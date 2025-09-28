szeptember 28., vasárnap

Vencel névnap

12°
+20
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Vármegyei foci

55 perce

Tizenegy gól Tuzséron, tíz Újdombrádon!

Címkék#tuzsér#vármegyei foci#Újdombrád

Továbbra sincs ellenszer Balla János csapatának játékára.

Mihály Norbert

Továbbra is őrzi makulátlanságát az Újdombrád, amely a vármegyei II. osztály, 2. számú csoportjában sorozatban már az ötödik győzelmét aratta.

Vármegyei
Továbbra is meggyőző játékot mutat a vármegyei II. osztály, 2. számú csoportjában az Újdombrád
Fotó: Pexels

Vármegyei II. osztály, 2. számú csoport, 6. forduló


Tuzsér–Aranyosapáti 9–2 (5–1)
Tuzsér, v.: Lengyel.
Tuzsér: Révész Ba. (Csuka) – Sajtos (Gombkötő), Balogh T. (Iván), Révész Bá., Balogh G., Jónás A., Péter (Szöke), Koszta (Kovács), Setét, Osztolykán, Jónás Zs. Edző: Szabó István.
Aranyosapáti: Kiss – Treszkai (Szőke), Boda (Ésik), Dobod, Koi, Bartha (Lipták), Popovics, Tári, Kazsuk (Baráth), Németh, Orosz (Varga). Edző: Böszörményi József.
Gól: Setét 5, Balogh T., Balogh G., Sajtos, Péter, ill Orosz, Tári.

Jéke–Ajak 2–2 (1–1)
Jéke, v.: Varga.
Jéke: Halász – Iván A. I., Balogh L., Mona, Huszti (Koszta), Setét (Algács), Balogh M., Horváth (Csizmadia), Iván A. II., Miskolczi. Edző: Volkán Roland.
Ajak: Séra – Ténai, Iski, Homoki, Illés, Lakatos (Szopkó), Miskolczi, Harakály, Bakó (Hódos), Varga (Nikischer), Soós. Edző: Szőlősi Lóránd.
Gól: Balogh M, Iván A. I., ill Miskolczi, Harakály.

Vaja–Záhony 1–1 (1–0)
Vaja, v.: Hegedűs I.
Vaja: Ilyés – Pilik, Lusánszki (Soós), Balogh (Zákány), Kósa, Bencze M., Simák, Nagy, Mocsár (Tóth), Bencze B., Mozga. Edző: Molnár István.
Záhony: Mucsicska – Balogh R., Varga (Szitai), Zán, Balogh S. (Sajtos), Barkaszi, Angyal, Fábián, Győri, Molnár, Gombkötő. Edző: Gombkötő Zoltán. 
Gól: Mocsár, ill Fábián.

Újdombrád–Nyírkarász 8–2 (4–0)
Újdombrád, v.: Szikszai.
Újdombrád: Bodnár – Veress (Mándi), Balla J., Török (Balla K.), Bodó (Tóth Á.), Bandor, Balogh (Poór), Tóth B., Puporka, Tóth N., Oláh. Edző: Balla János.
Nyírkarász: Bandor – Király, Liptai (Farkas), Savrnoh, Dudás, Tóth, Roskó (Puskás), Csáki, Lesku, Koós (Nagy), Veress. Edző: Éles István.
Gól: Tóth N. 2, Puporka 4, Veress 2, ill Dudás, Farkas.

Nagyhalász–Filo SE 2–3 (0–1)
Nagyhalász, v.: Semegi.
Nagyhalász: Krizsanovszki – Együd (Nagy), Czirbik, Gulyás (Kernács), Iván, Lippa (Petrikovits), Korsoveczki, Balogh, Illés, Mészáros, Kormány. Edző: id. Kató István.
Filo: Ferencz – Balogh, Micovda, Nagy (Krutilla), Majoros (Szabovcsik), Záhonyi (Czipa), Szabó, Asztalos, Hokk, Vajda (Sztojka), Bárdos. Edző: Balogh Zoltán.
Gól: Kormány, Korsoveczki, ill Balogh, Micovda, Majoros.

A bajnokság állása:

1ÚJDOMBRÁD SEÚJDOMBRÁD SE55002752215
2AJAK VSCAJAK VSC5320107311
3JÉKE FCJÉKE FC53111810810
4TUZSÉR SETUZSÉR SE530214869
5FILO SEFILO SE6303151149
6FÉNYESLITKEI SEFÉNYESLITKEI SE53028629
7NAGYHALÁSZI SENAGYHALÁSZI SE62041012-26
8 NYÍRKARÁSZ 2023 SE6204817-96
9ARANYOSAPÁTI LSEARANYOSAPÁTI LSE62041424-106
10ZÁHONY VSEZÁHONY VSE6123719-125
11VAJAI SEVAJAI SE5014719-121

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu