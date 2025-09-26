szeptember 26., péntek

3 órája

Vármegyei Rivaldafény - 2. évad, 5. rész: derbi a Bereg szívében

Címkék#szon podcast#megye I#labdarúgás

A Vármegyei I. osztály hétvégi slágermeccse a Vásárosnamény–Gergelyiugornya. Íme a Vármegyei Rivaldafény legújabb epizódja.

Kerecsen József

Robog tovább a vármegyei foci, szombaton és vasárnap már a 8. fordulót rendezik a Nyír-Wetland Vármegyei I. osztály 2025/2026-os idényében. Ezúttal is ígéretes párosítások állnak előttünk, a két éllovas, a Nyírbátor és a Mátészalka idegenben lép pályára, ráadásul mindkét gárda igen veszélyes/szeszélyes alakulat vendég lesz. Színvonalában és tétjében mindenképpen az Ibrány–Nagyecsed összecsapás viszi a prímet, a játéknap esszenciája azonban mindenképp a beregi derbi, a Vásárosnamény–Gergelyiugornya lesz. A Vármegyei Rivaldafény legújabb epizódjában azon túl, hogy kiveséztük az elmúlt forduló történéseit, szót ejtettünk a Vármegyei Kupa hétközi mérkőzéseiről és szokásunkhoz híven megpróbáltuk megtippelni az előttünk álló hétvége összecsapásainak kimenetelét. 

Vármegyei Rivaldafény 2. évad 5. rész.
Vármegyei Rivaldafény: A 8. forduló több háromesélyes meccset is tartogat.
Fotó: szon.hu

Vármegyei Rivaldafény 2. évad, 5. rész:

 

 

