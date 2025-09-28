55 perce
Tizenegy gól Tuzséron, tíz Újdombrádon!
Továbbra sincs ellenszer Balla János csapatának játékára.
Továbbra is őrzi makulátlanságát az Újdombrád, amely a vármegyei II. osztály, 2. számú csoportjában sorozatban már az ötödik győzelmét aratta.
Vármegyei II. osztály, 2. számú csoport, 6. forduló
Tuzsér–Aranyosapáti 9–2 (5–1)
Tuzsér, v.: Lengyel.
Tuzsér: Révész Ba. (Csuka) – Sajtos (Gombkötő), Balogh T. (Iván), Révész Bá., Balogh G., Jónás A., Péter (Szöke), Koszta (Kovács), Setét, Osztolykán, Jónás Zs. Edző: Szabó István.
Aranyosapáti: Kiss – Treszkai (Szőke), Boda (Ésik), Dobod, Koi, Bartha (Lipták), Popovics, Tári, Kazsuk (Baráth), Németh, Orosz (Varga). Edző: Böszörményi József.
Gól: Setét 5, Balogh T., Balogh G., Sajtos, Péter, ill Orosz, Tári.
Jéke–Ajak 2–2 (1–1)
Jéke, v.: Varga.
Jéke: Halász – Iván A. I., Balogh L., Mona, Huszti (Koszta), Setét (Algács), Balogh M., Horváth (Csizmadia), Iván A. II., Miskolczi. Edző: Volkán Roland.
Ajak: Séra – Ténai, Iski, Homoki, Illés, Lakatos (Szopkó), Miskolczi, Harakály, Bakó (Hódos), Varga (Nikischer), Soós. Edző: Szőlősi Lóránd.
Gól: Balogh M, Iván A. I., ill Miskolczi, Harakály.
Vaja–Záhony 1–1 (1–0)
Vaja, v.: Hegedűs I.
Vaja: Ilyés – Pilik, Lusánszki (Soós), Balogh (Zákány), Kósa, Bencze M., Simák, Nagy, Mocsár (Tóth), Bencze B., Mozga. Edző: Molnár István.
Záhony: Mucsicska – Balogh R., Varga (Szitai), Zán, Balogh S. (Sajtos), Barkaszi, Angyal, Fábián, Győri, Molnár, Gombkötő. Edző: Gombkötő Zoltán.
Gól: Mocsár, ill Fábián.
Újdombrád–Nyírkarász 8–2 (4–0)
Újdombrád, v.: Szikszai.
Újdombrád: Bodnár – Veress (Mándi), Balla J., Török (Balla K.), Bodó (Tóth Á.), Bandor, Balogh (Poór), Tóth B., Puporka, Tóth N., Oláh. Edző: Balla János.
Nyírkarász: Bandor – Király, Liptai (Farkas), Savrnoh, Dudás, Tóth, Roskó (Puskás), Csáki, Lesku, Koós (Nagy), Veress. Edző: Éles István.
Gól: Tóth N. 2, Puporka 4, Veress 2, ill Dudás, Farkas.
Nagyhalász–Filo SE 2–3 (0–1)
Nagyhalász, v.: Semegi.
Nagyhalász: Krizsanovszki – Együd (Nagy), Czirbik, Gulyás (Kernács), Iván, Lippa (Petrikovits), Korsoveczki, Balogh, Illés, Mészáros, Kormány. Edző: id. Kató István.
Filo: Ferencz – Balogh, Micovda, Nagy (Krutilla), Majoros (Szabovcsik), Záhonyi (Czipa), Szabó, Asztalos, Hokk, Vajda (Sztojka), Bárdos. Edző: Balogh Zoltán.
Gól: Kormány, Korsoveczki, ill Balogh, Micovda, Majoros.
A bajnokság állása:
|1
|ÚJDOMBRÁD SE
|5
|5
|0
|0
|27
|5
|22
|15
|2
|AJAK VSC
|5
|3
|2
|0
|10
|7
|3
|11
|3
|JÉKE FC
|5
|3
|1
|1
|18
|10
|8
|10
|4
|TUZSÉR SE
|5
|3
|0
|2
|14
|8
|6
|9
|5
|FILO SE
|6
|3
|0
|3
|15
|11
|4
|9
|6
|FÉNYESLITKEI SE
|5
|3
|0
|2
|8
|6
|2
|9
|7
|NAGYHALÁSZI SE
|6
|2
|0
|4
|10
|12
|-2
|6
|8
|NYÍRKARÁSZ 2023 SE
|6
|2
|0
|4
|8
|17
|-9
|6
|9
|ARANYOSAPÁTI LSE
|6
|2
|0
|4
|14
|24
|-10
|6
|10
|ZÁHONY VSE
|6
|1
|2
|3
|7
|19
|-12
|5
|11
|VAJAI SE
|5
|0
|1
|4
|7
|19
|-12
|1