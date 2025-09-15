szeptember 15., hétfő

MOL Magyar Kupa

3 órája

Pálinka járt a zakóért Vásárosnaményban

Címkék#ZTE#Zalaegerszeg#MOL Magyar Kupa#Vásárosnamény

Alaposan kitömték őket, nem váltak el azonban haraggal., A Vásárosnamény pálinkával engedte útjára a Zalaegerszeget.

Szon.hu

Mint ahogy arról beszámoltunk, a Vásárosnamény a Zalaegerszeget fogadta a MOL Magyar Kupa 4. fordulójában. A zalaiak érvényesítették a papírformát és tizenhárom gólt rúgva magabiztosan jutottak tovább. A sok kapott gól ellenére futballünnep volt ez a beregi városban, hiszen ritkán járnak arrafelé ilyen kaliberű csapatok. 

Vásárosnamény
A Vásárosnamény pálinkával ajándékozta meg a ZTE focistáit fotó: Sipeki Péter

A pályán nem kegyelmeztek

– Nagyon készültünk, és nem csak a csapat, hogy megfelelő körülmények között fogadhassuk a Zalaegerszeget. Kicsit izgultunk is, hogy miként viszonyulnak majd hozzánk, elvégre ők csak egy élvonalbeli csapat – fogalmazott Lénárt Sándor, a Vásárosnamény elnöke. – De amint megérkeztek, elillant minden kétségünk, nagyon közvetlenek voltak, kedvesen viszonyultak hozzánk. A pályán viszont nem kegyelmeztek, pillanatok alatt kidomborodott a két gárda közti több osztálynyi különbség. Megtiszteltek bennünket azzal, hogy nem vették félvállról a mérkőzést, az elejétől a végéig hajtottak – tette még hozzá.
A nagy távolság ellenére a lefújás után nem siettek, hanem elidőztek még egy kicsit.

– Nagyon türelmesen osztogatták az autogramokat, közös szelfik is készültek és a mezeiket is odaadták, annak aki kérte. Beszélgettünk, iszogattunk is egy keveset, megkóstolták a pálinkát is, amelyből útravalót is csomagoltunk nekik 

– mondta az elnök.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!

A Vásárosnamény már előre tekint

A Vásárosnaménynak így maradt a vármegyei kupa és a bajnokság, előbbiben az Újdombrád lesz az ellenfelük, a bajnokságban pedig szombaton a Baktalórántháza lesz az ellenfelük.
– Vasárnap megnéztük az összefoglalót, amely megmutatta az összes hibánkat, ebből is tanultunk, levontuk a következtetéseket. Muszáj megkezdenünk a felzárkózást, mert bajba kerülhetünk. Újabb nigériai játékossal bővült a keretünk, aki kovábban játszott magasabb osztályban is. Bízom bene, hogy vele kiegészülve megindulunk felfelé zárta Lénárt Sándor.

 

