Tizenegy gól Tuzséron, tíz Újdombrádon!

Továbbra is őrzi makulátlanságát az Újdombrád, amely a vármegyei II. osztály, 2. számú csoportjában sorozatban már az ötödik győzelmét aratta.

Továbbra is meggyőző játékot mutat a vármegyei II. osztály, 2. számú csoportjában az Újdombrád

Vármegyei II. osztály, 2. számú csoport, 6. forduló



Tuzsér–Aranyosapáti 9–2 (5–1)

Tuzsér, v.: Lengyel.

Tuzsér: Révész Ba. (Csuka) – Sajtos (Gombkötő), Balogh T. (Iván), Révész Bá., Balogh G., Jónás A., Péter (Szöke), Koszta (Kovács), Setét, Osztolykán, Jónás Zs. Edző: Szabó István.

Aranyosapáti: Kiss – Treszkai (Szőke), Boda (Ésik), Dobod, Koi, Bartha (Lipták), Popovics, Tári, Kazsuk (Baráth), Németh, Orosz (Varga). Edző: Böszörményi József.

Gól: Setét 5, Balogh T., Balogh G., Sajtos, Péter, ill Orosz, Tári.

Jéke–Ajak 2–2 (1–1)

Jéke, v.: Varga.

Jéke: Halász – Iván A. I., Balogh L., Mona, Huszti (Koszta), Setét (Algács), Balogh M., Horváth (Csizmadia), Iván A. II., Miskolczi. Edző: Volkán Roland.

Ajak: Séra – Ténai, Iski, Homoki, Illés, Lakatos (Szopkó), Miskolczi, Harakály, Bakó (Hódos), Varga (Nikischer), Soós. Edző: Szőlősi Lóránd.

Gól: Balogh M, Iván A. I., ill Miskolczi, Harakály.

Vaja–Záhony 1–1 (1–0)

Vaja, v.: Hegedűs I.

Vaja: Ilyés – Pilik, Lusánszki (Soós), Balogh (Zákány), Kósa, Bencze M., Simák, Nagy, Mocsár (Tóth), Bencze B., Mozga. Edző: Molnár István.

Záhony: Mucsicska – Balogh R., Varga (Szitai), Zán, Balogh S. (Sajtos), Barkaszi, Angyal, Fábián, Győri, Molnár, Gombkötő. Edző: Gombkötő Zoltán.

Gól: Mocsár, ill Fábián.

Újdombrád–Nyírkarász 8–2 (4–0)

Újdombrád, v.: Szikszai.

Újdombrád: Bodnár – Veress (Mándi), Balla J., Török (Balla K.), Bodó (Tóth Á.), Bandor, Balogh (Poór), Tóth B., Puporka, Tóth N., Oláh. Edző: Balla János.

Nyírkarász: Bandor – Király, Liptai (Farkas), Savrnoh, Dudás, Tóth, Roskó (Puskás), Csáki, Lesku, Koós (Nagy), Veress. Edző: Éles István.

Gól: Tóth N. 2, Puporka 4, Veress 2, ill Dudás, Farkas.

Nagyhalász–Filo SE 2–3 (0–1)

Nagyhalász, v.: Semegi.

Nagyhalász: Krizsanovszki – Együd (Nagy), Czirbik, Gulyás (Kernács), Iván, Lippa (Petrikovits), Korsoveczki, Balogh, Illés, Mészáros, Kormány. Edző: id. Kató István.

Filo: Ferencz – Balogh, Micovda, Nagy (Krutilla), Majoros (Szabovcsik), Záhonyi (Czipa), Szabó, Asztalos, Hokk, Vajda (Sztojka), Bárdos. Edző: Balogh Zoltán.

Gól: Kormány, Korsoveczki, ill Balogh, Micovda, Majoros.