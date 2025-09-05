2 órája
Vármegyei Rivaldafény 2.évad 3. rész: Rangadó Nyírbátorban és Nagyecseden
A 4. fordulót rendezik a Nyír-Wetland Vármegyei I. osztályban. A Vármegyei Rivaldafény legújabb részében az elmúlt napok történéseit vettük számba és szokás szerint megpróbáltuk megtippelni a soron következő hétvége eredményeit.
A profi klubfutball a válogatott szünet miatt épp „pihenőjét" tölti, az amatőr fociban ellenben most pörögnek csak igazán események. Az elmúlt hétvégén a 3. fordulót rendezték a Nyír-Wetland Vármegyei I. osztályban, szerdán pedig már újra pályára léptek a csapatok, hiszen a Vármegyei Kupa 2025/2026-os idényének 1. fordulóját rendezték. Most pedig már itt vagyunk az újabb éles bevetés előtt, a 4. forduló ráadásul rangadót is hoz, az éllovas Nyírbátor ugyanis a tavalyi idényben bronzérmes Ibrányt fogadja szombaton. Ezen kívül is tartogatnak még érdekes kérdéseket a hétvégi összecsapások, mint például, hogy ki tud-e mászni a kisebb gödörből az Újfehértó, vagy hogy továbbra is ilyen gólgazdag mérkőzéseket játszik-e a Nagykálló? Hallgassa meg a Vármegyei Rivaldafény legújabb epizódját!
Vármegyei Rivaldafény 2. évad 3. rész:
A 4. forduló párosításai (kezdés: 16.00):
Szombat:
- Nyírbátor–Ibrány
- Tiszavasvári–Vásárosnamény
- Nagyecsed–Újfehértó
- Mátészalka–Nyírmeggyes
Vasárnap:
- Gergelyiugornya–Nagykálló
- Baktalórántháza–Kótaj
- Gyulaháza–Mándok
