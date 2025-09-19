Vármegyei Rivaldafény - 2. évad, 4. rész: megállíthatatlan a Nyírbátor, rangadó Mátészalkán

Öt mérkőzés, öt győzelem, egyelőre őrzi makulátlanságát a Nyírbátor, amely a Nyír-Wetland Vármegyei bajnokság 7. fordulójában a Mándok csapatát fogadja. A MOL Magyar Kupa 3. fordulóját követően az előttünk álló hétvégén ismét teljes játékkört rendeznek a megyeiben. Szombaton öt, míg vasárnap két összecsapás kerül terítékre.

Vármegyei Rivaldafény 2. évad 4. rész:

Fotó: szon.hu

Igazi rangadónak tekinthető a Mátészalka és az Újfehértó, valamint a Baktalórántháza és a Vásárosnamény találkozója, miközben a még nyeretlen Nyírmeggyes a Nagykállót fogadja, nem titkoltan a három pont megszerzésének céljával.

Mindezeken felül visszatekintünk az 6. forduló érdekességeire is. A tényeken túlmenően érzéseinket vagy véleményünket is megfogalmazunk beszélgetésünk során, így természetesen azokkal egyetérteni sem kötelező...

