csapattal

Vármegyei foci: tovább fogyott a létszám

A héten tovább fogyatkozott a létszám, visszalépett a további küzdelmektől a Milota. Eddigi eredményeit már törölték a rendszerből, így a többihez hasonlóan a megye kettő 3. számú csoportjában is tizenegy alakulat küzd a bajnoki pontokért.

Az előzmények ismeretében nem volt váratlan, hogy bedobja a törölközőt az ukrán határ menti kis település felnőtt együttese. Az első fordulóban Ópályiba mindössze hét játékosuk lépett a pályára, majd egy sérülést követően tovább apadt a létszámuk, így a játékvezető mindössze tíz perc után lefújta a mérkőzést, a következő körben a Fehérgyarmattól kaptak egy hatost, majd a Kocsord ellen is pont nélkül maradtak, legutóbb pedig létszám gondokra hivatkozva ki sem álltak. A héten pedig bejelentették, hogy nincs tovább, felnőtt csapatuk nem folytatja tovább. Bízunk benne, hogy ez csak átmeneti állapot és hamarosan visszatérnek a vármegyei foci vérkeringésébe.