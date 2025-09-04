Hamisítatlan vármegyei életérzés: Szakolyban néztük meg a Nyírbátor vendégjátékát

Több, ígéretesnek tűnő párosítás is volt, mi azonban a Szakoly–Nyírbátor összecsapást választottuk a kupakör első fordulójából. A házigazda kissé csalódásként élte meg az előző idényt, hiszen a vármegyei II. osztály, 1. számú csoportjában pallérozódó gárda ötödikként zárt, így a 2025-2026-os szezonnak már azzal a céllal vágott neki, hogy minimum a dobogóra odaférjen – bár ebben hátráltató tényező lehet a Herkules kállósemjéni szerepvállalása, valamint a Nyírbogát csoportváltása. Ellenfele az élvonalbeli Nyírbátor remekül erősített a nyáron, amit mi sem bizonyít jobban, minthogy négy győzelemmel kezdte a Nyír-Wetland vármegyei I. osztály idei kiírását.

Hamisítatlan vármegyei focihangulat fogadott minket Szakolyban

Fotó: Bozsó Katalin

Mivel a Szakoly csoportjában mindössze tizenegy csapat van, így Kovács Ádám legénysége abban bízott, hogy legalább két-három kört tud majd menni a Vármegyei Kupában, ám a sorsolás nem kedvezett a klubnak, a Bátort kapta.

Szakolyban remek pálya fogadott minket, kiszolgáló létesítménnyel, műfüvessel, fedett lelátórésszel, s habár nem volt teljesen telt ház, de azért szép számmal érkeztek helyi szurkolók, sőt nyírbátoriak is. A hazaiak kezdték az összecsapást, rögtön látszott, hogy remekül felépített csapatról van szó, amely hátulról építkezve, leginkább a széleket igyekezett megjátszani, ellenben a Bátor komoly letámadásokkal vetette bele magát az ütközetbe, így Ferenczi Ádám már a második percben megszerezte a vezetést. Aztán az első negyedóra végén a semmiből kapott, mondjuk ki bátran, egy jogtalan tizenegyest a Nyírbátor. A részletekbe inkább ne menjünk bele, hiszen büntető az, amit a játékvezető befúj, ezt pedig befújta. Hunyadi Bence köszönte szépen és kétgólosra növelte a fekete mezes gárda fórját. Öt percre rá már hárommal ment Erdei Zoltán játékos-edző egylete, Petics Balázs is bevette Kerekes Attila kapuját. Akár még meg is ijedhettünk volna, ám Kovács Ádám összekapta az övéit, Kerecsen József remekül osztogatott a szűrő pozíciójából, miközben a Bodai, Vasas duó igyekezett előre juttatni a labdát Módis Dávid. Vasas Tamás a 34. percben egy remekbe szabott beadást bólintott a hálóba, ezzel visszahozva a meccsbe a házigazdát.