Vármegyei Rivaldafény - 2. évad, 4. rész: megállíthatatlan a Nyírbátor, rangadó Mátészalkán

Címkék#Nyír-Wetland Vármegyei#Vármegyei Rivaldafény#podcast#labdarúgás

Immáron a 7. fordulót rendezik a Nyír-Wetland Vármegyei I. osztályban. A Vármegyei Rivaldafény legújabb részében az elmúlt időszak történéseit vettük számba és szokás szerint megpróbáltuk megtippelni a soron következő hétvége eredményeit.

Mihály Norbert

Öt mérkőzés, öt győzelem, egyelőre őrzi makulátlanságát a Nyírbátor, amely a Nyír-Wetland Vármegyei bajnokság 7. fordulójában a Mándok csapatát fogadja. A MOL Magyar Kupa 3. fordulóját követően az előttünk álló hétvégén ismét teljes játékkört rendeznek a megyeiben. Szombaton öt, míg vasárnap két összecsapás kerül terítékre.  

Vármegyei
Vármegyei Rivaldafény 2. évad 4. rész: 
Fotó: szon.hu

Igazi rangadónak tekinthető a Mátészalka és az Újfehértó, valamint a Baktalórántháza és a Vásárosnamény találkozója, miközben a még nyeretlen Nyírmeggyes a Nagykállót fogadja, nem titkoltan a három pont megszerzésének céljával. 

Mindezeken felül visszatekintünk az 6. forduló érdekességeire is. A tényeken túlmenően érzéseinket vagy véleményünket is megfogalmazunk beszélgetésünk során, így természetesen azokkal egyetérteni sem kötelező...

Vármegyei Rivaldafény 2. évad 4. rész:  

 

