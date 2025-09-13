szeptember 13., szombat

MOL Magyar Kupa

26 perce

Ennyi gombóc még a Tirpák Fesztiválon is sok lenne: a Zalaegerszeg nem állt meg egy tucatnál Vásárosnaményban (fotók)

Címkék#Zalaegerszeg#MOL Magyar Kupa#Vásárosnamény

Az első félidőben négyet kaptak. Fordulás után emberhátrányban játszott a Vásárosnamény, alaposan meg is szórta őket a Zete.

Szon.hu

Hát elérkezett a nagy nap Vásárosnaményban, a beregi városban mindenki a szombati mérkőzést várta egész héten. Nagy volt a készülődés, az egyesület 1200 jegyet nyomtatott a mérkőzésre, a nem túl minőségű pályájukat pedig gyeptéglázással próbálták javítani. Szó mi szó, a Vásárosnamény megdolgozott a szerencséjéért, a MOL Magyar Kupa 1. fordulóban a Borsod vármegyei I. osztályú Tállya alakulatán jutottak túl, majd a vármegyei rivális Mátészalkát búcsúztattá, ráadásul idegenben. Ezután jött a 3. forduló sorsolása, ami a várakozásokon felül alakult, hiszen a 2023-as kupagyőztest húzták ki ellenfélül, ezzel teljesült az álmuk, élvonalbeli csapat lett az ellenfelük. 

Vásárosnamény
A Zalaegerszeg érvényesítette a papírformát a Vásárosnamény ellen 
Fotó: Sipeki Péter

Ami az egyik gárdának szerencse, a másiknak talán kicsit balszerencse, a Zalaegerszeg aligha kaphatott volna távolabbi ellenfelet. Nuno Campos együttese nem is bízott semmit a véletlenre, az 540 km-es buszutat megtették pénteken és Kisvárdán szálltak meg. 

A több osztálynyi különbség ellenére van hasonlóság a két csapat között. 

Egyik gárda sem nyert még mérkőzést a saját bajnokságában, Varga Gábor együttese három vereség után a Tiszavasvári ellen játszott döntetlennel szerezte meg idénybeli első pontját a Nyír-Wetland vármegyei I. osztályú bajnokságban. A zalaiak sem muzsikálnak jól eddig a Fizz Ligában, négy döntetlent követően hazai pályán előbb kikaptak az Újpesttől, majd a Kisvárda ellen sem szereztek pontot. Így bármilyen hihetetlennek is tűnik, a Zalaegerszeg Vásárosnaményban szerezhette meg idénybeli első győzelmét. 

Vásárosnamény - Zalaegerszeg, Magyar Kupa mérkőzés

Fotók: Sipeki Péter

Megadták a módját

A hazaiak megadták a módját, a ceremóniamester a népszerű Papp Attila (Papsi) volt, aki már a mérkőzés előtt igazi kupahangulatot teremtett. A csapatokat a Vásárosnamény utánpótlás játékosai kísérték fel a pályára, a kezdőrúgást pedig a csapat talán legrégebbi szurkolója, Szolnok Ferenc végezte el. Feri bácsi januárban tölti be 100. életévét, stílszerűen  zöld pólója hátán a százas szám virított. Akik abban reménykedtek, hogy van esetleg keresnivalójuk a hazaiaknak, azok reményei pillanatok alatt szertefoszlottak. Nuno Campos ugyan nem vetette be a héten érkezett legutolsó két igazolásukat, a brazil Diego Borgest és a spanyol José Calderónt, de így is felforgatott kezdővel vágtak neki a kilencven percnek, a több osztálynyi különbség már az elején látszott. A nem éppen biliárdasztal simaságú pályán nem jöttek zavarba a Zete játékosai. 

A 8. percben Papp Csongor gólpasszát Daniel Lima értékesítette. Rá két perccel megduplázta előnyét a zalai gárda, Papp Csongor harcolt ki tizenegyest, amelyet Skribek kíméletlenül bevágott. Ez azonban nem zavarta a közel ezer szurkolót, rendületlenül biztatták övéiket. 

Félóra elteltével megérkezett a harmadik találat is, Szendrei Norbert labdájára jól érkezett Joao Victor és 3–0-ra módosította az eredményt. Újabb két perc múlva jött a negyedik, ezúttal Bodnár volt eredményes. A folytatásra megfogyatkozva futottak ki a hazaiak, mert az első játékrész végén egy kemény belépőt követően a játékvezető kiállította Hadadi Krisztofert. 

Futószalagon jöttek a gólok

 Az első negyvenöt percben is lejtett a pálya a Namény kapuja felé. Emberhátrányban pedig igazi macska-egér játékká alakult a találkozó. A vendégek kényük kedvük szerint alakították ki a helyzeteket és futószalagon gyártották a gólokat. Végül tizenháromnál álltak meg, megszerezve ezzel idénybeli első győzelmüket.

 A Vásárosnamény pedig innentől kezdve koncentrálhat a bajnokságra, van is min javítaniuk. Nem lesz azonban könnyű dolguk, mert a következő fordulóban a villámrajtot vett és eddig nem hibázó Nyírbátor látják vendégül.

Labdarúgás: MOL Magyar Kupa, 3. forduló

Vásárosnamény–Zalaegerszeg 0–13 (0–4)

Vásárosnamény, 1200 néző, v.: Zimermann (Berényi, Punyi)

  • Vásárosnamény: Nagy P. (Csordás, a szünetben) – Géci, Gere (Kálmán, 74.), Újvári, Odunuga (Illés, a szünetben), Deskó, Csepak (Marozsán, 53.), Szabó, Kopor (Vass, 74.), Orosz, Hadadi. Edző: Varga Gábor.
  • ZTE: Mauricio – Bodnár, Nagy Zs. (Bitca (58.), Peraza, Várkonyi, Skribek (Maxusel, a szünetben), Csonka, Lima, Szendrei, Joao V. (Amato, a szünetben), Papp (Borges, 58.). Edző: Nuno Campos.

Gól: Lima 4, Joao, Skribek (11-esből), Bodnár, Maxsuel, Klausz, Borges, Csonka, Amato, Bitca. Kiállítva: Hadadi (45.).

 

