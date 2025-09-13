Ennyi gombóc még a Tirpák Fesztiválon is sok lenne: a Zalaegerszeg nem állt meg egy tucatnál Vásárosnaményban (fotók)

Hát elérkezett a nagy nap Vásárosnaményban, a beregi városban mindenki a szombati mérkőzést várta egész héten. Nagy volt a készülődés, az egyesület 1200 jegyet nyomtatott a mérkőzésre, a nem túl minőségű pályájukat pedig gyeptéglázással próbálták javítani. Szó mi szó, a Vásárosnamény megdolgozott a szerencséjéért, a MOL Magyar Kupa 1. fordulóban a Borsod vármegyei I. osztályú Tállya alakulatán jutottak túl, majd a vármegyei rivális Mátészalkát búcsúztatták, ráadásul idegenben. Ezután jött a 3. forduló sorsolása, ami a várakozásokon felül alakult, hiszen a 2023-as kupagyőztest húzták ki ellenfélül, ezzel teljesült az álmuk, élvonalbeli csapat lett az ellenfelük.

A Zalaegerszeg érvényesítette a papírformát a Vásárosnamény ellen

Fotó: Sipeki Péter

Ami az egyik gárdának szerencse, a másiknak talán kicsit balszerencse, a Zalaegerszeg aligha kaphatott volna távolabbi ellenfelet. Nuno Campos együttese nem is bízott semmit a véletlenre, az 540 km-es buszutat megtették pénteken és Kisvárdán szálltak meg.

A több osztálynyi különbség ellenére van hasonlóság a két csapat között.

Egyik gárda sem nyert még mérkőzést a saját bajnokságában, Varga Gábor együttese három vereség után a Tiszavasvári ellen játszott döntetlennel szerezte meg idénybeli első pontját a Nyír-Wetland vármegyei I. osztályú bajnokságban. A zalaiak sem muzsikálnak jól eddig a Fizz Ligában, négy döntetlent követően hazai pályán előbb kikaptak az Újpesttől, majd a Kisvárda ellen sem szereztek pontot. Így bármilyen hihetetlennek is tűnik, a Zalaegerszeg Vásárosnaményban szerezhette meg idénybeli első győzelmét.