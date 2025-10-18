október 18., szombat

Futsal

1 órája

Alasztics-parádé Costa Ricában

Címkék#Alasztics Marcell#Costa Rica#futsalválogatott

Suscsák Máté és Fekete Márk találataival 2–1-re nyerni tudott Costa Rica ellen a két csapat első felkészülési mérkőzésén a magyar futsalválogatott. Ehhez azonban a Nyíregyházán játszó Alasztics Marcell bravúrjai is kellettek.

Mihály Norbert

A januári Európa-bajnokságra készülő férfi futsalválogatott magyar idő szerint szombat hajnalban lejátszotta a Costa Rica-i túrája első mérkőzését a házigazda ellen. A hazaiak rendszeres résztvevői a világbajnokságoknak, az előző hónapokban szoros meccseket játszottak a világelithez tartozó brazilokkal, franciákkal és a paraguayiakkal is, ami előrevetítette, hogy nehéz meccs vár a magyarokra. A keretben ezúttal az A'Studió Futsal Nyíregyháza két játékosa, nevezetesen Alasztics Marcell és Vatamaniuc-Bartha Dávid kapott lehetőséget.

Alasztics
Alasztics Marcell spanolja a társait
Fotó: MLSZ.hu 

Nagyon kellettek Alasztics bravúrjai

Az első percekben a hazaiak voltak aktívabbak, az első védéseket Alasztics Marcellnek kellett bemutatnia, de ezt követően a magyarok is tesztelték párszor a vendéglátó kapusát. A szakadó eső a futsalban általában kevéssé zavarja a csapatokat, ezúttal azonban a magas páratartalom mellett a beázó csarnoktető is okozott problémákat, a gyakori törlések ellenére egymás után jelentek meg a kisebb-nagyobb tócsák a pályán, amelyekben bármikor elcsúszhattak a játékosok.

A 10. percben a játékvezető Szabó Lajos szabálytalanságáért büntetőt ítélt Costa Rica számára, de a hatméteres kimaradt, a kapufáról vágódott ki a labda. A folytatásban is több helyzete volt a házigazdának, de a magyarok is szerezhettek volna gólt, ha kicsi koncentráltabbak a játékosok a befejezéseknél. A szünetig egyik csapatnak sem sikerült betalálnia, így 0–0-val ért véget a játékrész.

A második félidő elején aztán Alasztics kidobása után Suscsák tört kapura, és egy védő szorításában a kapuba lőtt. A hazaiak fokozták a tempót, Alaszticsnak akadt dolga bőven, többször is bravúrral védett, de a 29. percben már ő sem tehetett semmit, az ellenfél kihasznált egy ziccert, és egyenlített. A 35. percben visszavette az előnyt a magyar egylet, Rábl oldalberúgása után Fekete Márk érkezett a hosszún, és a hálóba lőtt. A középkezdés után a játékvezetők ismét büntetőt ítéltek a hazaiaknak, ezúttal Alaszticsot látta szabálytalannak. A kapus a hatméteresnél is bemutatott egy bravúrt, kivédte a lövést. A hajrában a hazai mester támadásban lehozta a kapusát, de emberelőnyben sem tudott gólt lőni Costa Rica, köszönhetően a remek védekezésnek, és Alasztics újabb bravúrjainak. 

A magyar válogatott 2–1-es győzelmet aratott, a két csapat vasárnap (magyar idő szerint pontban éjfélkor) ismét megmérkőzik egymással.

– Ezen meccsen egy pillanatig sem tudtuk kontrollálni a játékot, amiben a külső körülmények is jelentősen közrejátszottak – mondta a mérkőzés után Sergio Mullor szövetségi kapitány az MLSZ honlapján. – A játék képe alapján talán nem érdemeltünk győzelmet, de a védekezésünkkel elégedett voltam, úgy gondolom, azzal sikerült nyernünk, hogy több tapasztalatunk volt az ilyen jellegű mérkőzésekben, mint az ellenfélnek, emellett a védőjátékot tekintve néhányan remek egyéni teljesítményt nyújtottak. A második mérkőzésre jobban fel kell készülnünk az ellenfél agresszív játékstílusára.

Futsal: barátságos mérkőzés
Costa Rica-Magyarország 1–2 (0–0)
Magyarország: Alasztics Marcell – Nagy Imre, Lux Bence Gábor, Rábl János, Büki Baltazár. Cserék: Faragó Ádám, Bencsik Roland, Fekete Márk, Győri Balázs, Hadházi Sándor, Rutai Balázs, Suscsák Máté, Szabó Lajos, Szalmás Zoltán, Vatamaniuc-Bartha Dávid. Vezetőedző: Sergio Mullor.
A magyar gólszerzők: Suscsák, Fekete M.

 

