Potyogtak a gólok a 2. számú csoportban
Magabiztos volt az Újdombrád, gólzáporos meccset nyert meg az Aranyosapáti.
Immáron az ötödik fordulójához érkezett a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei II. osztály 2. számú csoportja, ahol továbbra is bombaformában játszik az Újdombrád.
Vármegyei II. osztály, 2. számú csoport, 5. forduló
Záhony–Újdombrád 0–8 (0–4)
Záhony, v.: Lengyel.
Záhony: Mucsicska – Fábián, Zán (Barna), Angyal, Balogh, Barkaszi, Ponczók (Varga), Győri, Molnár, Gombkötő Z., Gombkötő Z II. Edző: Gombkötő Zoltán.
Újdombrád: Balla – Poór (Nagy), Veress (Balla K.), Balla J., Török (Mándi), Bodó, Bandor (Tóth Á.), Balogh (Bodnár), Puporka, Tóth R., Oláh. Edző: Balla János.
Gól: Puporka 3, Tóth N., Török, Balla J. Kiállítva: Gombkötő Z. II. (83.).
Aranyosapáti–Vaja 6–3 (2–2)
Aranyosapáti, v.: Valu.
Aranyosapáti: Révész – Popovics, Treszkai (Varga), Boda (Kantár), Dobod, Koi (Szőke), Bartha, Tári (Németh), Baráth, Kazsuk, Orosz (Fodor). Edző: Böszörményi József.
Vaja: Ilyés – Pilik, Mozga, Lusánszki, Balogh (Soós), Mikó, Tóth, Virág, Bencze M., Papp, Bencze B. Edző: Molnár István.
Gól: Boda, Bartha, Orosz, Németh, Kantár, Kazsuk, ill Virág 2, Bencze M.
Fényeslitke–Tuzsér 0–1 (0–0)
Fényeslitke, v.: Veres.
Fényeslitke: Rohács – Czap, Demeter, Juhász (Miczák), Fodor, Kovács G., Kovács J, Nagy Z., Lippai, Kazár (Arnóczki), Nagy B. Edző: Nagy Zoltán.
Tuzsér: Révész Ba. – Sajtos (Gombkötő), Balogh T., Révész Bá., Orgován, Balogh G., Vantyuch, Iván, Setét (Koszta), Osztolykán (Péter), Jónás. Edző: Szabó István.
Gól: Balogh G.
Nagyhalász–Nyírkarász 3–1 (1–0)
Nagyhalász, v.: Paráda.
Nagyhalász: Krizsanovszki – Együd (Kormány), Mészáros, Illés, Czirbik, Lippai (Petrikovits), Korsoveczki, Gulyás (Tóth), Iván, Balogh (Oláh), Nagy (Kernács). Edző: id. Kató István.
Nyírkarász: Bandor – Király, Lesku (Farkas), Dudás (Savrnoh), Tóth M., Kasza, Kovács (Veress), Tóth T. (Liptai), Csáki, Jónás, Koós (Nagy). Edző: Éles István.
Gól: Iván, Balogh, Petrikovits, ill Farkas.
Ajak–Filo SE 2–1 (2–1)
Ajak, v.: Major.
Ajak: Séra – Ténai, Iski (Homoki), Jenei, Illés (Meggyesi), Lakatos (Nikischer), Miskolczi (Hódos), Bakó, Varga (Csuka), Horváth, Soós. Edző: Szőlősi Lóránd.
Filo SE: Ferencz – Micovda, Majoros, Lipcsei, Záhonyi, Szabó B. (Hokk), Asztalos, Czipa, Tóth (Szabó Z.), Vajda (Krutilla), Bárdos (Nagy). Edző: Balogh Zoltán.
Gól: Iski, Lakatos, ill Lipcsei.
A bajnokság állása:
|1
|ÚJDOMBRÁD SE
|4
|4
|0
|0
|19
|3
|16
|12
|2
|AJAK VSC
|4
|3
|1
|0
|8
|5
|3
|10
|3
|JÉKE FC
|4
|3
|0
|1
|16
|8
|8
|9
|4
|FÉNYESLITKEI SE
|5
|3
|0
|2
|8
|6
|2
|9
|5
|FILO SE
|5
|2
|0
|3
|12
|9
|3
|6
|6
|NAGYHALÁSZI SE
|5
|2
|0
|3
|8
|9
|-1
|6
|7
|TUZSÉR SE
|4
|2
|0
|2
|5
|6
|-1
|6
|8
|ARANYOSAPÁTI LSE
|5
|2
|0
|3
|12
|15
|-3
|6
|9
|NYÍRKARÁSZ 2023 SE
|5
|2
|0
|3
|6
|9
|-3
|6
|10
|ZÁHONY VSE
|5
|1
|1
|3
|6
|18
|-12
|4
|11
|VAJAI SE
|4
|0
|0
|4
|6
|18
|-12
|0
