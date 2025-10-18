Alasztics-parádé Costa Ricában

A januári Európa-bajnokságra készülő férfi futsalválogatott magyar idő szerint szombat hajnalban lejátszotta a Costa Rica-i túrája első mérkőzését a házigazda ellen. A hazaiak rendszeres résztvevői a világbajnokságoknak, az előző hónapokban szoros meccseket játszottak a világelithez tartozó brazilokkal, franciákkal és a paraguayiakkal is, ami előrevetítette, hogy nehéz meccs vár a magyarokra. A keretben ezúttal az A'Studió Futsal Nyíregyháza két játékosa, nevezetesen Alasztics Marcell és Vatamaniuc-Bartha Dávid kapott lehetőséget.

Alasztics Marcell spanolja a társait

Nagyon kellettek Alasztics bravúrjai

Az első percekben a hazaiak voltak aktívabbak, az első védéseket Alasztics Marcellnek kellett bemutatnia, de ezt követően a magyarok is tesztelték párszor a vendéglátó kapusát. A szakadó eső a futsalban általában kevéssé zavarja a csapatokat, ezúttal azonban a magas páratartalom mellett a beázó csarnoktető is okozott problémákat, a gyakori törlések ellenére egymás után jelentek meg a kisebb-nagyobb tócsák a pályán, amelyekben bármikor elcsúszhattak a játékosok.

A 10. percben a játékvezető Szabó Lajos szabálytalanságáért büntetőt ítélt Costa Rica számára, de a hatméteres kimaradt, a kapufáról vágódott ki a labda. A folytatásban is több helyzete volt a házigazdának, de a magyarok is szerezhettek volna gólt, ha kicsi koncentráltabbak a játékosok a befejezéseknél. A szünetig egyik csapatnak sem sikerült betalálnia, így 0–0-val ért véget a játékrész.

A második félidő elején aztán Alasztics kidobása után Suscsák tört kapura, és egy védő szorításában a kapuba lőtt. A hazaiak fokozták a tempót, Alaszticsnak akadt dolga bőven, többször is bravúrral védett, de a 29. percben már ő sem tehetett semmit, az ellenfél kihasznált egy ziccert, és egyenlített. A 35. percben visszavette az előnyt a magyar egylet, Rábl oldalberúgása után Fekete Márk érkezett a hosszún, és a hálóba lőtt. A középkezdés után a játékvezetők ismét büntetőt ítéltek a hazaiaknak, ezúttal Alaszticsot látta szabálytalannak. A kapus a hatméteresnél is bemutatott egy bravúrt, kivédte a lövést. A hajrában a hazai mester támadásban lehozta a kapusát, de emberelőnyben sem tudott gólt lőni Costa Rica, köszönhetően a remek védekezésnek, és Alasztics újabb bravúrjainak.