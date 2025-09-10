Szabolcsiak is szurkoltak a helyszínen Szoboszlaiéknak

Fantasztikus hangulat és telt ház fogadta kedden este a magyar és portugál válogatottat a Puskás Arénában a világbajnoki selejtezősorozat 2. második fordulójában. A hazaiak Varga Barnabás fejesével vezetést szereztek a 21. percben, de Bernardo Silva révén még a szünet előtt egyenlített a vendégcsapat. A második félidőben a portugálok Cristiano Ronaldo büntetőjével kerültek előnybe, és bár Varga egyenlíteni tudott, a lefújás előtt néhány perccel Joao Cancelo is betalált. A nemzeti együttes, mely a vereséggel a csoport harmadik helyére csúszott vissza, a 15. meccsén is nyeretlen maradt Portugáliával szemben. Marco Rossi együttese október 11-én az örmény válogatottat fogadja a vb-selejtező 3. fordulójában.

Telt ház fogadta a csapatokat a vb-selejtező 2. fordulójában kedden este a Puskás Arénában

Fotó: Kisalföld, Csapó Balázs

Vereség a vb-selejtezőn

– Otthon néztem a mérkőzést, de a tv képernyőjén is átjött az a fantasztikus hangulat, amelyet a hatvanezer magyar szurkoló teremtett a Puskás Ferenc Arénában. Ami az eredmény illeti, ez a realitás, a portugálok jelenleg legalább egy góllal jobban nálunk – fogalmazott Kiss Tamás, az Újfehértó edzője. – Meg merem kockáztatni, hogy Portugália a világbajnokság egyik esélyese, mert nagyon egyben vannak, tetszetős, jó focit játszanak. Tanítani való kontrák után gyönyörű két gólt lőttünk, amiért csalódottak lehetünk, az a harmadik portugál találat. Nagyon hamar jött az egyenlítés után, és két rutinos játékos hibáját könyörtelenül kihasználták a vendégek. Nagyon nehéz dolgunk volt egyébként, mert a portugálok nagyon labdabiztosan játszottak és félelmetes gyorsak voltak az átmeneteik. Ha feljebb toltuk a védekezésünket és próbáltunk labdát szerezni, akkor pillanatok alatt mögénk kerültek. Örülhetünk viszont, hogy van egy ilyen csatárunk, mint Varga Barnabás, aki nagyon magabiztosan használja ki helyzeteit. Én bizakodó vagyok, mert van fazonja a csapatnak, látszik, hogy mit akar játszani – zárta Kiss Tamás.

Szabolcsiak a Puskásban

Szabolcs-Szatmár-Beregből is sokan utaztak el Budapestre, hogy élőben nézzék a meg a meccset, többen töltöttek fel fotókat, videókat a közösségi média különböző platformjaira – ezekből, illetve a Kisalföld fotóriporterének képeiből készítettünk egy galériát.