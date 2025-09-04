35 perce
Ott voltunk! Hamisítatlan vármegyei életérzés: Szakolyban néztük meg a Nyírbátor vendégjátékát
A Vármegyei Kupa első fordulójában huszonhat csapat volt érdekelt, akik azzal a céllal léptek pályára, hogy kiharcolják a legjobb tizenhatba jutást, hiszen három csapat erőnyerőként majd csak a második körben kapcsolódik be.
Több, ígéretesnek tűnő párosítás is volt, mi azonban a Szakoly–Nyírbátor összecsapást választottuk a kupakör első fordulójából. A házigazda kissé csalódásként élte meg az előző idényt, hiszen a vármegyei II. osztály, 1. számú csoportjában pallérozódó gárda ötödikként zárt, így a 2025-2026-os szezonnak már azzal a céllal vágott neki, hogy minimum a dobogóra odaférjen – bár ebben hátráltató tényező lehet a Herkules kállósemjéni szerepvállalása, valamint a Nyírbogát csoportváltása. Ellenfele az élvonalbeli Nyírbátor remekül erősített a nyáron, amit mi sem bizonyít jobban, minthogy négy győzelemmel kezdte a Nyír-Wetland vármegyei I. osztály idei kiírását.
Vármegyei hangulat Szakolyban
Mivel a Szakoly csoportjában mindössze tizenegy csapat van, így Kovács Ádám legénysége abban bízott, hogy legalább két-három kört tud majd menni a Vármegyei Kupában, ám a sorsolás nem kedvezett a klubnak, a Bátort kapta.
Szakolyban remek pálya fogadott minket, kiszolgáló létesítménnyel, műfüvessel, fedett lelátórésszel, s habár nem volt teljesen telt ház, de azért szép számmal érkeztek helyi szurkolók, sőt nyírbátoriak is. A hazaiak kezdték az összecsapást, rögtön látszott, hogy remekül felépített csapatról van szó, amely hátulról építkezve, leginkább a széleket igyekezett megjátszani, ellenben a Bátor komoly letámadásokkal vetette bele magát az ütközetbe, így Ferenczi Ádám már a második percben megszerezte a vezetést. Aztán az első negyedóra végén a semmiből kapott, mondjuk ki bátran, egy jogtalan tizenegyest a Nyírbátor. A részletekbe inkább ne menjünk bele, hiszen büntető az, amit a játékvezető befúj, ezt pedig befújta. Hunyadi Bence köszönte szépen és kétgólosra növelte a fekete mezes gárda fórját. Öt percre rá már hárommal ment Erdei Zoltán játékos-edző egylete, Petics Balázs is bevette Kerekes Attila kapuját. Akár még meg is ijedhettünk volna, ám Kovács Ádám összekapta az övéit, Kerecsen József remekül osztogatott a szűrő pozíciójából, miközben a Bodai, Vasas duó igyekezett előre juttatni a labdát Módis Dávidhoz. Vasas Tamás a 34. percben egy remekbe szabott beadást bólintott a hálóba, ezzel visszahozva a meccsbe a házigazdát.
A fordulás után aztán szinte rögtön büntetőt kapott a vendéglátó, a játékos-edző Kovács Ádám pedig nem is hibázott, a hálóba bombázta a játékszert. Az ezt követő percekben aztán odaszorította ellenfelét a kapujához a Szakoly, talán 3–0-s bátori vezetésnél senki sem gondolta azt, hogy itt még a továbbjutásért lesz harcban a sárga-kék formáció. Az utolsó negyedóráig tartotta is a lépést riválisával a Szakoly, ám akkor sebességi fokozatot váltott a Bátor, amely Boda Balázs, majd Márton András találataival pontot tett a találkozó végére. Összességében a Nyírbátor megérdemelten jutott a második fordulóba, ellenben a Szakolynak sincs oka a szégyenkezésre, hiszen igencsak tisztes helyt állt.
A hazai szurkolók előtt le a kalappal, végig kitartottak az övéik mellett, s egytől egyig egyetértettek abban, hogy kiváló csapatuk van, amely igencsak sokra predesztinált a második vonalban.
– Nehéz mérkőzésre számítottunk, és mondhatjuk, hogy az is lett, hiszen hamar megszereztük a vezetést, sőt meg is tripláztuk azt, ám a srácok ezt követően egy kicsit beleültek a mérkőzésbe – mondta el a lefújást követően a Nyírbátor játékos-edzője, Erdei Zoltán.
– A félidőben egy kissé bent ragadtunk az öltözőben, magunkra húztuk az ellenfelet. Sok mindenen nem kell javítanunk, a cél a továbbjutás volt, illetve az, hogy olyan játékosok is lehetőséget kapjanak, akik eddig kevesebbet játszottak. Két-három fordulót szeretnénk a Vármegyei Kupában is menni, hiszen a bajnokság azért előnyt élvez. Az élvonalban szeretnénk odaérni a dobogóra, hiszen ennek megfelelően erősítettük meg a nyáron a keretet.
