szeptember 4., csütörtök

Rozália névnap

29°
+33
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Vármegyei foci

35 perce

Ott voltunk! Hamisítatlan vármegyei életérzés: Szakolyban néztük meg a Nyírbátor vendégjátékát

Címkék#vármegyei kupa#Szakoly#Nyírbátor

A Vármegyei Kupa első fordulójában huszonhat csapat volt érdekelt, akik azzal a céllal léptek pályára, hogy kiharcolják a legjobb tizenhatba jutást, hiszen három csapat erőnyerőként majd csak a második körben kapcsolódik be.

Mihály Norbert

Több, ígéretesnek tűnő párosítás is volt, mi azonban a Szakoly–Nyírbátor összecsapást választottuk a kupakör első fordulójából. A házigazda kissé csalódásként élte meg az előző idényt, hiszen a vármegyei II. osztály, 1. számú csoportjában pallérozódó gárda ötödikként zárt, így a 2025-2026-os szezonnak már azzal a céllal vágott neki, hogy minimum a dobogóra odaférjen – bár ebben hátráltató tényező lehet a Herkules kállósemjéni szerepvállalása, valamint a Nyírbogát csoportváltása. Ellenfele az élvonalbeli Nyírbátor remekül erősített a nyáron, amit mi sem bizonyít jobban, minthogy négy győzelemmel kezdte a Nyír-Wetland vármegyei I. osztály idei kiírását. 

vármegyei
Hamisítatlan vármegyei focihangulat fogadott minket Szakolyban
Fotó: Bozsó Katalin

Vármegyei hangulat Szakolyban

Mivel a Szakoly csoportjában mindössze tizenegy csapat van, így Kovács Ádám legénysége abban bízott, hogy legalább két-három kört tud majd menni a Vármegyei Kupában, ám a sorsolás nem kedvezett a klubnak, a Bátort kapta.

Szakolyban remek pálya fogadott minket, kiszolgáló létesítménnyel, műfüvessel, fedett lelátórésszel, s habár nem volt teljesen telt ház, de azért szép számmal érkeztek helyi szurkolók, sőt nyírbátoriak is. A hazaiak kezdték az összecsapást, rögtön látszott, hogy remekül felépített csapatról van szó, amely hátulról építkezve, leginkább a széleket igyekezett megjátszani, ellenben a Bátor komoly letámadásokkal vetette bele magát az ütközetbe, így Ferenczi Ádám már a második percben megszerezte a vezetést. Aztán az első negyedóra végén a semmiből kapott, mondjuk ki bátran, egy jogtalan tizenegyest a Nyírbátor. A részletekbe inkább ne menjünk bele, hiszen büntető az, amit a játékvezető befúj, ezt pedig befújta. Hunyadi Bence köszönte szépen és kétgólosra növelte a fekete mezes gárda fórját. Öt percre rá már hárommal ment Erdei Zoltán játékos-edző egylete, Petics Balázs is bevette Kerekes Attila kapuját. Akár még meg is ijedhettünk volna, ám Kovács Ádám összekapta az övéit, Kerecsen József remekül osztogatott a szűrő pozíciójából, miközben a Bodai, Vasas duó igyekezett előre juttatni a labdát Módis Dávidhoz. Vasas Tamás a 34. percben egy remekbe szabott beadást bólintott a hálóba, ezzel visszahozva a meccsbe a házigazdát.     

6D1A9038
Nagyot küzdöttek a csapatok
Fotó: Bozsó Katalin

A fordulás után aztán szinte rögtön büntetőt kapott a vendéglátó, a játékos-edző Kovács Ádám pedig nem is hibázott, a hálóba bombázta a játékszert. Az ezt követő percekben aztán odaszorította ellenfelét a kapujához a Szakoly, talán 3–0-s bátori vezetésnél senki sem gondolta azt, hogy itt még a továbbjutásért lesz harcban a sárga-kék formáció. Az utolsó negyedóráig tartotta is a lépést riválisával a Szakoly, ám akkor sebességi fokozatot váltott a Bátor, amely Boda Balázs, majd Márton András találataival pontot tett a találkozó végére. Összességében a Nyírbátor megérdemelten jutott a második fordulóba, ellenben a Szakolynak sincs oka a szégyenkezésre, hiszen igencsak tisztes helyt állt.   

6D1A9013
A községben büszkék a helyi csapatra
Fotó: Bozsó Katalin

A hazai szurkolók előtt le a kalappal, végig kitartottak az övéik mellett, s egytől egyig egyetértettek abban, hogy kiváló csapatuk van, amely igencsak sokra predesztinált a második vonalban.  

– Nehéz mérkőzésre számítottunk, és mondhatjuk, hogy az is lett, hiszen hamar megszereztük a vezetést, sőt meg is tripláztuk azt, ám a srácok ezt követően egy kicsit beleültek a mérkőzésbe – mondta el a lefújást követően a Nyírbátor játékos-edzője, Erdei Zoltán.

 – A félidőben egy kissé bent ragadtunk az öltözőben, magunkra húztuk az ellenfelet. Sok mindenen nem kell javítanunk, a cél a továbbjutás volt, illetve az, hogy olyan játékosok is lehetőséget kapjanak, akik eddig kevesebbet játszottak. Két-három fordulót szeretnénk a Vármegyei Kupában is menni, hiszen a bajnokság azért előnyt élvez. Az élvonalban szeretnénk odaérni a dobogóra, hiszen ennek megfelelően erősítettük meg a nyáron a keretet. 

Szakoly vs. Nyírbátor

Fotók: Bozsó Katalin

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu