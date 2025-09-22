Potyogtak a gólok a 2. számú csoportban

Immáron az ötödik fordulójához érkezett a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei II. osztály 2. számú csoportja, ahol továbbra is bombaformában játszik az Újdombrád.

Gólzáporos hétvége a Vármegyei II. osztály, 2. számú csoportjában

Fotó: pexels

Vármegyei II. osztály, 2. számú csoport, 5. forduló

Záhony–Újdombrád 0–8 (0–4)

Záhony, v.: Lengyel.

Záhony: Mucsicska – Fábián, Zán (Barna), Angyal, Balogh, Barkaszi, Ponczók (Varga), Győri, Molnár, Gombkötő Z., Gombkötő Z II. Edző: Gombkötő Zoltán.

Újdombrád: Balla – Poór (Nagy), Veress (Balla K.), Balla J., Török (Mándi), Bodó, Bandor (Tóth Á.), Balogh (Bodnár), Puporka, Tóth R., Oláh. Edző: Balla János.

Gól: Puporka 3, Tóth N., Török, Balla J. Kiállítva: Gombkötő Z. II. (83.).

Aranyosapáti–Vaja 6–3 (2–2)

Aranyosapáti, v.: Valu.

Aranyosapáti: Révész – Popovics, Treszkai (Varga), Boda (Kantár), Dobod, Koi (Szőke), Bartha, Tári (Németh), Baráth, Kazsuk, Orosz (Fodor). Edző: Böszörményi József.

Vaja: Ilyés – Pilik, Mozga, Lusánszki, Balogh (Soós), Mikó, Tóth, Virág, Bencze M., Papp, Bencze B. Edző: Molnár István.

Gól: Boda, Bartha, Orosz, Németh, Kantár, Kazsuk, ill Virág 2, Bencze M.

Fényeslitke–Tuzsér 0–1 (0–0)

Fényeslitke, v.: Veres.

Fényeslitke: Rohács – Czap, Demeter, Juhász (Miczák), Fodor, Kovács G., Kovács J, Nagy Z., Lippai, Kazár (Arnóczki), Nagy B. Edző: Nagy Zoltán.

Tuzsér: Révész Ba. – Sajtos (Gombkötő), Balogh T., Révész Bá., Orgován, Balogh G., Vantyuch, Iván, Setét (Koszta), Osztolykán (Péter), Jónás. Edző: Szabó István.

Gól: Balogh G.

Nagyhalász–Nyírkarász 3–1 (1–0)

Nagyhalász, v.: Paráda.

Nagyhalász: Krizsanovszki – Együd (Kormány), Mészáros, Illés, Czirbik, Lippai (Petrikovits), Korsoveczki, Gulyás (Tóth), Iván, Balogh (Oláh), Nagy (Kernács). Edző: id. Kató István.

Nyírkarász: Bandor – Király, Lesku (Farkas), Dudás (Savrnoh), Tóth M., Kasza, Kovács (Veress), Tóth T. (Liptai), Csáki, Jónás, Koós (Nagy). Edző: Éles István.

Gól: Iván, Balogh, Petrikovits, ill Farkas.

Ajak–Filo SE 2–1 (2–1)

Ajak, v.: Major.

Ajak: Séra – Ténai, Iski (Homoki), Jenei, Illés (Meggyesi), Lakatos (Nikischer), Miskolczi (Hódos), Bakó, Varga (Csuka), Horváth, Soós. Edző: Szőlősi Lóránd.

Filo SE: Ferencz – Micovda, Majoros, Lipcsei, Záhonyi, Szabó B. (Hokk), Asztalos, Czipa, Tóth (Szabó Z.), Vajda (Krutilla), Bárdos (Nagy). Edző: Balogh Zoltán.

Gól: Iski, Lakatos, ill Lipcsei.