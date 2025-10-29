1 órája
Újfehértói edzők a megye válogatottjának élén
Novemberben végén rendezik meg a regionális selejtezőt Mezőkövesden. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye amatőr válogatottja három mérkőzést játszik majd.
November utolsó hétvégéjén Mezőkövesd lesz a házigazdája a TAVONT (Területi Amatőr válogatottak Országos Nagypályás Tornája) Észak-Keleti selejtező csoport mérkőzéseinek.
A Magyar Labdarúgó-szövetség által két évente szervezett tornán a mieink ellenfele a jól megszokott négyes lesz, azaz Borsod-Abaúj-Zemplén, Nógrád, Heves és Hajdú-Bihar válogatottjai. Megyénk együttesét – a legutóbbi tornához hasonlóan – Kiss Tamás és Piskóti Zsolt edzők fogják irányítani, mindketten újfehértói illetőségűek, előbbi épp az Újfehértó SE edzője, míg Piskóti jelenleg a Nagyecsed csapatát irányítja. A válogatottnál a technikai vezetői feladatot Pintér László látja majd el.
Hét csapatból állítják össze a megyei amatőr válogatottat
A válogatott szakmai stábja szerdán az MLSZ Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Igazgatóság irodájában találkozott, hogy egyeztesse a részleteket a november 29-30-i tornával és az azt megelőző felkészüléssel kapcsolatosan.
A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei válogatott kerete a tervek szerint hét sportegyesület labdarúgóiból fog összeállni.
Az Észak-Keleti selejtezőcsoportból az első helyezett együttes jut majd tovább az országos négyes döntőbe, melyet az eddigiektől eltérően nem közvetlen a selejtező utáni hétvégén, hanem majd 2026 tavaszán fognak megrendezni.
