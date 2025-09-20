Élre állt a Mátészalka – mutatjuk a megyei egy szombati eredményeit, edzői nyilatkozatokkal

Nyírbátor–Mándok 2–2 (1–0)

Nyírbátor, v.: Major.

Nyírbátor: Kopasz – Tóth Sz., Bodó, Tóth Á. (Lukács), Gömze, Hunyadi (Tóth E.), Gönczör, Márton (Karácsony), Orosz, Boda (Terdik), Ur. Játékos-edző: Erdei Zoltán.

Mándok: Végső – Maroda, Csáki (Márton), Gyüre (Fejes), Bokor, Molnár, Cservenyák, Spisák, Méhész (Kozma Zs.), Jánvári, Veress. Edző: Baksa Zoltán.

Gól: Hunyadi, Gömze (11-esből), illetve Cservenyák, Fejes.

Erdei Zoltán: – Nem biztos, hogy ezen a mérkőzésen játszottunk a legjobban. A 2-0-ás vezetésünknél jobban koncentrálni kellett volna, de sajnos ez lett a vége. Készülünk tovább!

Baksa Zoltán: – Egy nagyon jó csapat otthonában sikerült egy pontot szereznünk. Sajnos felemás érzések kavarodnak bennem, mivel a mérkőzés nagy részén mi domináltunk. A helyzeteinket nem tudtuk több gólra váltani, ha ebben javulunk a közeljövőben, akkor nagyon szép sikerek előtt áll ez a csapat.

Tiszavasvári–Csenger 2–3 (0–2)

Tiszavasvári, v.: Bodnár.

Tiszavasvári: Nagy R. – Czifra Á, Szőnyi (Szolyka T.), Bolega, Balogh R., Zsoldos, Makra, Balogh Gy. (Tolnai), Czifra L. (Nagy D.), Bóz (Vinginder), Szolyka G. Edző: Szabó Zoltán.

Csenger: Szedlacsek G. – Lyáh (Barcsay, Fejes), Popvics, Nagy M., Csorvási, Antal, Nyéki, Osváth (Ur), Szedlacsek, Gaál (Petermann), Somlyai. Edző: Orosz Ferenc.

Gól: Szolyka G. 2, illetve Osváth, Lyáh, Barcsay (11-esből).

Szabó Zoltán: – Az első félidő dekoncentrált játékát sajnos nem bírtuk ki. A második félidőben rendeztük sorainkat, próbáltunk érdemi támadásokat vezetni. Veszélyes lehetőségeink voltak, amiből gólokat szerezhettünk volna, sajnos csak kettő sikerült. További sok sikert nekik! Gratulálok az ellenfelünknek! Hajrá Vasvári!

Orosz Ferenc: – Amiért jöttünk, azt megszereztük. Ezen a mérkőzésen nem játszottunk jól, ezt gyorsan elfelejtjük, dolgozunk tovább! További sok sikert az ellenfélnek!

Nyírmeggyes–Nagykálló 1–3 (1–1)

Nyírmeggyes, v.: Fehér.

Nyírmeggyes: Ritli – Törő (Takács), Tóth L., Nagy Zs., Török, Baglyos, Tóth Á. (Gere), Silimon, Mányi, Ádám, Nagy Z. Egyesületi elnök: Nagy Zsolt.

Nagykálló: Csikós – Erdei, Marozsán, Ramos, Homann, Oláh, Sipos, Simon (Bencs), Marinka, Baráz, Kovács (Puluczkai). Edző: Homann Richárd.

Gól: Török, illetve Kovács, Sipos 2.

Nagy Zsolt: – nem nyilatkozott

Homann Richárd: – Nagyon fontos három pontot szereztünk, úgy gondolom, hogy megérdemelten. Gratulálok a fiúknak! Köszönjük szépen a vendéglátást a Nyírmeggyesnek!

Nagyecsed–Kótaj 3–0 (0–0)

Nagyecsed, v.: Sarkadi.

Nagyecsed: Nagy M. – Fejes, Tangel (Nyíregyházi), Tilinger, Bulyáki K. (Nagy N.), Orosz, Bulyáki A. (Sarkadi G.), Lakatos, Kovács (Boldizsár), Hudák, Jónucz. Edző: Piskóti Zsolt.

Kótaj: Reszler – Czimer, Ujvári, Dencs, Haller, Nóbrega, Sallai, Géresi, Korsoveczki, Lakóczi, Kárpátfalvi. Edző: Seregi Mihály.

Gól: Tilinger, Orosz, Jónucz.

Piskóti Zsolt: – Nehezen pörögtünk rá a mérkőzésre, a hétközi meccs sokat kivett a lábakból. A második félidőben viszont tudtunk ritmust váltani, szép támadásokat vezettünk és úgy gondolom, megérdemelt győzelmet arattunk.

Seregi Mihály: – Az első félidőben betartottuk azt a taktikai szálat, amit megbeszéltünk, a második félidőre viszont elfogytunk. Tizenegy emberrel nem lehet végig játszani egy mérkőzést, sajnos ez meg is bosszulta magát. Gratulálok a hazai csapatnak, további sok sikert nekik! Gratulálok annak a tizenegy játékosomnak, akik végig játszották a meccset és megnehezítették az ellenfél dolgát.

Mátészalka–Újfehértó 3–0 (1–0)

Mátészalka, v.: Varga.

Mátészalka: Szilágyi – Vámos (Sárosi), Molnár, Fenyőfalvi, Kovács (Torkos), Jene (Milák), Bényei, Rubus, Bodó (Mező), Gyurján (Szántó), Farkas. Edző: Makszim Gábor.

Újfehértó: Budaházi – Chrien, Szilágyi (Kállai), Csáki, Szabó (Kádas), Ballai, Daróczi, Angyal (Tóth), Zámbó, Toldi, Somogyi. Edző: Kiss Tamás. Gól: Vámos, Torkos, Milák.

Makszim Gábor: – Az első félidőben úgy érzem előre jobbak voltunk, szép akciókat vezettünk. A második játékrészben akadozott a támadó játékunk, azonban a csapat megmutatta, hogy egységes és mindenkire lehet számítani, hiszen a pályára lépő cserejátékosok ismét extra teljesítményt tudtak nyújtani és sikerült lezárni a mérkőzést. Üdvözlöm Both Tibi barátom!

Kiss Tamás: – Soha nem látott összeállításban kellett a pályára lépnünk, de ennek ellenére nem tudom elmarasztalni a csapatomat, hiszen mindent megtettek az utolsó percig. Jobb volt a Szalka és megérdemelten nyertek, amihez gratulálok! További sok sikert nekik!