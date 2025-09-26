3 órája
Vármegyei Rivaldafény - 2. évad, 5. rész: derbi a Bereg szívében
A Vármegyei I. osztály hétvégi slágermeccse a Vásárosnamény–Gergelyiugornya. Íme a Vármegyei Rivaldafény legújabb epizódja.
Robog tovább a vármegyei foci, szombaton és vasárnap már a 8. fordulót rendezik a Nyír-Wetland Vármegyei I. osztály 2025/2026-os idényében. Ezúttal is ígéretes párosítások állnak előttünk, a két éllovas, a Nyírbátor és a Mátészalka idegenben lép pályára, ráadásul mindkét gárda igen veszélyes/szeszélyes alakulat vendég lesz. Színvonalában és tétjében mindenképpen az Ibrány–Nagyecsed összecsapás viszi a prímet, a játéknap esszenciája azonban mindenképp a beregi derbi, a Vásárosnamény–Gergelyiugornya lesz. A Vármegyei Rivaldafény legújabb epizódjában azon túl, hogy kiveséztük az elmúlt forduló történéseit, szót ejtettünk a Vármegyei Kupa hétközi mérkőzéseiről és szokásunkhoz híven megpróbáltuk megtippelni az előttünk álló hétvége összecsapásainak kimenetelét.
Vármegyei Rivaldafény 2. évad, 5. rész:
