Vármegyei Rivaldafény - 2. évad, 5. rész: derbi a Bereg szívében

Robog tovább a vármegyei foci, szombaton és vasárnap már a 8. fordulót rendezik a Nyír-Wetland Vármegyei I. osztály 2025/2026-os idényében. Ezúttal is ígéretes párosítások állnak előttünk, a két éllovas, a Nyírbátor és a Mátészalka idegenben lép pályára, ráadásul mindkét gárda igen veszélyes/szeszélyes alakulat vendég lesz. Színvonalában és tétjében mindenképpen az Ibrány–Nagyecsed összecsapás viszi a prímet, a játéknap esszenciája azonban mindenképp a beregi derbi, a Vásárosnamény–Gergelyiugornya lesz. A Vármegyei Rivaldafény legújabb epizódjában azon túl, hogy kiveséztük az elmúlt forduló történéseit, szót ejtettünk a Vármegyei Kupa hétközi mérkőzéseiről és szokásunkhoz híven megpróbáltuk megtippelni az előttünk álló hétvége összecsapásainak kimenetelét.

Vármegyei Rivaldafény: A 8. forduló több háromesélyes meccset is tartogat.

Fotó: szon.hu

Vármegyei Rivaldafény 2. évad, 5. rész: