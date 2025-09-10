23 perce
Szabolcsiak is szurkoltak a helyszínen Szoboszlaiéknak
Varga Barnabás két gólja is kevés volt, kikaptunk a portugáloktól. A kedd esti vb-selejtező telt házat vonzott, Szabolcsból is sokan utaztak a fővárosba, hogy élőben szurkoljanak a magyar csapatnak.
Fantasztikus hangulat és telt ház fogadta kedden este a magyar és portugál válogatottat a Puskás Arénában a világbajnoki selejtezősorozat 2. második fordulójában. A hazaiak Varga Barnabás fejesével vezetést szereztek a 21. percben, de Bernardo Silva révén még a szünet előtt egyenlített a vendégcsapat. A második félidőben a portugálok Cristiano Ronaldo büntetőjével kerültek előnybe, és bár Varga egyenlíteni tudott, a lefújás előtt néhány perccel Joao Cancelo is betalált. A nemzeti együttes, mely a vereséggel a csoport harmadik helyére csúszott vissza, a 15. meccsén is nyeretlen maradt Portugáliával szemben. Marco Rossi együttese október 11-én az örmény válogatottat fogadja a vb-selejtező 3. fordulójában.
Vereség a vb-selejtezőn
– Otthon néztem a mérkőzést, de a tv képernyőjén is átjött az a fantasztikus hangulat, amelyet a hatvanezer magyar szurkoló teremtett a Puskás Ferenc Arénában. Ami az eredmény illeti, ez a realitás, a portugálok jelenleg legalább egy góllal jobban nálunk – fogalmazott Kiss Tamás, az Újfehértó edzője. – Meg merem kockáztatni, hogy Portugália a világbajnokság egyik esélyese, mert nagyon egyben vannak, tetszetős, jó focit játszanak. Tanítani való kontrák után gyönyörű két gólt lőttünk, amiért csalódottak lehetünk, az a harmadik portugál találat. Nagyon hamar jött az egyenlítés után, és két rutinos játékos hibáját könyörtelenül kihasználták a vendégek. Nagyon nehéz dolgunk volt egyébként, mert a portugálok nagyon labdabiztosan játszottak és félelmetes gyorsak voltak az átmeneteik. Ha feljebb toltuk a védekezésünket és próbáltunk labdát szerezni, akkor pillanatok alatt mögénk kerültek. Örülhetünk viszont, hogy van egy ilyen csatárunk, mint Varga Barnabás, aki nagyon magabiztosan használja ki helyzeteit. Én bizakodó vagyok, mert van fazonja a csapatnak, látszik, hogy mit akar játszani – zárta Kiss Tamás.
Szabolcsiak a Puskásban
Szabolcs-Szatmár-Beregből is sokan utaztak el Budapestre, hogy élőben nézzék a meg a meccset, többen töltöttek fel fotókat, videókat a közösségi média különböző platformjaira – ezekből, illetve a Kisalföld fotóriporterének képeiből készítettünk egy galériát.
– A magyar-portugál meccs erősíti a barátságot. Fülöp Attila barátommal futottam össze a lelátón. Hajrá, magyarok – írta ki tegnap a meccs előtt dr. Vinnai Győző – az országgyűlési képviselő az unokáival közösen szurkolt a válogatottnak. A mérkőzés lefújása után dr. Tilki Attila a közösségi oldalán ezt írta: Szégyenkeznünk nem kell! Állva haltunk meg! Az igazi győzelem az, ami mindannyiunkban ott van legbelül – fogalmazott az országgyűlési képviselő. Dr. Szabó Tünde is posztolt fotókat, természetesen az országgyűlési képviselő is buzdította a válogatottat. A korábbi válogatott labdarúgó, a nyírlugosi Dzsudzsák Balázs, aki most a Debrecent erősíti, az Instagram-oldalán visszaemlékezett a 2016-os magyar-portugál meccsre, ahol hatalmas gólt lőtt és egy videót is feltöltött a tegnap esti mérkőzésről.
Íme a mérkőzés összefoglalója
