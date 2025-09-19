1 órája
Vármegyei Rivaldafény - 2. évad, 4. rész: megállíthatatlan a Nyírbátor, rangadó Mátészalkán
Immáron a 7. fordulót rendezik a Nyír-Wetland Vármegyei I. osztályban. A Vármegyei Rivaldafény legújabb részében az elmúlt időszak történéseit vettük számba és szokás szerint megpróbáltuk megtippelni a soron következő hétvége eredményeit.
Öt mérkőzés, öt győzelem, egyelőre őrzi makulátlanságát a Nyírbátor, amely a Nyír-Wetland Vármegyei bajnokság 7. fordulójában a Mándok csapatát fogadja. A MOL Magyar Kupa 3. fordulóját követően az előttünk álló hétvégén ismét teljes játékkört rendeznek a megyeiben. Szombaton öt, míg vasárnap két összecsapás kerül terítékre.
Igazi rangadónak tekinthető a Mátészalka és az Újfehértó, valamint a Baktalórántháza és a Vásárosnamény találkozója, miközben a még nyeretlen Nyírmeggyes a Nagykállót fogadja, nem titkoltan a három pont megszerzésének céljával.
Mindezeken felül visszatekintünk az 6. forduló érdekességeire is. A tényeken túlmenően érzéseinket vagy véleményünket is megfogalmazunk beszélgetésünk során, így természetesen azokkal egyetérteni sem kötelező...
Vármegyei Rivaldafény 2. évad 4. rész:
szon.hu PODCAST
- A Magyar Vöröskereszt neve és emblémája a bizalom jelképe, a csalók ezzel próbálnak visszaélni
- Dr. Kiss Csaba háziorvos elárulta, hogyan támogathatjuk immunrendszerünket ősszel
- Vármegyei Rivaldafény - 2. évad, 3. rész: rangadó Nyírbátorban és Nagyecseden
- Magas a léc, de megugranák
- Iskolakezdés stressz nélkül?– A nyíregyházi szakpszichológus elárulta, hogyan segíthet gyermekének átlendülni a tanévkezdés nehézségein