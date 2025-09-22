szeptember 22., hétfő

Móric névnap

Vármegyei foci

2 órája

Potyogtak a gólok a 2. számú csoportban

Címkék#vármegyei foci#Nagyhalász#megye II#Újdombrád

Magabiztos volt az Újdombrád, gólzáporos meccset nyert meg az Aranyosapáti.

Mihály Norbert

Immáron az ötödik fordulójához érkezett a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei II. osztály 2. számú csoportja, ahol továbbra is bombaformában játszik az Újdombrád.

Vármegyei
Gólzáporos hétvége a Vármegyei II. osztály, 2. számú csoportjában
Fotó: pexels

Vármegyei II. osztály, 2. számú csoport, 5. forduló

Záhony–Újdombrád 0–8 (0–4)
Záhony, v.: Lengyel.
Záhony: Mucsicska – Fábián, Zán (Barna), Angyal, Balogh, Barkaszi, Ponczók (Varga), Győri, Molnár, Gombkötő Z., Gombkötő Z II. Edző: Gombkötő Zoltán.
Újdombrád: Balla – Poór (Nagy), Veress (Balla K.), Balla J., Török (Mándi), Bodó, Bandor (Tóth Á.), Balogh (Bodnár), Puporka, Tóth R., Oláh. Edző: Balla János.
Gól: Puporka 3, Tóth N., Török, Balla J. Kiállítva: Gombkötő Z. II. (83.).

Aranyosapáti–Vaja 6–3 (2–2)
Aranyosapáti, v.: Valu.
Aranyosapáti: Révész – Popovics, Treszkai (Varga), Boda (Kantár), Dobod, Koi (Szőke), Bartha, Tári (Németh), Baráth, Kazsuk, Orosz (Fodor). Edző: Böszörményi József.
Vaja: Ilyés – Pilik, Mozga, Lusánszki, Balogh (Soós), Mikó, Tóth, Virág, Bencze M., Papp, Bencze B. Edző: Molnár István.   
Gól: Boda, Bartha, Orosz, Németh, Kantár, Kazsuk, ill Virág 2, Bencze M.

Fényeslitke–Tuzsér 0–1 (0–0)
Fényeslitke, v.: Veres.
Fényeslitke: Rohács – Czap, Demeter, Juhász (Miczák), Fodor, Kovács G., Kovács J, Nagy Z., Lippai, Kazár (Arnóczki), Nagy B. Edző: Nagy Zoltán.
Tuzsér: Révész Ba. – Sajtos (Gombkötő), Balogh T., Révész Bá., Orgován, Balogh G., Vantyuch, Iván, Setét (Koszta), Osztolykán (Péter), Jónás. Edző: Szabó István.
Gól: Balogh G. 

Nagyhalász–Nyírkarász 3–1 (1–0)
Nagyhalász, v.: Paráda.
Nagyhalász: Krizsanovszki – Együd (Kormány), Mészáros, Illés, Czirbik, Lippai (Petrikovits), Korsoveczki, Gulyás (Tóth), Iván, Balogh (Oláh), Nagy (Kernács). Edző: id. Kató István.
Nyírkarász: Bandor – Király, Lesku (Farkas), Dudás (Savrnoh), Tóth M., Kasza, Kovács (Veress), Tóth T. (Liptai), Csáki, Jónás, Koós (Nagy). Edző: Éles István.
Gól: Iván, Balogh, Petrikovits, ill Farkas.  

Ajak–Filo SE 2–1 (2–1)
Ajak, v.: Major.
Ajak: Séra – Ténai, Iski (Homoki), Jenei, Illés (Meggyesi), Lakatos (Nikischer), Miskolczi (Hódos), Bakó, Varga (Csuka), Horváth, Soós. Edző: Szőlősi Lóránd.
Filo SE: Ferencz – Micovda, Majoros, Lipcsei, Záhonyi, Szabó B. (Hokk), Asztalos, Czipa, Tóth (Szabó Z.), Vajda (Krutilla), Bárdos (Nagy). Edző: Balogh Zoltán.
Gól: Iski, Lakatos, ill Lipcsei.

A bajnokság állása:

1ÚJDOMBRÁD SEÚJDOMBRÁD SE44001931612
2AJAK VSCAJAK VSC431085310
3JÉKE FCJÉKE FC430116889
4FÉNYESLITKEI SEFÉNYESLITKEI SE53028629
5FILO SEFILO SE520312936
6NAGYHALÁSZI SENAGYHALÁSZI SE520389-16
7TUZSÉR SETUZSÉR SE420256-16
8ARANYOSAPÁTI LSEARANYOSAPÁTI LSE52031215-36
9 NYÍRKARÁSZ 2023 SE520369-36
10ZÁHONY VSEZÁHONY VSE5113618-124
11VAJAI SEVAJAI SE4004618-120

 

 

