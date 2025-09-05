szeptember 5., péntek

LőrincViktor névnap

31°
+34
+19
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
szon.hu PODCAST

2 órája

Vármegyei Rivaldafény 2.évad 3. rész: Rangadó Nyírbátorban és Nagyecseden

Címkék#szon podcast#podcast#megye I#labdarúgás

A 4. fordulót rendezik a Nyír-Wetland Vármegyei I. osztályban. A Vármegyei Rivaldafény legújabb részében az elmúlt napok történéseit vettük számba és szokás szerint megpróbáltuk megtippelni a soron következő hétvége eredményeit.

Kerecsen József

A profi klubfutball a válogatott szünet miatt épp „pihenőjét" tölti, az amatőr fociban ellenben most pörögnek csak igazán események. Az elmúlt hétvégén a 3. fordulót rendezték a Nyír-Wetland Vármegyei I. osztályban, szerdán pedig már újra pályára léptek a csapatok, hiszen a Vármegyei Kupa 2025/2026-os idényének 1. fordulóját rendezték. Most pedig már itt vagyunk az újabb éles bevetés előtt, a 4. forduló ráadásul rangadót is hoz, az éllovas Nyírbátor ugyanis a tavalyi idényben bronzérmes Ibrányt fogadja szombaton. Ezen kívül is tartogatnak még érdekes kérdéseket a hétvégi összecsapások, mint például, hogy ki tud-e mászni a kisebb gödörből az Újfehértó, vagy hogy továbbra is ilyen gólgazdag mérkőzéseket játszik-e a Nagykálló? Hallgassa meg a Vármegyei Rivaldafény legújabb epizódját!

A Vármegyei Rivaldafény legújabb részében a Nyír-Wetland Vármegyei I. osztály 4. fordulójának meccseit tippeljük meg.
Vármegyei Rivaldafény 2. évad 3. rész: Jön a 4. forduló a Nyír-Wetland Vármegyei I. osztályban
Fotó: szon.hu

Vármegyei Rivaldafény 2. évad 3. rész:

A 4. forduló párosításai (kezdés: 16.00):

Szombat:

  • Nyírbátor–Ibrány
  • Tiszavasvári–Vásárosnamény
  • Nagyecsed–Újfehértó
  • Mátészalka–Nyírmeggyes

Vasárnap:

  • Gergelyiugornya–Nagykálló
  • Baktalórántháza–Kótaj
  • Gyulaháza–Mándok

 

 

szon.hu PODCAST

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu