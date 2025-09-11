szeptember 11., csütörtök

Labdarúgás

1 órája

"Hátha megijednek..." Így várják Vásárosnaményban a Zalaegerszeget

Közeleg a nagy nap a Bereg szívében. A Zalaegerszeg több mint 500 km-t utazik, hogy megmérkőzzön az amatőr Vásárosnaménnyal a MOL Magyar Kupa 3. fordulójában.

Kerecsen József

Kevesebb mint két nap választja el a sporttörténelmi pillanattól a vármegyei I. osztályú Vásárosnamény együttesét. A beregiek az előző idényben egészen a döntőig meneteltek a Vármegyei Kupában, emlékezhetünk rá, már akkor is tisztesen helytállt Makszim Gábor gárdája a jóval esélyesebb Tarpa ellen, csak tizenegyespárbaj után maradtak alul az azóta már az NB III-ban szerepő ellenféllel szemben a kisvárdai Várkerti Stadionban. A Namény azóta átesett egy edzőváltáson, Varga Gábor vette át a stafétabotot, a csapat pedig végül maradhatott a vármegyei I. osztályban, miközben készülhetett a MOL Magyar Kupára is. Szombaton pedig már az NB I-es Zalaegerszeg érkezik. 

A Zalaegerszeget fogadja szombaton a Vásárosnamény.
A Vásárosnamény eddig menetelt a MOL Magyar Kupában. Meglepik-e a Zalaegerszeget?
Fotó: Vásárosnamény SE

A bajnokságban alaposan beragadt a csapat, négy lejátszott mérkőzésükön mindössze egy pontot szereztek, a kupában ellenben szárnyalnak a Varga-tanítványok. Az 1. fordulóban a Borsod vármegyei I. osztályú Tállya alakulatát búcsúztatták, majd a vármegyei rivális, ám előzetesen sokkal esélyesebbnek tartott Mátészalka otthonában kaparták ki maguknak a gesztenyét. Ezután jött a 3. forduló sorsolása, ami a várakozásokon felül alakult, hiszen a 2023-as kupagyőztest húzták ki ellenfélül.

1200-an néző lehet a Zalaegerszeg ellen

– Természetesen amikor megkaptuk a Zalaegerszeget, hatalmas üdvrivalgás tört ki nálunk és a csapat körül – kezdte Lénárt Sándor, a Vásárosnaményi Sportegyesület elnöke.

– A városban, sőt a környékbeli falvakban, városokban is érződik, hogy nagy a várakozás, az a visszhang, hogy sokan el tudnak jönni a mérkőzésre, szerencsére a hozzánk közel eső települések mindegyike vasárnap játszik bajnokit, úgyhogy a magas létszámhoz ez is hozzájárulhat. Természetesen nagyon izgatottak a fiúk, ez talán kicsit rányomta a bélyegét már az előző bajnoki mérkőzésre is, de látszik ez a felfokozott hangulat rajtuk az edzéseken is. Természetesen szeretnék megmutatni mire képesek, ugyanakkor nyilván tudjuk, hol a helyünk. Személyesen én is nagyon várom már a meccset, de elmondtam a srácoknak is, hogy túl nagy álmokat nem kell kergetni a ZTE ellen, a mi dolgunk, hogy amennyire lehet megnehezítsük a dolgukat és élvezzük azt a 90 percet. Az elmúlt napokban igyekeztünk javítani a pályánkon, gyeptégláztuk is néhány helyen, de abban azért szinte biztos vagyok, hogy az ellenfelünk ennél csak jobb borításon játszott eddig. Hátha ez is megijeszti őket kicsit…

 – fogalmazott mosolyogva a sportvezető.

Az egyesület 1200 jegyet hirdetett meg a Zalaegerszeg elleni találkozóra, ami tehát várhatóan gazdára is talál. A mérkőzés szombaton 14.00-kor kezdődik. 

 

